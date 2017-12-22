На рынке появилась цилиндрическая камера с подсветкой и Full HD при 60 к/с от WiseNet

Новости участников портала \\ 09.01.2018 14:20 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Технология повышения чувствительности extraLUX позволяет цилиндрической камере XNO-6085RP передавать реалистичное цветное видео при экстремально низких освещенностях вплоть до 0,004 лк, и это без использования ИК-подсветки.

«АРМО-Системы» представила 2-мегапиксельные камеры XNO-6085RP extraLUX марки WISENET, которые рассчитаны на уличные условия эксплуатации и формируют цветное изображение при освещенностях до 0,004 лк, а черно-белое — даже в полной темноте на расстоянии до 70 м, поскольку используют мощный прожектор ИК-подсветки. При этом новая цилиндрическая камера с подсветкой защищена от атмосферных и механических воздействий в соответствии с классами IP67/IP66 и IK10, передает Full HD видео при 60 к/с в H.265, H.264 или MJPEG и поддерживает функции интеллектуального анализа изображения и звука. Кроме того, XNO-6085RP имеет функции компенсации оптических искажений, стабилизации изображения с гироскопом и WDR 150 дБ, а также 2 слота для карт памяти и сервисный порт micro USB.

Технология повышения чувствительности extraLUX позволяет цилиндрической камере XNO-6085RP передавать реалистичное цветное видео при экстремально низких освещенностях вплоть до 0,004 лк, и это без использования ИК-подсветки. Такой показатель почти в четыре раза превышает значение минимальной освещенности, которое имеет цилиндрическая камера с подсветкой XNO-6080RP более раннего поколения. Благодаря этому, эффективность новой цилиндрической камеры Wisenet для решения различных задач видеоконтроля, в том числе средствами видеоаналитики, и повышения осведомленности оператора о ситуации на охраняемом объекте, будет значительно выше, чем у аналогов.

Применение гироскопа в системе стабиливации изображения позволило более точно компенсировать вибрации цилиндрического корпуса камеры, и, соответственно, картинки, при порывах ветра, работе вблизи места работы дорожной и строительной техники, движения железнодорожного транспорта или др., чтобы видео от XNO-6085RP всегда оставалось четким и разборчивым. При этом гироскоп с прецизионной точностью вычисляет отклонения корпуса, а уже процессор камеры осуществляет покадровую коррекцию видеоряда. К преимуществам такого способа стабилизации изображения относится и то, что цилиндрическая камера с подсветкой не принимает за вибрации корпуса колебания или быстрое движение объектов в поле своего зрения.

Формирование качественного изображения при любых световых условиях на объекте позволяет полноценно использовать камеры XNO-6085RP extraLUX для круглосуточного видеоконтроля. Так, в ночное время цилиндрическая камера с подсветкой способна «видеть» объекты, удаленные от нее до 70 метров, благодаря мощному встроенному ИК-прожектору, а в дневное — эффективно компенсировать встречные засветки и выравнивать освещенность сцены за счет применения функций BLC/HLC и WDR 150 дБ соответственно. При этом для бесперебойного мониторинга ситуации на объекте при возникновении тумана или задымления цилиндрическая камера активирует режим «Анти туман» (Defog).

Предустановленные аналитические модули наделяют новые цилиндрические камеры с подсветкой различными интеллектуальными возможностями, в числе которых автоматическая регистрация попыток порчи камеры, закрытия/закрашивания ее объектива, перемещения объектов в кадре, пересечения ими виртуальных линий (вхождения в обозначенную зону), появления или исчезновения предметов и др. Кроме того, цилиндрическая камера с подсветкой может распознавать взрыв, выстрел, разбитое стекло и человеческий крик, как отдельные тревожные события, но для фиксации звука XNO-6085RP необходимо доукомплектовать внешним микрофоном с требуемым уровнем чувствительности.

При фиксации тревожного события XNO-6085RP может передать управляющий сигнал на поворотную камеру для видеосъемки более широкой сцены места тревоги, с помощью функции Handover. Также цилиндрическая камера с подсветкой позволяет активировать запись тревожного видео на жесткие диски сетевого видеорегистратора или сохранять его локально на 2 встраиваемые карты памяти SD/SDHC/SDXC с суммарной емкостью до 512 ГБ. Для повышения охранной эффективности камеры с подсветкой рекомендуется снабдить ее внешним датчиком и исполнительным устройством, например, звуковой или светозвуковой сиреной.

Для настройки и управления работой уличной камеры можно использовать бесплатное ПО SmartViewer от Wisenet, с которым программирование ее видеопотоков и подсветки не составит труда. Для более масштабных систем, в том числе и мультибрендовых, в которых задействована эта цилиндрическая камера с подсветкой и другие модели Wisenet и не только, оптимально подойдет ПО Security Manager, имеющее более широкий функционал и гибкость масштабирования системы. При этом XNO-6085RP легко и быстро интегрируется в IP-видеосистемы, работающие под управлением ПО других разработчиков.

Новые высокочувствительные цилиндрические камеры с подсветкой XNO-6085RP серии WISENET уже доступны для заказа по розничной цене 65 474 рублей. Для получения дополнительной информации на эти и другие камеры с подсветкой этого бренда обращайтесь по телефону (495) 787-3342 в отдел продаж компании «АРМО-Системы» или по электронной почте armosystems@armo.ru, а также в региональные офисы «АРМО».