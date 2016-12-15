На рынке появилась IP-камера с WDR и мультипотоковой трансляцией Full HD/H.265 видео от CBC ...
На рынке появилась IP-камера с WDR и мультипотоковой трансляцией Full HD/H.265 видео от CBC Group
Новости участников портала \\ 11.01.2017 12:33 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Трансляция Full HD видео от IP-камеры возможна при 25 к/с в высокопроизводительном формате сжатия H.265, который значительно снижает «вес» видеопотоков без потери качества и информативности, что удешевляет не только их передачу, но и хранение.
Новые IP-камеры видеонаблюдения GANZ ZN8-C4D семейства GENSTAR базируются на высокочувствительном сенсоре Sony и процессоре Xarina (True-WDR) и формируют информативное изображение стандарта Full HD в широком диапазоне уровней освещенности. Важно отметить, что IP-камера с WDR поддерживает высокоэффективный кодек сжатия H.265, двухпотоковую видеотрансляцию с фреймрейтом 25 к/с и запись видео на локальную карту памяти емкостью до 128 ГБ, а также оборудована детектором движения, аудиоканалом и аналоговым видеовыходом для соединения с сервисным монитором. Для настройки рабочих параметров ZN8-C4D можно использовать бесплатное ПО GANZ CORTROL Prime, а также любые ONVIF-совместимые продукты различных разработчиков.
Трансляция Full HD видео от IP-камеры возможна при 25 к/с в высокопроизводительном формате сжатия H.265, который значительно снижает «вес» видеопотоков без потери качества и информативности, что удешевляет не только их передачу, но и хранение. Для оптимального использования ресурсов системы видеонаблюдения IP-камера с WDR или без него может передавать одновременно два видеопотока: основной с максимальным разрешением и битрейтом 500-12000 кбит/с, и дополнительный Full D1 качества или ниже со скоростью 100-6000 кбит/с. По сравнению с H.264, кодек H.265 обеспечивает высокоскоростную трансляцию потоков по сети с вдвое меньшим битрейтом.
Бесперебойная работа новой IP-камеры GANZ и надежная трансляция видео осуществляется за счет отслеживания состояния сетевого соединения, локального хранения видео и данных, использования системы аутентификации пользователей и таймера WatchDog. Имея высокое разрешение и особо широкий динамический диапазон, эта IP-камера с WDR 120 дБ оптимально подходит для охранного видеонаблюдения на объектах со сложными условиями освещенности, где требуется максимальная детализация изображения. Важно отметить, что качество видео при активации WDR поддерживается на высоком уровне, поскольку эта технология реализована на аппаратном уровне.
Высокочувствительный КМОП-сенсор Sony и мощный процессор Xarina с True-WDR предоставляют IP-камере возможность создавать качественное цветное изображение при освещенности вплоть до 0,1 лк и черно-белое — до 0,01 лк. При этом рядом программных средств удается компенсировать негативное влияние внешних факторов на информативность изображения. Например, IP-камера с WDR «выравнивает» разноосвещенные участки сцены наблюдения, с технологией HLC «устраняет» встречную засветку, а с алгоритмами 2/3DNR «очищает» видеосигнал от шумовых составляющих. Более того, в особо сложных погодных условиях, когда идет дождь, снег или образуется туман, ZN8-C4D позволяет задействовать функцию «Антитуман».
Подбор объектива для IP-камеры зависит от условий освещенности на объекте, требуемого угла обзора и кратности увеличения. Наилучшие результаты при видеосъемке на объектах со сложными световыми условиями IP-камера с WDR демонстрирует при использовании 2-мегапиксельной оптики с автодиафрагмой DC-Iris и ИК-коррекцией линз. Например, эта камера оптимально совместима с вариообъективом AG3Z2812FCS-MPWIR и множеством других моделей марки Computar.
Удаленное управление работой IP-камеры и ее настройку можно выполнять с помощью бесплатного 16-канального фирменного ПО CORTROL Prime, входящего в комплект поставки. Это ПО способно обрабатывать видеопотоки с разрешением до 2-х мегапикселей (стандарт Full HD), которые формирует и IP-камера с WDR, а также имеет мобильное приложение для устройств на платформах Android или iOS. Функционала ПО CORTROL Prime достаточно для организации системы охранного видеонаблюдения с WDR в частных домах, небольших магазинах, гостиницах и кафе, но когда требуется больше возможностей, то в любой момент можно перейти на более мощную версию программы, например, Premier или Global.
Новые 2-мегапиксельные IP-камеры с WDR GANZ ZN8-C4D уже поступили на российский рынок. Для получения дополнительной информации на новинки и другие IP-камеры марки GANZ для систем видеонаблюдения направляйте запрос на armosystems@armo.ru или обращайтесь по многоканальному телефону +7 (495) 787-3342 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального российского дистрибьютора оборудования компании CBC Group, или в региональные офисы «АРМО».
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