Новости участников портала \\ 15.06.2017 11:43 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

В рамках партнерского соглашения «Эксклюзивный представитель ВИДЕОГЛАЗ» минская компания «Мультисервисные системы» предлагает товары нескольких сотен зарубежных и российских торговых марок по минимальной стоимости. Среди преимуществ франшизы – не только эксклюзив по региону, но и гарантии партнера, а также новый сайт с полным каталогом товаров.

Компания из Минска «Мультисервисные системы» заключила партнерское соглашение «Эксклюзивный представитель ВИДЕОГЛАЗ», в результате которого в плюсе оказалась как она сама, так и ее клиенты. Компания «Мультисервисные системы» получила готовый корпоративный сайт с полным каталогом, где каждая позиция представлена весьма подробно. Каждый покупатель может ознакомиться с описаниями и техническими характеристиками, а также посмотреть историю заказов в личном кабинете (она сохраняется автоматически) и рассчитать онлайн стоимость работ.

Право эксклюзива для компании «Мультисервисные системы» означает, что все звонки и обращения из этого региона будут сразу переводиться к ней, то есть что поток клиентов будет расти. Все «франшизные» товары поставляются по минимальной стоимости, поскольку «Видеоглаз» имеет дилерские соглашения с сотнями производителей из Европы, Азии, России и других регионов и работает с партнерами без накруток сверху.

Еще одно преимущество сотрудничества по франшизе состоит в том, что «Видеоглаз» проводит онлайн обучение персонала партнера по работе с оборудованием приоритетных брендов. Таким образом, после заключения соглашения «Эксклюзивный представитель ВИДЕОГЛАЗ» компания «Мультисервисные системы» смогла предложить покупателям ассортимент из десятков тысяч наименований оборудования безопасности по низким ценам – с правом эксклюзива по региону, с новым полнофункциональным сайтом и с обучением своих сотрудников.

Клиенты «Мультисервисных систем» тоже выиграли от партнерства, получив удобство выбора товаров на новом сайте, партнерские гарантии качества каждой единицы продукции (такие гарантии предоставляются в рамках франшизы), а также пожизненную гарантию на оборудование в сервисе. Чтобы воспользоваться «бесконечной» гарантией, нужно заключить с компанией «Мультисервисные системы» договор на сервис видеонаблюдения, контроля доступа или другой системы безопасности – и тогда срок гарантии на обслуживаемое оборудование будет соответствовать сроку действия самого договора (с возможностью его продления).

Источник: www.videoglaz.ru