Мультинаправленный микрофон STELBERRY M-1300 – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
Мультинаправленный микрофон STELBERRY M-1300 – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
Новости участников портала \\ 08.06.2017 10:42 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Всенаправленный микрофон STELBERRY M-1300, который можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», дает возможность выбрать одну из четырех диаграмм направленности, чтобы чисто и четко записать речь даже в шумном помещении. Выбор режима производится с помощью крохотного встроенного джойстика, имеется цифровая система подавления шумов с автофильтрацией высоких и низких частот.
Новая разработка компании STELBERRY – мультинаправленный микрофон M-1300 предназначен для записи разговоров в четырех режимах, каждый из которых имеет свои особенности и используется для решения разных задач. В новинке реализовано цифровое шумоподавление, передача без искажений даже громких звуков и автофильтрация высоких и низких частот. Записываемая речь имеет отличную разборчивость, а коэффициент соотношения шума и сигнала обеспечивает уверенную запись даже самой тихой речи, в том числе и в шумном помещении.
Рассмотрим особенности режимов записи микрофона M-1300. Во всенаправленном режиме новинка воспринимает все окружающие звуки в радиусе до 10 метров и работает как обычный микрофон для видеонаблюдения. В этом режиме отключены все внутренние фильтры, то есть на выходе мы получаем сигнал без какой-либо обработки. Компания «Видеоглаз» рекомендует использовать этот режим для оценки уровня шума в помещении, в котором предполагается вести запись.
В так называемом двунаправленном режиме микрофон STELBERRY M-1300 воспринимает звуки спереди и сзади (до 3 / до 2,5 метров), максимально ослабляя боковые звуки и шумы. При работе в режиме двунаправленности M-1300 лучше всего располагать между собеседниками, тогда на выходе будет записан разборчивый разговор с заметным ослаблением боковых шумов. Этот режим оптимален для использования в банках, в магазинах, в билетных кассах – то есть там, где необходимо записать разговор сотрудника с посетителем или покупателем.
Режимы кардиоиды и гиперкардиоиды различаются тем, что в первом случае микрофон STELBERRY M-1300 захватывает только зону спереди (до 3 метров), а во втором – спереди до 3 метров и сзади до 1 метра. Эти режимы относятся к однонаправленным, но в некоторых ситуациях гиперкардиоидный режим дает более разборчивую речь, так как боковые шумы в нем гасятся более эффективно. Мононаправленные диаграммы применяются для записи речи одного человека, в том числе и для последующего использования в распознавании речи и речевой аналитике.
Источник: www.videoglaz.ru
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