Мультиформатный считыватель карт доступа 6 в 1, R15 от RusGuard
Мультиформатный считыватель карт доступа 6 в 1, R15 от RusGuard
Новости участников портала \\ 28.03.2019 15:00 \\ АО "РусГард" \\ Москва
R15 - мультиформатный считыватель бесконтактных карт, созданный компанией РусГард.
Мультиформатный считыватель карт доступа 6 в 1, R15 от RusGuard
R15 - мультиформатный считыватель бесконтактных карт, созданный компанией РусГард.
Этот считыватель распознает 12 типов идентификаторов, включая довольно редкие Indala и Cotag. Устройство работает с защищенной областью карт Mifare (SL1 и SL3), а также поддерживает работу со смартфонами.
https://www.youtube.com/watch?v=GbYfsgIseow&feature=youtu.be
Узнать больше о считывателе - https://www.rgsec.ru/schityvatel-kart/r15-multi
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Мультиформатный считыватель карт доступа 6 в 1, R15 от RusGuard
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