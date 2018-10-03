Новости участников портала \\ 28.03.2019 15:00 \\ АО "РусГард" \\ Москва

R15 - мультиформатный считыватель бесконтактных карт, созданный компанией РусГард.

Мультиформатный считыватель карт доступа 6 в 1, R15 от RusGuard

R15 - мультиформатный считыватель бесконтактных карт, созданный компанией РусГард.

Этот считыватель распознает 12 типов идентификаторов, включая довольно редкие Indala и Cotag. Устройство работает с защищенной областью карт Mifare (SL1 и SL3), а также поддерживает работу со смартфонами.

https://www.youtube.com/watch?v=GbYfsgIseow&feature=youtu.be

Узнать больше о считывателе - https://www.rgsec.ru/schityvatel-kart/r15-multi

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