Мультиформатная скоростная купольная камера STC-HDT3918 от Smartec

Новости участников портала \\ 22.06.2017 16:21 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва

Компания "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" представляет видеокамеру для наружного видеонаблюдения STC-HDT3918 отличающуюся набором характеристик для работы в сложных условиях эксплуатации: высокая чувствительность и цветопередача; широкий динамический диапазон; цифровое шумоподавление; широкий набор PTZ-функций

Компания "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" представляет новую видеокамеру для наружного видеонаблюдения STC-HDT3918 отличающуюся набором характеристик для работы в сложных условиях эксплуатации: высокая чувствительность и цветопередача; широкий динамический диапазон; цифровое шумоподавление; широкий набор PTZ-функций и 20х оптическое увеличение. Работа в трех форматах HD-TVI/AHD/960H позволяет интегрировать камеру в любые системы.

Отличительные характеристики новинки:

1/2.8" КМОП-матрица Sony Starvis™

Минимальная освещенность: 0.35/0.013 Лк (цв./ч.б.)

20-кратный трансфокатор

Цифровое увеличение 16х

Широкий динамический диапазон WDR

4 тревожных входа, 2 выхода

Цифровое шумоподавление 2D/3D DNR

Алюминиевый корпус, исполнение IP66

Установка на потолке и стене

2 Мп матрица Sony

STC-HDT3918 построена на основе 2 Мп КМОП-матрицы Sony StarvisTM. Это обеспечивает высокую чувствительность и точность цветопередачи в сложных условиях эксплуатации. Например, при удаленности объектов и низкой освещенности зоны обзора.





HD-TVI/AHD/960H

Камера формирует видео в одном из следующих стандартов – HD-TVI/AHD 1080p/30 к/с;720p/60 к/с; 960Н (стандартный композитный видеосигнал). Переключение форматов сигнала осуществляется джойстиком OSD меню. При использовании кабеля RG6/U достигается возможность трансляции сигнала стандартов HD-TVI/AHD/960H на расстояния до 600 м без промежуточного усиления. Поддержка стандартного аналогового композитного видео позволяет подключать камеры к видеорегистраторам предыдущих поколений – 960H, 720H.





Цифровое шумоподавление

Функция адаптивного цифрового шумоподавления 2D/3D DNR с анализом смежных кадров позволяет получить более качественное изображение в условиях пониженной освещенности. Помимо улучшения визуального восприятия этот режим позволяет до 70% экономить дисковое пространство видеорегистратора при записи.





Широкий динамический диапазон WDR

При активации функции широкого динамического диапазона WDR (120 дБ) камера задействует каждые два кадра, формируемых КМОП-матрицей со скоростью 60 к/с. В результате итоговый видеопоток 30 к/с, что обеспечивает получение сбалансированного по яркости видео при контрастном освещении на объекте, встречной или фоновой засветке и т.д.





Cложные условия освещения

Камера оснащена матрицей Sony StarvisTM и механически отключаемым ИК-фильтром, обеспечивающим работу при минимальной освещенности до 0.35 Лк в цветном режиме и до 0.013 Лк в ч/б режиме. Подавление шума, цифровая стабилизация и повышение контраста в условиях тумана обеспечивают разборчивое изображение в сложных условиях эксплуатации.





Функции PTZ

Камера может осуществлять непрерывное 360-градусное вращение (панорамирование) и наклон в пределах 0°–180° со скоростью до 380°/с. Поддерживается широкий набор PTZ-функций, включающих 240 предустановок и 8 туров. 20х оптическое увеличение и 16х цифровое обеспечивают высокую детализацию изображения камеры при наблюдении удаленных объектов.





Дополнительные возможности

В STC-HDT3918 реализован 8-зонный детектор движения, позволяющий обнаруживать присутствие объектов в зоне видеоконтроля. К внешним входу и выходу камеры могут быть подключены датчики и реле для управления, например, освещением.

Мультиформатную скоростную купольную камеру STC-HDT3918 можно приобрести у Партнёров компании "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ".