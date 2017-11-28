Московские общественники проверят уровень работы охранников ТЦ

Новости участников портала \\ 06.12.2017 14:54 \\ Медиасовет КС НСБ России \\ Москва

Об этом заявил заместитель председателя Гильдии НСБ МТПП Владимир Каширов

Заместитель председателя Гильдии Негосударственной сферы безопасности (НСБ) Московской торгово-промышленной палаты, президент ГК «РОЗА ВЕТРОВ» Владимир Каширов заявил о запуске независимого мониторинга ситуации с безопасностью граждан в столичных торговых сетях и развлекательных центрах.

«В нашей практике регулярно повторяются случаи не вполне компетентного и профессионального поведения охраны в супермаркетах и в крупных многофункциональных развлекательных центрах. С одной стороны иногда мы сталкиваемся с не всегда оправданным чрезмерным вниманием и требовательностью к гражданам, семейным или пожилым, с другой стороны, не редки случаи индиффирентного отношения к дракам, демонстрации оружия и различным угрозам», — подчеркнул эксперт.

«Есть опыт обратной связи с гражданами, различные объекты на нашем контроле. Вместе с профильными экспертами, при поддержке МВД и Росгвардии, готовы провести специальные рейды и анонимные контрольные посещения» для того, чтобы оценить уровень подготовки охранников и систему организации безопасности в массовых общественных местах. Основная цель нашего мониторинга не только выявить какие-то локальные недоработки, но и получить обратную связь от тех, кто отвечает за охрану, разобраться с недостатками в системе подготовки и повышения квалификации кадров, рассмотреть на конкретных примерах модели взаимодействия с МВД. Не исключаю, что в этой сфере нам предстоит со временем решить целый комплекс задач, в том числе на уровне законодательства и правоприменительной практики, а также образовательных стандартов»,- заявил Каширов.

По его словам, при поддержке Медиасовета КС НСБ России, проекта «Безопасная столица» будут организованы пилотные выходы в ряде районов Москвы.

«Со временем должен получиться интересный гражданский и общественный проект, благодаря которому сможем подтянуть уровень защищенности объектов массового пребывания людей»,- подытожил эксперт.