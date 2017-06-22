Morpho выпустила считыватели 3D Face Reader для идентификации по лицу

Новости участников портала \\ 26.06.2017 14:47 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Биометрическая идентификация персонала в считывателях Morpho 3D Face Reader реализована на запатентованной ИК технологии формирования трехмерной модели лица человека с помощью встроенной камеры и прожектора, работающих в инфракрасном диапазоне.

Для быстрой идентификации человека по геометрии лица Morpho выпустила терминал 3D Face Reader, точность и стабильность работы которого обеспечиваются уникальными алгоритмами и применением 3-мерных биометрических шаблонов. На работу этого устройства не влияет даже освещенность объекта, поскольку идентификация по лицу ведется с помощью ИК камеры, а весь процесс идентификации занимает около 1 секунды. К дополнительным преимуществам 3D Face считывателя относится прямое управление электрозамком или турникетом, интеграция с любой сетевой системой контроля доступа через Wiegand, LAN, RS232 и RS485, а также поддержка PoE для реализации электропитания и управления устройством по единому Ethernet-кабелю.

Биометрическая идентификация персонала в считывателях Morpho 3D Face Reader реализована на запатентованной ИК технологии формирования трехмерной модели лица человека с помощью встроенной камеры и прожектора, работающих в инфракрасном диапазоне. Для создания шаблона, так называемой «3D маски», считыватель использует сетку из 40 000 точек, благодаря чему данная идентификация по лицу является самой надежной на сегодняшний день. Поскольку сам процесс идентификации занимает не более 1 секунды от начала сканирования лица и до принятия устройством решения о разрешении или запрете прохода, ридер 3D Face от Morpho можно устанавливать на объектах с большим человекопотоком.

Обмануть 3D Face Reader невозможно: он способен с высокой точностью идентифицировать человека во время движения, несмотря на наличие головного убора, очков, наушников и других аксессуаров, закрывающих части лица, а также исключает проход посторонних, использующих фото или видео зарегистрированного в системе человека. Этот считыватель не снижает своей эффективности даже при недостатке света на объекте, поскольку идентификация лица производиться в инфракрасном диапазоне. Дополнительным преимуществом такого устройства идентификации является то, что руки человека всегда остаются свободными, а сам «идентификатор» невозможно потерять или отдать другому лицу.

Полнофункциональная работа считывателя в автономном режиме возможна благодаря встроенной БД на 3 000 биометрических шаблонов лица и наличию реле управления электрозамком или турникетом. За счет этого на базе 3D Face Reader легко организовать идентификацию и пропуск человека без управления с внешнего контроллера, а конфигурирование самого устройства можно проводить через встроенный 4'' сенсорный дисплей. На крупных и средних объектах трехмерная идентификация по лицу будет более эффективной при подключении считывателя к центральному контроллеру и работе со специализированным ПО. Для работы в таких системах 3D Face Reader снабжен входом/выходом Wiegand (до 512 бит) и набором коммуникационных интерфейсов: LAN, RS232 и RS485.

Интеграцию считывателя Morpho с существующей на объекте сетевой инфраструктурой проще всего реализовать по протоколу TCP/IP, поскольку для настройки, управления и подачи питания на устройство идентификации можно использовать один и то же Ethernet кабель. Специально для таких случаев разработчики 3D Face Reader предусмотрели поддержку технологии PoE. По TCP/IP можно объединять в единую сеть несколько биометрических считывателей Morpho, с помощью которых будет осуществляться идентификация лица в различных точках прохода, и управлять ими через интерфейс ПО SecureAdmin™. Важно отметить, что это ПО позволяет аккумулировать биометрические шаблоны лица, созданные одним 3D Face ридером, для их использования всеми считывателями системы.

Дизайну 3D Face Reader разработчики уделили внимания не меньше чем функциональной составляющей, в результате чего получился стильный эргономичный продукт, который обеспечивает высокоточную идентификацию лица, как в автономном, так и сетевом режиме и имеет ничтожный процент ошибочного допуска/отказа в доступе. Все продукты Morpho, с помощью которых осуществляется идентификация по лицу, по отпечаткам или рисунку вен пальца, могут встраиваться в уже существующую систему контроля доступа для ее постепенной модернизации. Более того, наряду с режимом идентификации, все считыватели Morpho поддерживают режим верификации для ограничения допуска на особо важные объекты.

Новые терминалы для идентификации по лицу Morpho 3D Face Reader уже поступили на российский рынок. Для получения дополнительной информации на эти и другие терминалы для биометрического контроля доступа обращайтесь по телефону (495) 787-3342 или по электронной почте armosystems@armo.ru в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального российского дистрибьютора оборудования марки Morpho.