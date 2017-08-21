Morpho предложила строить биометрические СКУД на базе считывателей Sigma Extreme
Morpho предложила строить биометрические СКУД на базе считывателей Sigma Extreme
Новости участников портала \\ 07.11.2017 16:05 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Организация биометрической СКУД до 100 000 пользователей — одно из конкурентных преимуществ MorphoAccess Sigma Extreme.
Ассортимент биометрических устройств MorphoAccess пополнили уличные терминалы Sigma Extreme, которые защищены от вандалов по классу IK09 и предназначены для работы в диапазоне температур от -20 до +60°С. Реализация фирменных алгоритмов идентификации пользователей по отпечаткам пальцев позволяет организовать на базе этих устройств высокоточные биометрические СКУД и исключить многие распространенные ошибки распознавания. При этом для дополнительной идентификации Sigma Extreme опционально поддерживают карты доступа Prox, iClass, MIFARE, MIFARE Plus и DESFire. Немаловажно, что терминалы могут работать в составе сетевых СКУД или автономно и обслуживать до 100 000 пользователей.
Высокие эксплуатационные характеристики биометрических устройств MorphoAccess Sigma Extreme позволяют устанавливать их на открытых территориях промышленных объектов, аэропортов, морских портов и вокзалов, поскольку они сертифицированы по классу IP65, рассчитаны на работу при внешних температурах от -20°C до 60°C и устойчивы к воздействию солевого тумана. Организованные на их платформе биометрические СКУД будут защищены и от действий вандалов, поскольку корпус считывателей и их сенсорный экран соответствуют стандарту IK09 и выдерживают ударные нагрузки до 10 Дж.
Большая площадь сенсора для сканирования отпечатка пальца размером 23х23 мм и самая точная на сегодняшний день технология распознавания папиллярного рисунка (Safran Identity & Security) делают считыватели MorphoAccess Sigma Extreme максимально эффективными на особо охраняемых объектах. При этом во избежание махинаций с доступом, как со стороны посторонних, так и авторизованных лиц, биометрические СКУД поддерживают несколько степеней защиты, включая обнаружение фальшивого пальца (опция), идентификацию по лицу из базы загруженных фотографий (до 10 000 на устройство), запрет прохода под принуждением, синхронизацию событий на входе и выходе и другие.
Организация биометрической СКУД до 100 000 пользователей — одно из конкурентных преимуществ MorphoAccess Sigma Extreme. Базовая версия этого продукта поддерживает до 5 000 пользователей, т.е. емкость встроенной памяти считывателя рассчитана на хранение до 15 000 шаблонов отпечатков пальцев. Чтобы эти биометрические СКУД обслуживали большее число пользователей, считыватель можно доукомплектовать опциональной картой памяти формата microSD требуемой емкости (до 8 ГБ), а также приобрести лицензии на хранение до 300 000 шаблонов отпечатков пальцев. При этом скорость биометрической идентификации одного пользователя с помощью Sigma Extreme не превышает 1 секунды.
Реализация более сложного режима аутентификации с использованием RFID-технологии и биометрии в рамках таких СКУД возможна при подключении к терминалу Sigma Extreme одно- или мультиформатных считывающих устройств, поддерживающих карты доступа Prox, iCLASS, MIFARE, MIFARE Plus и DESFire. Возможность идентификации по RFID-картам делает биометрические СКУД более надежными и универсальными, так как для решения некоторых задач, например, организации доступа гостей, этот метод идентификации будет более удобным. При установке на крупных объектах считыватели MA Sigma Extreme смогут обслуживать до 250 000 карт доступа.
5-дюймовый сенсорный дисплей, встроенная камера, динамик и микрофон расширяют функциональные возможности биометрических устройств Sigma Extreme. Так, с помощью 16-ти программируемых сенсорных клавиш дисплея можно организовать учет рабочего времени сотрудников, а видео-/аудио интерфейсы позволяют использовать биометрические СКУД в режиме «Интерком» или «Видео-телефон». Кроме того, эти считыватели снабжены контактами для подключения реле управления электрозамком или турникетом, поэтому могут обеспечивать автономную работу СКУД.
Новые биометрические считыватели MorphoAccess Sigma Extreme уже поступили на российский рынок. Для получения дополнительной информации на эти и другие биометрические терминалы для СКУД обращайтесь по телефону +7 (495) 787-3342 или по электронной почте armosystems@armo.ru в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального российского дистрибьютора оборудования Morpho.
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