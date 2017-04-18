Молодой российский стартап получил премию «ПРОДУКТ ГОДА»
Молодой российский стартап получил премию «ПРОДУКТ ГОДА»
Новости участников портала \\ 21.04.2017 14:47 \\ Rubetek \\ Москва
Компания Rubetek стала победителем в номинации «Лучшее готовое решение для умного дома» за разработку комплекта «Умная квартира».
20 апреля в Москве прошла торжественная церемония вручения Национальной премии в области потребительской электроники в России «ПРОДУКТ ГОДА».
Российская компания Rubetek стала победителем в номинации «Лучшее готовое решение для умного дома» за разработку комплекта «Умная квартира».
Это готовое решение обеспечивает безопасность и контроль за домом. Управление устройствами в квартире осуществляется через бесплатное мобильное приложение из любой точки планеты. Миниатюрная камера и датчик открытия создадут полноценный охранный комплекс. Пользователь получает уведомление на смартфон о том, что в дом кто-то вошел и может посмотреть видео онлайн или позднее, из архива. Человек всегда узнает о внештатной ситуации и сможет оперативно принять меры.
В продажу данный набор устройств поступил в марте 2017 года.
Получил награду CEO компании Rubetek Антон Мальцев. Он обратился к гостям мероприятия с речью: «В первую очередь я хочу поблагодарить свою команду за разработку уникального продукта, который удостоился такой серьезной награды. А также организаторов мероприятия за создание в России площадки, где отмечаются важные и нужные для нашей страны доступные инновации и высокотехнологичные решения. В разные годы эту премию получали такие производители как Sony, Panasonic, LG, Lenovo, Samsung и другие. Для нас большая честь быть в числе таких уважаемых лауреатов. Мы не останавливаемся на достигнутом. Компания уже вышла на рынок Казахстана, впереди у нас экспансия в Европу и Америку».
Справка:
Национальная премия в области потребительской электроники в России «ПРОДУКТ ГОДА» — единственная премия, присуждаемая компетентным жюри, членами которого являются независимые эксперты и представители специализированных профессиональных печатных и онлайн-изданий на основе тестирований техники и открытого голосования. Проводится с 2004 года.
О компании Rubetek:
Компания Rubetek ‒ это первый российский разработчик и производитель системы «умный дом», включающей в себя: мобильное приложение, Центр управления, «умные» устройства (видеокамеры, датчики, реле, розетки). Система позволяет создавать сценарии между устройствами, которые взаимодействуют между собой без вмешательства человека. Пользователь управляет всеми девайсами и контролирует ситуацию в доме через бесплатное мобильное приложение Rubetek из любой точки мира, экономит деньги и время.
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