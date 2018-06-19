Молниеносный вызов

Новости участников портала \\ 30.08.2018 17:33 \\ Аргус-Спектр \\ Санкт-Петербург

Завершилась подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. При приемке особое внимание уделяется вопросам обеспечения пожарной безопасности.

В эти дни во всех регионах страны завершается подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. При приемке особое внимание уделяется вопросам обеспечения пожарной безопасности. В соответствии с Федеральным законом N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" все социально значимые объекты - школы, детские сады, больницы, дома престарелых - должны быть оснащены системами автоматического вызова пожарных. Эффективность таких систем подтверждается статистикой спасенных жизней. В 2010-2018 годах системы подали сигнал о более чем 300 пожарах, в результате были своевременно эвакуированы более 25 000 человек.





Только в Москве за первое полугодие 2018 года комплексная система пожарного мониторинга "Стрелец-Мониторинг" передала в автоматическом режиме сигнал о 56 реальных пожарах на социальных объектах. В Пермском крае за первую половину этого года был передан сигнал о 14 пожарах, и 1177 человек эвакуированы, во Владимирской области - о трех пожарах (один в школе и два в детских садах), и 600 человек эвакуированы, в Вологодской области - об одном пожаре в детском саду, 300 человек эвакуированы и т.д.

За этими цифрами стоят предотвращенные трагедии и спасенные жизни. Сейчас системой "Стрелец-Мониторинг" оснащено 70 000 социально значимых объектов в 900 городах России.

История создания системы пожарного мониторинга берет свое начало в 2007-2009 годах, когда по поручению президента после череды резонансных пожаров МЧС приступило к разработкам.

«Бывали случаи, когда пожарные приезжали по автоматическому вызову даже раньше, чем охрана здания успевала почувствовать запах гари».

Результатом работы ВНИИПО МЧС России стало создание не имеющей аналогов в мире комплексной системы "Стрелец-Мониторинг", которая предназначена для передачи в автоматическом режиме сигнала о пожаре с социально значимого объекта непосредственно в пожарную часть без участия работника объекта и транслирующей сигнал организации. В 2010 году о решении сложнейшей научно-технической задачи тогдашний глава МЧС Сергей Шойгу доложил президенту и главе правительства.

Благодаря внедрению системы "Стрелец-Мониторинг", согласно статистике надзорных органов МЧС, за 2009-2012 годы, число пострадавших на пожарах снизилось в 14 раз. Залог успеха оказался прост. В детище МЧС было заложено множество инновационных решений. Система без участия персонала объекта, то есть исключая человеческий фактор, автоматически передает сигнал о пожаре в службу "01". Бывали случаи, когда пожарные приезжали по автоматическому вызову даже раньше, чем охрана здания успевала почувствовать запах гари. При этом система пожарного мониторинга не только решает проблему автоматического вызова пожарных, но еще и постоянно отслеживает работоспособность сигнализации на объектах. И если какие-то датчики выходят из строя, то система мониторинга передает на пульт сигнал "неисправность".

Именно массовое внедрение круглосуточного удаленного наблюдения на социально значимых объектах позволило обеспечить непрерывный автоматический контроль за работоспособностью систем пожарной сигнализации. Это привело к обновлению в домах престарелых, школах, больницах и детских садах устаревших систем сигнализации, которые были неисправны и постоянно "ложнили", то есть передавали ложные сигналы.

Сама по себе система мониторинга "ложнить" не может, так как передает диспетчеру только ненарушенные пакеты информации от пожарной сигнализации, что исключает ложные тревоги от аппаратуры "Стрельца-Мониторинга".

Почему же в последнее время снова стали гореть объекты с массовым пребыванием людей? Недавняя трагедия в Кемерове и последовавшие изменения в МЧС, как и после пожара в Воронежском диспансере, вновь пробудили разговоры на тему: по какому пути должно идти совершенствование системы пожарной безопасности в России? Стоит ли что-то кардинально менять в сфере пожарной безопасности? Или же действующая система просто нуждается, так сказать, в тонкой доводке?

Федеральный закон N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" установил обязательность применения автоматического вызова пожарных только на социально значимых объектах. В этот список входят школы, детские сады, больницы, дома престарелых - все эти объекты уже оснащены данными системами с 2014 года. При этом под требования закона попадают также, например, гостиницы, но в настоящий момент в нарушение всех норм лишь единицы из них имеют автоматические системы передачи извещений о пожаре. Кроме того, такие объекты с массовым пребыванием людей, как торговые и развлекательные центры, ночные клубы, жилые дома, офисные здания, музеи, вообще не обязаны иметь систему автоматического вызова подразделений пожарной охраны. По мнению бывшего замначальника Северо-Западного регионального центра МЧС России Виктора Кривошонка, если бы в "Хромой лошади" и "Зимней вишне" был обеспечен автоматический вызов пожарных, то трагедий удалось бы избежать.

Не надо заново, что называется, изобретать велосипед, поскольку решение есть, и его эффективность доказана на примере социальных объектов. Достаточно просто оснастить системами автоматического вызова подразделений пожарной охраны не только школы, больницы, детские сады, но и все объекты с массовым пребыванием людей. Чтобы не возникала больше ситуация, при которой охранник не нажал у себя в будке кнопку и сигнал SOS пожарным не дошел. И чтобы полностью исключить возможность неработающей пожарной сигнализации на объекте, за работоспособностью которой должны непрерывно следить обслуживающие организации. Именно удаленный контроль обслуживающей организации за работоспособностью пожарной сигнализации позволяет принять меры к незамедлительному устранению неисправности. И хотя это обязательное требование ГОСТа и других нормативных документов МЧС, оно исполняется только на социальных объектах, где проблема удаленного наблюдения решена благодаря внедренной системе пожарного мониторинга.

Так почему бы не расширить применение систем пожарного мониторинга и не сделать торговые центры такими же безопасными, как школы и больницы?

Источник: Российская газета