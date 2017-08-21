Модельный ряд Pelco пополнил антивандальный кожух камеры для работы при -30 … +50°С
Модельный ряд Pelco пополнил антивандальный кожух камеры для работы при -30 … +50°С
Новости участников портала \\ 04.09.2017 12:12 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Компактные габариты и небольшой вес кожуха из алюминия (около 3 кг) способствуют многовариантности его установки на объекте.
Новая серия кожухов EH20 марки Pelco by Schneider Electric включает модели с полезным объемом внутреннего пространства 10,16х7,62х22,86 см, рассчитанного для установки камеры видеонаблюдения и ее эксплуатации в помещениях или в уличных условиях в диапазоне внешних температур от -30 до +50°С. Каждый кожух камеры серии EH20 соответствует классам защиты IP66 и IK10, снабжен 3 мм фронтальным стеклом и рассчитан на размещение камеры с объективом, имеющим фиксированную диафрагму или АРД. В зависимости от модели кожуха, питание обогревателя, вентилятора и электроники камеры может осуществляться от источников 24 VAC, 110/230 VAC или по технологии PoE+/HPoE.
Серия Pelco EH20 объединяет 4 модели: кожух для камеры EH20-М, который не имеет обогревателя и предназначен для защиты камеры в помещениях, а также модели EH20-2-H, EH20-3-H и EH20-P-H, снабженные системой обогрева и вентиляции и получающие питание от источников 24 VAC, 110 (230) VAC и PoE+/HPoE, соответственно, для стабильной работы камеры при внешних температурах от -30 до +50°С. При этом все кожухи соответствуют классу защиты IP66, поставляются с солнцезащитным козырьком для предотвращения прямого попадания в оптическую систему солнечных лучей и предусматривают сквозную проводку кабелей от камеры и системы электропитания.
Вандалозащищенный корпус новых устройств соответствует классу IK10 (NEMA 4X), благодаря чему каждый кожух камеры обеспечивает высокий уровень защиты установленной в него камеры и ее объектива от механических воздействий. Для смотрового окошка в новинках применяется стекло толщиной 3 мм. Полезный объем внутреннего пространства нового кожуха оптимален для размещения камеры видеонаблюдения вместе с оптикой общими габаритами 10,16х7,62х22,86 см, под которые подпадает большая часть современных box камер как производства Pelco by Schneider Electric, так и других компаний.
Компактные габариты и небольшой вес кожуха из алюминия (около 3 кг) способствуют многовариантности его установки на объекте. В комплект кожуха для камеры входит универсальный крепежный комплект для его монтажа на вертикальном или горизонтальном основании, а с помощью опциональных креплений EP21 возможно его крепление на трубах и столбах. Также кожух камеры можно установить и в подвесном положении через крепления EC20. Следует отметить, что в нижней части корпуса каждой модели имеется 2 гермоввода (сальника) PG9 и PG11, через которые протягивается кабель питания и видеокабель камеры, а так же расположены отверстия для крепления кожуха на опорный кронштейн.
Для удобства инсталляции и обслуживания камеры и других устройств кожух Pelco EH20 предусматривает боковое открытие верхней крышки корпуса и имеет салазки для крепления камеры, что обеспечивает быстрый доступ к ее настройкам и оптике. При этом для защиты от несанкционированного вскрытия откидная крышка EH20 фиксируется защитными винтами Torx. Благодаря такой конструкции, кожух для камеры можно монтировать достаточно близко к потолку или вплотную к стене, имея полный доступ для последующего регламентного обслуживания оборудования. Съемные салазки, которые легко извлекаются из корпуса, делают установку камеры максимально простой, а специальные крепежные элементы обеспечивают ее быстрое позиционирование.
Новые универсальные кожухи для камер видеонаблюдения Pelco серии EH20 уже поступили на российский рынок по розничной цене от 195 USD. Для получения дополнительной информации на эти модели и другое оборудование для охранного видеоконтроля марки Pelco by Schneider Electric направляйте запрос на armosystems@armo.ru или обращайтесь по многоканальному телефону +7 (495) 787-3342 в отдел продаж компании «АРМО-Системы» — официального российского дистрибьютора оборудования этого бренда, или в региональные офисы «АРМО».
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