Министерство Торговли Южной Кореи признала компанию IDIS экспортером № 1 в ...
Министерство Торговли Южной Кореи признала компанию IDIS экспортером № 1 в сегменте систем IP-видеонаблюдения
Новости участников портала \\ 15.06.2017 21:17 \\ IDIS \\ г.Москва,
Министерство торговли промышленности и энергетики Южной Кореи вручило компании IDIS высшие награды в категориях «Товар и технология», а также «Продукт мирового класса из Кореи».
Ежегодная программа оценивает экспорт корейских компаний во всех отраслях промышленности, включая судостроение, производство пластмасс, нефтехимию, электронику и продукцию безопасности.
Для того чтобы продукт попал в программу, объем экспорта должен в два раза превышать объем продаж на внутреннем рынке и составлять не менее $5 млн. При этом в процентном соотношении доля экспортируемого товара должна быть минимум на 30% выше доли товара, продаваемого в Корее. Кроме того, компании необходимо находиться в первой пятерке по объему продаж товара в своей стране.
Каждая компания аттестуется соответствующей ассоциацией в своей отрасли, а затем результаты передаются в MOTIE и KOTRA для окончательной оценки. В течение нескольких месяцев эксперты из Корейской Ассоциации Электроники (КЕА) проводили аудит IDIS и других корейских производителей систем видеонаблюдения. Кроме финансовых показателей, оценивались качество продукции, надежность, технические возможности и конкурентоспособность.
В 2015 году объем экспорта IP-видеокамер и сетевых видеорегистраторов IDIS составил более $50 млн. С этим показателем компания заняла 5-е место в мире с долей рынка 5% и была удостоена сразу двух престижных наград «World Class Product of Korea» от Министерства Торговли, Промышленности и Энергетики Южной Кореи (MOTIE) и Корейского Агентства содействия торговле и инвестициям Korean Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA).
Джун Джан, Президент Глобального Бизнес-подразделения компании IDIS, прокомментировал это достижение так: «Объем нашего экспорта наглядно демонстрирует, что клиенты по всему миру ценят качество и надежность продукции IDIS, а сама компания стала глобальным поставщиком решений на мировом рынке безопасности.
Мы твердо намерены продолжать эту тенденцию, проводить исследования, внедрять новые разработки и первыми выводить новые технологии и продукты на рынок. Я хотел бы воспользоваться возможностью и поблагодарить всех экспертов КЕА, MOTIE, KOTRA, а также наших партнеров за сотрудничество и внимание, уделяемое продукции IDIS».
Напомним, что ранее, в 2011 году Министерство экономики и знаний Республики Корея включила IDIS в список "300 компаний мирового уровня", а с 2013 года компания перестала быть исключительно поставщиком ODM/OEM решений для ведущих производителей систем видеонаблюдения, выпустив на рынок собственный бренд — DirectIP™.
На сегодняшний день комплексные решения от IDIS включают в себя IP-видеорегистраторы, IP-видеокамеры, мониторы, энкодеры, декодеры, сетевые клавиатуры, программное обеспечение – все необходимое оборудование для создания систем видеонаблюдения любой конфигурации и уровня сложности. Продукты и технологии IDIS ежегодно получают престижные награды в области систем безопасности.
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