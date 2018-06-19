Milestone выпустила обновленное ПО XProtect+ с поддержкой аппаратного ускорения на базе ...
Milestone выпустила обновленное ПО XProtect+ с поддержкой аппаратного ускорения на базе видеокарт NVIDIA
Новости участников портала \\ 02.08.2018 13:50 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Расширены возможности приложения Smart Map (интеллектуальная карта объекта) для программ верхних уровней Milestone XProtect Expert/Corporate.
В обновленном программном обеспечении XProtect+ 2018 компании Milestone Systems, предназначенном для создания и управления мультибрендовыми системами видеонаблюдения различного масштаба, появился новый функционал и были улучшены существующие сервисы. Одним из нововведений стала реализация в ПО функции DLNA-сервера для упрощения вывода видео от камер и видеорегистраторов на большие экраны в рамках локальной сети. Кроме того, в новом релизе ПО от Milestone Systems упростили инсталляцию небольшой односерверной системы видеонаблюдения, которая теперь занимает не более получаса, а также повысили производительность видеосистемы, серверов записи и мобильных серверов за счет использования видеокарт NVIDIA.
Повышение производительности системы видеонаблюдения на базе ПО Milestone XProtect+ 2018, как действующей, так и организованной с нуля, теперь можно реализовать на аппаратном уровне. Для этого на ПК, где установлены модули Smart Client и Smart Wall программного продукта Milestone Systems, требуется установить одну или несколько видеокарт NVIDIA. Графические адаптеры этих устройств возьмут на себя декодирование видеопотоков, разгрузят центральный процессор ПК и позволят отображать больше каналов видео с высокими разрешением и фреймрейтом. Аналогичный апгрейд серверов записи и мобильных серверов даст увеличение числа обслуживаемых камер в системе.
Технология DLNA (Digital Living Network Alliance), реализованная во всех пакетах ПО Milestone XProtect+, обеспечивает вывод изображений от камер видеонаблюдения напрямую на телевизоры, находящиеся в рамках единой локальной сети с сервером. Возможности обновленного программного продукта включают опцию циклического отображения видео от нескольких камер на большом экране, которая будет полезна, например, для крупных торговых центров и гипермаркетов. В этом случае на телевизор, размещенный в торговом зале, выводятся кадры с камер, по которым покупатели видят, что объект находится под видеонаблюдением.
Расширены возможности приложения Smart Map (интеллектуальная карта объекта) для программ верхних уровней Milestone XProtect Expert/Corporate. Теперь на карту объекта можно добавлять схемы зданий с учетом их этажности: каждый этаж на карте представляет собой отдельный слой с отображением размещенного на нем оборудования (камер, видеорегистраторов). Благодаря этому, какой бы большой не была видеосистема, оператор сможет получить доступ к видео от любой камеры видеонаблюдения через единый интерфейс. Такой функционал Milestone будет востребован для территориально-распределенных объектов и системы «Безопасный город».
Ускорена инсталляция односерверной системы видеонаблюдения. Всего за полчаса можно создать полнофункциональную видеосистему на платформе бесплатной 8-канальной версии ПО Milestone XProtect Essential+ или лицензируемой XProtect Express+ с числом каналов до 48-ми. Изменения коснулись и комплекта предоставляемых драйверов для установки и автоматического обнаружения IP-устройств в сети, которые Milestone Systems теперь поставляет в двух пакетах. Основной пакет содержит актуальные драйверы, а дополнительный — архив с драйверами, выпущенными до 2014 года. Благодаря этому, администратор ПО может выбрать загрузку только того пакета, который ему требуется.
В обновленной версии продуктов Milestone XProtect+ теперь реализованы два типа масок, скрывающих приватные области в кадре (окна жилых домов, клавиатуры банкоматов и др.), которые функционально подразделяются на постоянные и съемные. При этом постоянные маски сохраняются и при трансляции видео, и при его записи, а вторые при необходимости могут быть сняты пользователем, имеющим соответствующие права доступа. Дополнительное преимущество съемных масок состоит в том, что они, будут закрывать приватные зоны от просмотра, но для систем анализа изображения, например, детекции движения, будут «прозрачны».
Обновленная версия ПО XProtect+ уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы», официального российского дистрибьютора программных решений Milestone Systems в России. Для получения дополнительной информации на это ПО Milestone для систем видеонаблюдения и различные модули расширения направляйте запрос на armosystems@armo.ru или обращайтесь по многоканальному телефону 8 (800) 700 33 43 к менеджерам отдела продаж компании «АРМО-Системы».
Датская компания Milestone Systems хорошо известна на мировом рынке как разработчик программного обеспечения с открытой архитектурой, на базе которого создаются системы IP-видеонаблюдения для средних, крупных и территориально-распределенных объектов. На сегодняшний день программное обеспечение Milestone поддерживает более 7000 моделей IP-камер и видеосерверов. Компания постоянно совершенствует свои разработки и предлагает новые высокоэффективные решения, отвечающие текущим и ожидаемым требованиям рынка. Продукция Milestone стала гарантом качества и надежности.
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