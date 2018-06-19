Михаил Левчук: Российские школы безопаснее торговых центров

Новости участников портала \\ 06.08.2018 14:33 \\ Аргус-Спектр \\ Санкт-Петербург

В городах России завершилась проверка торговых центров и мест с массовым пребыванием людей. Масштабные проверки показали, что те или иные нарушения есть почти во всех ТРК. За первый месяц было выявлено 140 000 нарушений противопожарной безопасности.

В городах России завершилась проверка торговых центров и мест с массовым пребыванием людей. МЧС начало ее после пожара в Кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в конце марта. Тогда погибли 60 человек, большинство из которых – дети.

Масштабные проверки показали, что те или иные нарушения есть почти во всех ТРК. За первый месяц было выявлено 140 000 нарушений противопожарной безопасности. Среди самых частых можно назвать: закрытые двери эвакуационных выходов, нахождение посторонних предметов на эвакуационных выходах, недостатки в системах противодымной защиты.

Важно отметить, что сотни торговых центров в стране – самострои, которые работают без соответствующих разрешений. 460 торговых центров переоборудованы из зданий бывшего производственного и складского назначения и имеют нарушения в работе автоматических систем. После проведения масштабных проверок почти 400 торговых центров в России были закрыты до устранения нарушений.

Итоги проверок торгово-развлекательных центров после трагедии в Кемерово:

140 000 нарушений за первый месяц

270 000 за три месяца

Более 10 000 зданий имеют нарушения в работе автоматических систем

16 000 объектов имеют проблемы с эвакуационными выходами

391 торговый комплекс решено закрыть из-за нарушений

Исполнительный директор компании «Аргус-Спектр» Михаил Левчук прокомментировал итоги проверок объектов с массовым пребыванием людей. По его мнению, в настоящее время в России школы безопаснее торговых центров.

После ряда резонансных пожаров в 2008-2010 годах было принято решение о разработке и внедрении системы пожарного мониторинга на социально значимых объектах. Данная система предназначена, в первую очередь, для автоматической передачи сигнал «Пожар» с объекта в пожарную часть без участия персонала. Кроме того, система обеспечивает непрерывный контроль за работоспособностью систем пожарной сигнализации и автоматически отправляет сигнал «Неисправность» в случае неполадок в их работе.

Следовательно, сотрудникам ГПН проще отслеживать, в каком состоянии находится сигнализация на объекте и принимаются ли меры по устранению неисправности.

Михаил также подчеркнул, что, если бы инспектор пожарного надзора знал о состоянии пожарной сигнализации, не заходя на объект, страшной трагедии в Кемерово можно было бы избежать.

Ситуацию также прокомментировал Дмитрий Топчий – генеральный директор научно-исследовательского института проектирования, технологии и экспертизы строительства. Дмитрий поддержал идею внедрения систем удаленного мониторинга и предложил устанавливать их в торговых и развлекательных комплексах, в офисных зданиях и других объектах с массовым пребыванием людей.