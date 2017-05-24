Михаил Левчук: «Мы научились отбирать национальных чемпионов»
Михаил Левчук: «Мы научились отбирать национальных чемпионов»
Новости участников портала \\ 29.05.2017 12:26 \\ Аргус-Спектр \\ Санкт-Петербург
«Мы научились отбирать национальных чемпионов. У нас есть ведущие университеты. Синергия - в их совместной работе!»
Исполнительный директор компании «Аргус-Спектр», чьи разработки признаны во всем мире Михаил Левчук принял участие в заседании президиума совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России. Заседание Президиума прошло под председательством Премьер-министра России Дмитрия Медведева 25 мая в Казани.
Развитие инновационных центров при ведущих университетах страны стало главной темой на заседании Совета по модернизации экономики и инновационному развитию. В России с 2009 года создано около 3 тысяч инновационных предприятий. Большая часть из них – 2,7 тыс. – работают на базе 307 российских университетов, - доложил Дмитрий Медведев.
В своём докладе Михаил Левчук предложил особое внимание уделить развитию механизмов сотрудничества национальных чемпионов от промышленности и опорных ВУЗов страны в области проведения совместных научно-исследовательских работ. «Мы научились отбирать национальных чемпионов. У нас есть ведущие университеты. Синергия - в их совместной работе!» - отметил он.
В заседании также приняли участие вице-премьер Аркадий Дворкович, помощник Президента Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр образования и науки Ольга Васильева, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, министр Российской Федерации Михаил Абызов и другие.
По материалам: 1 канал
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