МИФЫ О ПОЖАРНОМ МОНИТОРИНГЕ

Новости участников портала \\ 29.11.2018 13:37 \\ СРО Союз "АСБ" \\ Москва

Предлагаем вам ознакомиться с основными заблуждениями относительно системы "Стрелец-Мониторинг"! Мы сформулировали их в виде Мифов о пожарном мониторинге и сопроводили свои выводы ссылками на нормативно-правовые акты и решения судов!

Количество пострадавших во время пожара напрямую зависит от скорости прибытия пожарных расчетов. Чтобы защитить детей и пожилых людей от пожаров, в 2009 году была разработана система «Стрелец-Мониторинг», которая позволяет за считанные секунды автоматически передать сигнал о пожаре по специальному радиоканалу с социальных объектов на пульт 01. За 3 года внедрения «Стрельца-Мониторинга» количество жертв на пожарах в школах, больницах, детских садах и домах престарелых сократилось в 14 раз! Но вокруг «Стрельца-Мониторинга» до сих пор не утихают споры как среди компаний-производителей систем безопасности, так и среди мониторинговых компаний. Преследуя свои коммерческие интересы, эти организации пишут жалобы в ФАС и иные гос.органы, публикуют в прессе статьи о, якобы, монополизации «рынка пожарного мониторинга» «производителем избранной РСПИ», имея в виду завод «АРГУС-СПЕКТР». В этом потоке противоречивой информации очень сложно разобраться, где правда, а где ложь.





Саморегулируемая организация Союз организаций «Автоматизированные Системы Безопасности» (http://souz-asb.info) в интересах своих членов на протяжении последних лет занимается правовым обеспечением деятельности по дублированию сигналов о пожаре в подразделения пожарной охраны и контролю за работоспособностью систем автоматической противопожарной защиты (так называемый «пожарный мониторинг»). Предлагаем вам ознакомиться с основными заблуждениями, которые существуют на рынке систем безопасности! Мы сформулировали их в виде Мифов о пожарном мониторинге и сопроводили свои выводы ссылками на нормативно-правовые акты и решения судов! Никаких домыслов и ложной информации, только факты!

Миф №1. До разработки и внедрения системы «Стрелец-Мониторинг» существовали иные системы автоматического вызова пожарных.

До разработки и внедрения системы «Стрелец-Мониторинг» существовали иные системы автоматического вызова пожарных. Миф №2. Существует «рынок для пожарного мониторинга».

Существует «рынок для пожарного мониторинга». Миф №3. МЧС не обладает исключительным правом по выбору противопожарного оборудования.

МЧС не обладает исключительным правом по выбору противопожарного оборудования. Миф №4. МЧС может применять неспециализированное оборудование.

МЧС может применять неспециализированное оборудование. Миф №5. Должен быть открытым доступ к протоколу связи между пультовым и объектовым оборудованием для автоматического вызова пожарных.

Должен быть открытым доступ к протоколу связи между пультовым и объектовым оборудованием для автоматического вызова пожарных. Миф №6. Только компания «Аргус-Спектр» может выпускать продукцию под условным наименованием ПАК «Стрелец-Мониторинг».

Только компания «Аргус-Спектр» может выпускать продукцию под условным наименованием ПАК «Стрелец-Мониторинг». Миф №7. Для автоматического вызова пожарных бригад разрешено применение коммерческих каналов связи.

Для автоматического вызова пожарных бригад разрешено применение коммерческих каналов связи. Миф №8. В обязанности организации, заключившей контракт с объектами на техническое обслуживание средств автоматической противопожарной защиты, не входит удаленный контроль за работоспособностью данного оборудования.

В обязанности организации, заключившей контракт с объектами на техническое обслуживание средств автоматической противопожарной защиты, не входит удаленный контроль за работоспособностью данного оборудования. Миф Последний. Автоматический вызов пожарных бригад при использовании неспециализированного оборудования – это не воровство.

Миф №1. До разработки и внедрения системы «Стрелец-Мониторинг» существовали иные системы автоматического вызова пожарных.

Пожар в Московской наркологической больнице № 17 в 2006 г. стал причиной гибели 46 человек! В 2007 г. при пожарах в домах престарелых Краснодарского края, Омской и Тульской областей погибли 104 человека! Трагедия в Республике Коми в начале 2009 г. унесла жизни 25 человек!

Согласно статистическому сборнику «Пожары и пожарная безопасность в 2016г.» (ВНИИПО, 2017), количество людей, погибших на пожарах, находится в прямой зависимости от времени прибытия первого караула к месту пожара (в 2016 году погибло при прибытии первого караула в течение 1 минуты – 86 человек, 3 минут – 815 человек, 5 минут – 935 человек).

В связи с трагическими событиями на социальных объектах в 2006-2009 годах в часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» были внесены изменения, согласно которым тревожный сигнал должен поступать с социально значимых объектов (школы, больницы, детские сады, дома престарелых и др.) в пожарную часть напрямую в автоматическом режиме «без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации», что позволяет в несколько раз сократить время прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Во исполнение требований части 7 статьи 83 Технического регламента Научно-исследовательским институтом противопожарной обороны МЧС России (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) были разработаны комплекты рабочей конструкторской документации и опытные образцы на Комплексную радиоканальную систему адресного мониторинга безопасности объектов.

Приказом МЧС России от 28.12.2009 № 743 был принят на снабжение в МЧС России программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях с условным наименованием ПАК «Стрелец-Мониторинг». ПАК «Стрелец-Мониторинг» представляет собой составную часть разработанной ФГБУ ВНИИПО МЧС России Комплексной радиоканальной системы адресного мониторинга безопасности объектов. Оснащение пожарных частей оборудованием ПАК «Стрелец-Мониторинг» проводилось в результате открытых конкурсов на поставку в 2010-2012 годах.

В 2012 году на сайте МЧС России была опубликована информация, согласно которой за 3 года внедрения автоматический вызов подразделений пожарной охраны позволил снизить смертность на социально значимых объектах в 14 раз!

Никакого оборудования по приему сигналов о пожаре в пожарных частях до разработки и внедрения ПАК «Стрелец-Мониторинг» не существовало, поскольку требование о дублировании сигналов о пожарах в пожарную часть в автоматическом режиме для объектов классов Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2. (школы, больницы, детские сады, дома престарелых, гостиницы и т.д.) впервые появилось в Техническом регламенте лишь в 2012 году (на основании Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ) – при чем вступление в силу этого требования было отложено до 2014 года.

ВЫВОД: До разработки и внедрения «Стрельца-Мониторинга» системы автоматического вызова пожарных не существовало! В ряде регионов были установлены несколько коммерческих систем передачи извещений разных производителей в нарушение норм об использовании в пожарных подразделениях только специального оборудования. Эти системы не были закуплены МЧС в рамках государственного оборонного заказа, не проходили государственных испытаний и не были приняты на снабжение. Но самое главное – эти системы использовались на коммерческой основе, то есть за передачу сигнала о пожаре мониторинговыми компаниями взималась плата с объектов защиты. В то время как вызов экстренных оперативных служб, в том числе в автоматическом режиме с использованием ПАК «Стрелец-Мониторинг», на территории Российской Федерации является бесплатным.

Нормативные акты:

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

С полным текстом Мифов о пожарном мониторинге Вы можете ознакомиться на сайте СРО Союз «АСБ»: http://souz-asb.info/mifi_o_pozharnom_monitoringe