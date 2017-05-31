Новости участников портала \\ 09.06.2017 17:10 \\ Tatris \\ Москва

Работа инсталляторов СКУД и видеонаблюдения - это, в первую очередь, огромное количество оборудования, которое необходимо быстро распределить по объектам, и километры кабеля, связывающего отдельные элементы программно-аппаратного комплекса в полноценную систему.

Маркировка проводов и коробочных продуктов на подготовительном этапе и в процессе установки обеспечивает дополнительное удобство, повышая скорость выполнения монтажа и обслуживания уже существующих систем, особенно для крупных объектов.

Кроме того, наличие маркировки при сдаче объекта подтверждает компетенцию профессионала, создавая последний штрих к выполненной работе.

Редакция Techportal.ru совместно с Tatris подготовила Обзор маркировочных принтеров BROTHER для электриков и специалистов ИТ, в котором не только представлены не только наиболее интересные модели, но и сформировано уникальное ценовое предложение для наших читателей.