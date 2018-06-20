Малогабаритная безвентиляторная бесшумная платформа Prof Station FL
Малогабаритная безвентиляторная бесшумная платформа Prof Station FL
Новости участников портала \\ 01.10.2018 13:43 \\ ООО "ВИТ-Центр" \\ Санкт-Петербург
Компания "ВИТ-Центр" представляет новую разработку - малогабаритную безвентиляторную бесшумную платформу Prof Station FL с широкими возможностями применения благодаря конструктивному исполнению, высокой надежности и производительности.
https://vit-center.ru/news/malogabaritnaya_besshumnaya_platforma_prof_station_fl/
Новости участников портала
http://secandsafe.ru/novosti/tehnicheskie_novinki/kompaniya_itv_vypustila_press_reliz
Новости участников портала \\ 02.10.2018 11:49 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Создавать панорамное изображение позволяют объектив типа Fisheye («рыбий глаз») с углами захвата 187°/162° по горизонтали/вертикали и 12-мегапиксельный CMOS-сенсор марки Sony, которыми снабжены камеры серии Pelco Evolution 180.
Новый P-Iris объектив с ИК-коррекцией от Fujinon для камер с матрицами 1/4” – 1/2,7”
Новости участников портала \\ 01.10.2018 11:16 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Высококачественные линзы объектива YV2.8x2.8SR4A-JA2L изготовлены из специальных сортов стекол со сверхнизкой дисперсией, коэффициент преломления которых практически не зависит от спектрального состава света.
64-канальный NVR с записью до 4К –"СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" обновила линейку серии Alfa
Новости участников портала \\ 29.09.2018 11:35 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва
Сетевой видеорегистратор STNR-6433 серии Alfa ведет запись в реальном времени одновременно от 64 IP-камер до 12 Мп. Возможна организация двух постов в мультиэкранном режиме. Обеспечивает интеллектуальный поиск в архиве.
Новинка каталога TerraLink — встраиваемые считыватели HID iCLASS SE
Новости участников портала \\ 21.09.2018 16:33 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва
TerraLink расширяет ассортимент решений для физического доступа. В каталог RFID-считывателей добавлены встраиваемые считыватели HID iCLASS SE.
«ЭЛВИС-НеоТек» представляет линейку российских IP-видеокамер VisorJet
Новости участников портала \\ 19.09.2018 23:22 \\ ЭЛВИС-НеоТек \\ Москва
Компания «ЭЛВИС-НеоТек», ведущий российский производитель интеллектуальных систем обеспечения безопасности и компьютерного зрения, запустила в Зеленограде серийное производство IP-видеокамер под торговой маркой VisorJet.
Приказ МЧС России №374 восстановил действие приказа о принятии на снабжение ПАК «Стрелец-Мониторинг»
Новости участников портала \\ 19.09.2018 22:40 \\ СРО Союз "АСБ" \\ Москва
Министром МЧС России подписан приказ от 05.09.2018г. № 374, которым восстановлено действие приказа МЧС России от 28.12.2009г. № 743 о принятии на снабжение в системе МЧС России программно-аппаратного комплекса с условным наименованием ПАК «Стрелец-Мониторинг».
Восточный экономический Форум под защитой Стрельца!
Новости участников портала \\ 14.09.2018 19:35 \\ Аргус-Спектр \\ Санкт-Петербург
Во Владивостоке состоялось одно из ведущих международных событий в области бизнеса и глобальной экономики. Безопасность мероприятия была обеспечена Радиосистемой охранно-пожарной сигнализации, оповещения, локализации и пейджинга СТРЕЛЕЦ-ПРО.
ЮНИТЕСТ спонсор Чемпионата мира по пожарно-прикладному спорту
Новости участников портала \\ 13.09.2018 17:20 \\ ООО ТД ЮНИТЕСТ \\ Москва
В период с 10 по 16 сентября 2018 года в городе Банска-Бистрица (Словацкая Республика) будут проходить XIV Чемпионат мира среди мужчин и V Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному (пожарно-прикладному) спорту.
ТД Алгоритм Безопасности – стал официальным представителем бельгийского бренда защитных перчаток ArmProtect
Новости участников портала \\ 13.09.2018 12:54 \\ Алгоритм Безопасности \\ г. Москва
Бельгийский производитель использует классические и инновационные материалы, натуральные хлопок, кожу и латекс, а также все актуальные синтетические материалы от нитрила до кевлара, ведет собственные разработки.
Каждому покупателю принтера Datacard SD260 набор для печати YMCKT в ПОДАРОК!
Новости участников портала \\ 12.09.2018 16:36 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва
Купите принтер Datacard SD260 и получите в ПОДАРОК полноцветную ленту на 500 отпечатков!
Другие новости
ADEX-2018: итоги участия в выставке
ООО «МАРТ ГРУПП» \\ 02.10.2018 22:08
http://secandsafe.ru/novosti/tehnicheskie_novinki/kompaniya_itv_vypustila_press_reliz
АРМО-Системы \\ 02.10.2018 11:49
Малогабаритная безвентиляторная бесшумная платформа Prof Station FL
ООО "ВИТ-Центр" \\ 01.10.2018 13:43
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Феодальный захват. В дачном поселке Свердловская области объявился сборщик дани
События \\ 03.10.2018
Сфера земельных отношений в загородной недвижимости по-прежнему сопряжена с различными правовыми злоупотреблениями и коррупционными схемами, остается местом притяжения различного рода нечистых на руку дельцов. Пользуясь дырами в законодательстве управляющие компании, связанные с девелоперами, развязывают ради наживы самые настоящие жилищно-коммунальные войны.
новая версия системы ИИ для распознавания документов
События \\ 21.06.2018
Вторая версия Smart IDReader с помощью нового ИИ прибавила в скорости и качестве распознавания документов со смартфонов
MERLION стал одним из крупнейших участников DISTREE Russia
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