Малогабаритная безвентиляторная бесшумная платформа Prof Station FL

Компания "ВИТ-Центр" представляет новую разработку - малогабаритную безвентиляторную бесшумную платформу Prof Station FL с широкими возможностями применения благодаря конструктивному исполнению, высокой надежности и производительности.

Платформа Prof Station FL может эффективно применяться как необслуживаемый модуль в различных проектах:

- Оборудование АСУ и АСУТП

- Системы сбора и анализа данных телеметрии

- Системы связи и передачи данных

- Комплексные системы безопасности и жизнеобеспечения

Платформа Prof Station FL не имеет в своем составе ни одной подвижной части и предназначена для необслуживаемой эксплуатации в составе различных систем и комплексов.

Благодаря отсутствию вентиляторов охлаждения и использованию твердотельных жестких дисков, плафторма Prof Station FL не нуждается в периодической чистке и пылеудалении.

При использовании антивибрационных компонентов компьютер Prof Station FL может использоваться на предприятиях и производствах, оказывающих вибрационное воздействие на оборудование:

- Транспортные предприятия и логистические центры

- Ресурсодобывающие предприятия и насосные станции

- Металлообработка и машиностроение

- Предприятия легкой промышленности

- Энергетика и ресурсоснабжающие организации

- При производстве Prof Station FL используются новейшие компоненты и комплектующие – высокопроизводительные процессоры Core i5/i7 последних поколений, а также процессоры серверного класса Xeon D.

Компьютер Prof Station FL может быть дооснащен дополнительным сетевым контроллером, графическим контроллером или контроллером специализированных портов.

Для получения консультации по новинке обращайтесь в отдел продаж "ВИТ-Центра".