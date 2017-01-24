Macroscop выпустил новое программное обеспечение версии 2.2

Новости участников портала \\ 31.01.2017 17:51 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва

Компания Macroscop, занимающаяся разработкой и выпуском программного обеспечения для сетевых видеокамер, а также модулей интеллектуального видеонаблюдения и сетевых видеорегистраторов, сообщила о выходе нового ПО.

Самые важные нововведения в программном обеспечении Macroscop касаются возможности распознавания автономеров, кодека H.265 и межкамерного трекинга.

— Добавлен новый модуль распознавания автомобильных номеров. В базу вошли номера автомобилей из России, а также из 23 других стран. Программа может составлять списки «черных» и «белых» номеров, устанавливать определенные варианты реагирования на их появление, а также позволяет выгружать статистику. В более ранних версиях ПО были использованы алгоритмы обработки информации от других производителей. Теперь пользователь сможет самостоятельно выбирать подходящий модуль, основываясь на необходимой точности работы и стоимости продукта.

— Использован новый формат обработки видео H.265. Прогрессивный кодек имеет значительную степень сжатия, при этом сохраняет высокое качество записываемого видео. Таким образом, не теряя в качестве видео, пользователь может понизить нагрузку на архив. Запись такого формата, требует меньшей пропускной способности от сети и меньшего объема хранения на жестких дисках системы.

— Улучшен межкамерный трекинг. Теперь можно следить за траекторией перемещения людей по всем камерам системы на плане объекта, который пользователь может загрузить в систему или отрисовать самостоятельно.

— Создано новое хранилище для конфигурации и универсальный инсталлятор.

— Добавлен новый интерфейс для единовременного синхронного просмотра данных архива.

— Расширена диагностика камер в конфигураторе.

— Добавлены функции полноэкранного просмотра, закладок в архиве, подсветки в календаре и сохранения пароля для клиента.

ПО Macroscop активно используется для создания полноценных и удобных в использовании систем видеонаблюдения. Продукция бренда включает не только софт для IP-видеокамер, но и сетевые видеорегистраторы. С его помощью становится возможным объединение в единую систему серверов и операторского места мониторинга. Продукция Macroscop широко представлена в «Амиком». Специалисты компании ответят на интересующие вопросы и проконсультируют по вопросам оплаты.