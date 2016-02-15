Macroscop представлен на центральной выставке отрасли безопасности в Бельгии

Новости участников портала \\ 21.02.2017 11:57 \\ Macroscop \\ Пермь

15-16 февраля программный комплекс для IP-камер Macroscop был представлен на выставке New Security, Бельгия. ПО с интеллектуальными возможностями демонстрировалось на стендах двух ведущих дистрибьюторов продукции для видеонаблюдения в регионе – компаний Visuatech и ByDemes.

15-16 февраля программный комплекс для IP-камер Macroscop был представлен на выставке New Security, Бельгия.

ПО с интеллектуальными возможностями демонстрировалось на стендах двух ведущих дистрибьюторов продукции для видеонаблюдения в регионе – компаний Visuatech и ByDemes.

New Security – единственная специализированная выставка по безопасности в Бельгии и имеет огромное локальное значение для представителей отрасли в стране.

Посетители выставки не только обсуждали текущие проекты и консультировались о технических возможностях у представителей Macroscop, Visuatech и ByDemes, но и самостоятельно тестировали ПО на демо-стендах. Наибольший интерес у них вызвали следующие интеллектуальные возможности Macroscop: межкамерный трекинг –функция отслеживания траектории перемещения людей по всем камерам видеосистемы, распознавание лиц, поиск в архиве по более чем 10 критериям событий и объектов.

Протестировать Macroscop и самостоятельно оценить возможности и преимущества ПО может любой желающий: онлайн или скачав демо-версию: http://macroscop.com/download.html.

А в марте российские участники рынка систем безопасности смогут оценить новинки Macroscop версии 2.3 на выставке MIPS 2017 в Москве.