Macroscop получил рекомендацию авторитетного британского журнала Benchmark

Новости участников портала \\ 01.06.2017 11:40 \\ Macroscop \\ Пермь

Авторитетный британский журнал Benchmark Magazine выделил Macroscop как удобный в установке и настройке программный продукт для видеонаблюдения.

Специалисты журнала Benchmark регулярно и тщательно тестируют в реальных условиях программные продукты и оборудование в сфере безопасности. В ходе тестирования они должны проверить, что производительность выбранных продуктов соответствует техническим характеристикам, заявленным производителем. Таким образом, рекомендации от авторитетного британского журнала получают не многие.

Журнал Benchmark — авторитетное британское отраслевое издание для инсталляторов и интеграторов систем безопасности, посвященное технологическим инновациям, разработке и внедрению интеллектуальных систем. Журналисты Benchmark обладают огромным опытом в сфере технологий, поэтому все материалы журнала содержат в себе независимое и авторитетное мнение профессионалов отрасли.

В июньской версии журнала вышла статья, посвящённая тестам ПО для видеонаблюдения на предмет удобства установки софта и понятности конфигурации системы.

Прочитать статью полностью в первоисточнике по ссылке: http://flickread.com/edition/PensordFreeLibrary/591c092e88a86/

Ключевые фрагменты материала Benchmark:

"For the installer or integrator who is new to the world of VMS software, Macroscop represents a powerful, flexible and efficient product that is both simple to install and easy to configure. The software installation is fully automated and works well. Is also very fast. Licensing is simple using the Dongle. The Configurator application works well for basic settings. Delving deeper into the functionality on offer from Macroscop is simple and the menus are both intuitive and surveillance-focused. Because ofthis, Macroscop achieves Recommended status."

«Для инсталлятора или интегратора, который является новичком в мире программного обеспечения, Macroscop представляет собой мощный, гибкий и эффективный продукт, который прост в установке и легко настраивается. Установка программного обеспечения полностью автоматизирована, работает отлаженно и быстро. Лицензируется просто - с помощью ключа. Приложение Конфигуратор хорошо работает для базовых настроек. Более тщательное изучение функционала Macroscop позволило сделать вывод о простоте меню, которое в то же время является интуитивно понятным и соответствующим требованиям видеонаблюдения. По этим причинам Macroscop достигает статуса «Рекомендован».

"The installation requires no intervention, and complete fairly rapidly. Some automated installers can take some time but the process was finished in approximately four or five minutes."

«Установка не требует вмешательства и заканчивается довольно быстро. Автоматическая установка может занять некоторое время, но процесс был завершен примерно через четыре или пять минут».

Benchmark Recommended Status is awarded to products that undergo the independent testing process and receive an overall rating of 80% or higher. Recommended products have no obvious flaws or performance issues, do not lack credibility and have been designed for simple installation and operation. However, they may have areas which could be improved upon, but not to the extent of jeopardising overall security. These products have strengths and weaknesses, and as a result might not be ideal for all conditions. As such, Recommended status is pertinent to test criteria and the aspects of performance as highlighted in the test.