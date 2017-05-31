Macroscop анонсирует 10 новинок версии2.3 программного комплекса

Узнать подробнее о новинках Macroscop 2.3 можно по ссылке: https://drive.google.com/file/d/0B5wG2gNzKFweM1BycmRFLWlmcFU/view, а также по телефону 8-800-555-0043 и на сайте www.macroscop.com

Компания Macroscop, разработчик профессионального программного обеспечения для систем IP-видеонаблюдения, готовит к выпуску новую версию ПО 2.3. В продукте появились новые функции, повышающие стабильность и надёжность системы, и ряд улучшенных интерфейсов, повышающих удобство и эффективность работы.

Компания Macroscop, разработчик профессионального программного обеспечения для систем IP-видеонаблюдения, готовит к выпуску новую версию ПО 2.3. В продукте появились новые функции, повышающие стабильность и надёжность системы, и ряд улучшенных интерфейсов, повышающих удобство и эффективность работы

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