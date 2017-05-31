Macroscop анонсирует 10 новинок версии2.3 программного комплекса
Macroscop анонсирует 10 новинок версии2.3 программного комплекса
Новости участников портала \\ 20.06.2017 15:28 \\ Macroscop \\ Пермь
Компания Macroscop, разработчик профессионального программного обеспечения для систем IP-видеонаблюдения, готовит к выпуску новую версию ПО 2.3. В продукте появились новые функции, повышающие стабильность и надёжность системы, и ряд улучшенных интерфейсов, повышающих удобство и эффективность работы
Компания Macroscop, разработчик профессионального программного обеспечения для систем IP-видеонаблюдения, готовит к выпуску новую версию ПО 2.3. В продукте появились новые функции, повышающие стабильность и надёжность системы, и ряд улучшенных интерфейсов, повышающих удобство и эффективность работы.
Версия ПО Macroscop 2.3 включает 10 изменений и нововведений:
- Возможность централизованного обновления серверов. Теперь обновить версию ПО на всех серверах системы можно с одного рабочего места (в том числе удаленного). Также обновление версии можно отменить, вернувшись к предыдущей версии.
- Новый веб-клиент на базе HTML5.
Веб-клиент Macroscop, начиная с версии 2.3, поддерживает работу в браузерах с HTML5. Таким образом, пользователям Macroscop 2.3 доступен просмотр видео реального времени и архива системы видеонаблюдения с помощью любого веб-браузера с технологией HTML5.
- Повышение точности работы модуля подсчета посетителей.
За счет реализации нового алгоритма подсчета в версии Macroscop 2.3 точность модуля составляет 95%. Подсчет посетителей Macroscop нашел широкое применение в системах видеонаблюдения объектов ритейла: он позволяет собрать наглядную статистику о посещаемости для решения маркетинговых задач, оптимизации операционных процессов и как результат, повышения выручки торговых предприятий.
- Существенно повысились точность и скорость работы модуля межкамерного трекинга. Межкамерный трекинг Macroscop позволяет построить траекторию и отследить перемещение любого человека в рамках всех камер видеосистемы. В версии 2.3 точность построения траектории повысилась до 95%, а скорость работы выросла в 1,5 раза по сравнению с версией 2.2.Результат работы межкамерного трекинга — путь перемещения человека на плане объекта, видеоролик из фрагментов передвижения с разных камер или слайд-шоу изображений, которые позволяют восстановить полную картину его действий: в какое время появился на объекте, где находился, когда покинул объект.
- Повышена стабильность и надёжность видеосистемы за счёт внедрения автоматических резервных копий базы данных. В случае повреждения базы данных, она будет автоматически восстановлена из резервной копии, что обеспечит высокую степень защиты журнала событий и результатов работы интерактивного поиска и межкамерного трекинга
- Упрощена процедура первоначальной настройки, которая включает этап установки лицензии. При первом запуске Клиента вместо кнопки «Конфигуратор» появляется кнопка «Установить лицензию», по нажатии на которую установка запускается автоматически.
- В Macroscop появилась функция самодиагностики. Ее работа направлена на выявление возможных проблем в системе в автоматическом режиме.
- Интерфейс модуля распознавания автономеров был обновлен для удобства пользователя. В настройках модуля появилась полупрозрачная рамка номера, которая позволяет удобно ограничить максимальный и минимальный размер распознаваемого автономера в кадре. Распознанные номера с краткой информацией отображаются в правой части окна.
- Интерфейс модуля распознавания лиц был также обновлен для удобства пользователя. Распознанные лица с краткой информацией теперь отображаются в правой части окна. Занести нового человека в базу можно просто нажав на обнаруженное лицо в кадре. Отчёт о распознанных людях можно удобно фильтровать по времени, камерам, ФИО и другим параметрам. С версии 2.3 доступны две варианта модуля: Basic и Expert. Вариации модуля отличаются по стоимости и точности распознавания.
- Появилась возможность строить отчёт о глубине архива по разным камерам в разные временные периоды.
Узнать подробнее о новинках Macroscop 2.3 можно по ссылке: https://drive.google.com/file/d/0B5wG2gNzKFweM1BycmRFLWlmcFU/view, а также по телефону 8-800-555-0043 и на сайте www.macroscop.com
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