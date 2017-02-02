Новости участников портала \\ 10.02.2017 11:50 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Новый корпоративный сайт с каталогом товаров и с самым современным функционалом, пожизненная гарантия на оборудование в сервисе, цены без накруток и партнерские гарантии – таков краткий перечень преимуществ санкт-петербургской компании «Трансстрой» по франшизе «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ». В ассортименте «Трансстроя» - несколько тысяч проверенных позиций по разделам видеонаблюдение, ОПС, СКУД, охрана периметра и т.п.

Компания «Трансстрой» из Санкт-Петербурга – не новичок на рынке технической безопасности: опыт ее работы в сфере контроля доступа, видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации составляет более десяти лет. Тем не менее, после заключения партнерского соглашения «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» компании «Трансстрой» удалось выйти на новый уровень – предложить более широкий ассортимент товаров по минимальным ценам, предоставить пожизненную гарантию на оборудование в сервисе и обеспечить своих клиентов поддержкой старшего партнера (компании «Видеоглаз»).

Покупать у «Трансстроя» теперь гораздо выгоднее, поскольку цены на поставляемые по франшизе товары не раздуваются за счет посреднических накруток, а качество любой «франшизной» единицы оборудования уже выдержало проверку на действующих объектах компании «Видеоглаз». Ассортимент поставляемых по партнерскому соглашению позиций насчитывает несколько тысяч наименований от лучших российских и зарубежных торговых марок в ценовых категориях от бюджетной до Pro.

Выбирать товары и делать заказы также стало намного удобнее, поскольку по условиям франшизы для «Трансстроя» был создан полнофункциональный корпоративный сайт с запоминанием истории заказов, с удобным поиском, с возможностью рассчитать онлайн стоимость работ и т.п. Оборудование легко подбирать по параметрам прямо на сайте, а при любых затруднениях можно обратиться с вопросами к сертифицированным и прошедшим специальное обучение сотрудникам «Трансстроя».

Многие клиенты компании «Трансстрой» успели оценить по достоинству еще один бонус по франшизе под названием «пожизненная гарантия на оборудование в сервисе». Если сервисным обслуживанием вашей системы безопасности занимается компания «Трансстрой», то гарантия на оборудования будет актуальна все то время, пока действует ваш договор на сервис. То есть при своевременном продлении договора гарантия на оборудования будет действовать сколь угодно долго (фактически пожизненно).

Источник: www.videoglaz.ru