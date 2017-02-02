Лучшие цены на видеонаблюдение – от «Трансстрой» из СПб по франшизе с ...
Лучшие цены на видеонаблюдение – от «Трансстрой» из СПб по франшизе с «Видеоглазом»
Новости участников портала \\ 10.02.2017 11:50 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новый корпоративный сайт с каталогом товаров и с самым современным функционалом, пожизненная гарантия на оборудование в сервисе, цены без накруток и партнерские гарантии – таков краткий перечень преимуществ санкт-петербургской компании «Трансстрой» по франшизе «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ». В ассортименте «Трансстроя» - несколько тысяч проверенных позиций по разделам видеонаблюдение, ОПС, СКУД, охрана периметра и т.п.
Компания «Трансстрой» из Санкт-Петербурга – не новичок на рынке технической безопасности: опыт ее работы в сфере контроля доступа, видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации составляет более десяти лет. Тем не менее, после заключения партнерского соглашения «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» компании «Трансстрой» удалось выйти на новый уровень – предложить более широкий ассортимент товаров по минимальным ценам, предоставить пожизненную гарантию на оборудование в сервисе и обеспечить своих клиентов поддержкой старшего партнера (компании «Видеоглаз»).
Покупать у «Трансстроя» теперь гораздо выгоднее, поскольку цены на поставляемые по франшизе товары не раздуваются за счет посреднических накруток, а качество любой «франшизной» единицы оборудования уже выдержало проверку на действующих объектах компании «Видеоглаз». Ассортимент поставляемых по партнерскому соглашению позиций насчитывает несколько тысяч наименований от лучших российских и зарубежных торговых марок в ценовых категориях от бюджетной до Pro.
Выбирать товары и делать заказы также стало намного удобнее, поскольку по условиям франшизы для «Трансстроя» был создан полнофункциональный корпоративный сайт с запоминанием истории заказов, с удобным поиском, с возможностью рассчитать онлайн стоимость работ и т.п. Оборудование легко подбирать по параметрам прямо на сайте, а при любых затруднениях можно обратиться с вопросами к сертифицированным и прошедшим специальное обучение сотрудникам «Трансстроя».
Многие клиенты компании «Трансстрой» успели оценить по достоинству еще один бонус по франшизе под названием «пожизненная гарантия на оборудование в сервисе». Если сервисным обслуживанием вашей системы безопасности занимается компания «Трансстрой», то гарантия на оборудования будет актуальна все то время, пока действует ваш договор на сервис. То есть при своевременном продлении договора гарантия на оборудования будет действовать сколь угодно долго (фактически пожизненно).
Источник: www.videoglaz.ru
Новости участников портала
Акция на видеорегистратор Optimus AHDR-2016 и кабель Optimus КВК-П 2*0.5 (outdoor) 200 м
Новости участников портала \\ 10.02.2017 11:43 \\ Секьюрити Эксперт \\ Пермь
Акции действуют до 28 февраля 2017г.
Новая HD-AHD видеокамера CTV в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 10.02.2017 11:11 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой уличной HD-AHD видеокамеры CTV-HDB0550AG ME.
Первый номер журнала “Алгоритм безопасности” готовится к выходу
Новости участников портала \\ 09.02.2017 13:45 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
В выпуске будут рассмотрены новые требования к оборудованию и ПО систем передачи информации на ПЦО. Правовые проблемы противопожарной защиты. Продолжим тему о раннем обнаружении пожара. Традиционно поднимем вопросы видеонаблюдения, обсудим тему облачных сервисов.
Новые скоростныйе IP-камеры RVi-IPC62Z30-A1 и RVi-IPC62Z25-A1
Новости участников портала \\ 09.02.2017 11:50 \\ «Globalconect.ru» \\ Москва
Новые скоростные поворотные купольные IP-видеокамеры RVi-IPC62Z30-A1 и RVi-IPC62Z25-A1 одинаковы внешне и имеют схожие характеристики.
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» представляют купольную 1 Мп камеру IPT-IPL720DM(3,6)P
Новости участников портала \\ 09.02.2017 11:43 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новинка от IPTRONIC и компании «Видеоглаз» – сетевая всепогодная 1 Мп камера IPT-IPL720DM(3,6)P предназначена для круглосуточного видеонаблюдения при температуре до -40 градусов. Эта компактная модель, которая уже поступила в продажу по низкой цене, передает видео в два потока в реальном времени, оснащена ИК подсветкой на 20 метров и поддерживает питание по типу PoE.
Новое устройство трёхступенчатой грозозащиты SC&T в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 09.02.2017 11:32 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового 16-канального устройства трехступенчатой грозозащиты SC&T SP016HDT.
Smartec и компания «Видеоглаз» анонсируют видеорегистратор STNR-0860 на 8 портов с PoE
Новости участников портала \\ 08.02.2017 11:56 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Видеорегистраторы Smartec STNR-0860, уже поступившие в продажу в компанию «Видеоглаз» по низкой цене, поддерживают работу с камерами до 5 Мп, «попутно» обеспечивая их питанием по технологии PoE. Суммарный PoE бюджет составляет 74 Вт, для организации архива можно использовать до двух внутренних HDD и внешние накопители iSCSI и e-SATA. Недорогие регистраторы STNR-0860 рассчитаны на видеонаблюдение высокого разрешения с возможностью подключения внешних тревожных устройств.
Новый пассивный приемопередатчик видеосигналов Инфотех в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 08.02.2017 11:19 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового пассивного приемопередатчика AHD/CVI/TVI/CVBS видеосигналов по витой паре Инфотех AVT-TRX101HD.
Первая 3-потоковая наружная IP-камера GANZ с 2 МР сенсором, вариообъективом и ИК-прожектором
Новости участников портала \\ 07.02.2017 16:32 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Полная готовность ZN8-B4DTVD59L к работе «прямо из коробки» позволяет быстро ввести эти IP-камеры в эксплуатацию.
ITV и компания «Видеоглаз» сообщают об интеграции ПО AxxonSoft с камерами Dahua Eco-Savvy 3.0
Новости участников портала \\ 07.02.2017 12:26 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Программное обеспечение видеонаблюдения ITV AxxonSoft интегрировано с камерами Dahua новейшей серии Eco-Savvy 3.0. Камеры этой серии, которые уже можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», поддерживают разрешение до 4К, частоту кадров – до 60 в секунду. И теперь оборудование Eco-Savvy 3.0 (с расширенным WDR, с мощной аналитикой и с поддержкой H.265) полностью интегрировано в программные комплексы Интеллект и Axxon Next 4.
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Акция на видеорегистратор Optimus AHDR-2016 и кабель Optimus КВК-П 2*0.5 (outdoor) 200 м
Секьюрити Эксперт \\ 10.02.2017 11:43
Новая HD-AHD видеокамера CTV в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 10.02.2017 11:11
Новости
Стартовал ТБ Форум 2017: селективная аудитория и насыщенная деловая программа
Выставки \\ 08.02.2017
7 февраля открылось конгрессно-выставочное мероприятие VIP-уровня - XXII Международный Форум "Технологии безопасности". В рамках первого в календаре специалистов отрасли безопасности мероприятия представлены знаковые тренды развития индустрии и программы инвестиций в России, лучшие практики и эффективные решения, новые требования и вопросы регулирования, опыт реализации и успешные кейсы.
ТБ Форум 2017: 7 февраля стартует конгрессно-выставочное мероприятие VIP-уровня
Выставки \\ 07.02.2017
C 7 по 9 февраля 2017 г. в Москве в Крокус Конгресс Холле пройдет самое авторитетное конгресс-но-выставочное мероприятие по всему спектру вопросов обеспечения безопасности - XXII Между-народный форум "Технологии безопасности".
ТБ Форум 2017: конференция SecuRetail собирет топ-менеджеров розничной индустрии
Выставки \\ 02.02.2017
В рамках ТБ Форума 2017 при поддержке журнала «МОЛЛ» и АНО ДПО «НИЦКБ» 8 февраля пройдет конференция "SecuRetail: Комплексная безопасность торговых центров и ритейла".
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Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка
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Видеонаблюдение. Достижения и перспективы
Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.
AHD видеонаблюдение
Видеонаблюдение \\ AHD это технология передачи посредством обычного коаксиального кабеля отлично детализированной картинки.
Применение систем пожаротушения тонкорсапыленной водой для защиты гостиничных комплексов
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