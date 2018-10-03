Линейку Smartec пополнили четырехлучевые ИК барьеры для работы в помещениях и на ...

Новости участников портала \\ 27.02.2019 13:55 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Простота установки и настройки ИК-барьеров Smartec ускоряет процесс их инсталляции.

Компания «АРМО-Системы» представила четырехлучевой ИК-барьер ST-SA034BB-MC марки Smartec, который предназначен для охраны периметра. Благодаря пыле-/влагозащите корпуса по классу IP65 и широкому диапазону рабочих температур, ИК-барьер стабильно работает, как во влажных помещениях, так и на улице, а для минимизации ложных срабатываний и адаптации к условиям окружающей среды использует специальные цифровые алгоритмы компенсации. Важно отметить, что ST-SA034BB-MC совместим с различными моделями приемно-контрольных приборов, поэтому оптимально подходит для любых систем охранной сигнализации.

Универсальная конструкция ST-SA034BB-MC с классом защиты IP65 позволяет использовать этот ИК-барьер для детекции пересечения границ, как на улице, так и в помещениях. При этом максимальное расстояние между инфракрасным излучателем и приемником устройства может составлять 30 метров на улице, а в помещении — до 90. Стоит отметить, что новый ИК-барьер стабильно работает при внешних температурах воздуха от -25°С до +60°С и влажности 10-95%, а за счет реализации алгоритма автоадаптации к условиям окружающей среды, исключает из тревожных событий дождь, снег и сильные порывы ветра.

Простота установки и настройки ИК-барьеров Smartec ускоряет процесс их инсталляции. Они рассчитаны для настенного монтажа с возможностью регулировки положения в горизонтальной плоскости в пределах ±90°, имеют DIP-переключатели для выбора рабочей частоты, мощности излучения и др., и снабжены светодиодом и зуммером для индикации своего текущего состояния. Для сигнализации попыток вскрытия устройства или его отрыва от монтажной поверхности ИК-барьер оборудован тамперным контактом, при прерывании которого мгновенно отправляется тревожный сигнал на контрольную панель охранной сигнализации.

При создании «виртуальной стены» по внешнему периметру охраняемых объектов и их защиты от несанкционированного вторжения ST-SA034BB-MC формирует 4 ИК-луча и очень узкую зону обнаружения движения. При этом тревожный сигнал о нарушении «границы» активируется перекрытием двух соседних лучей ИК-барьера. Следует отметить, что возможность выбора частотного канала позволяет «перекрывать» периметр со сложной конфигурацией. При этом комбинируемые ИК-барьеры Smartec не оказывают взаимного влияния друг на друга.

Активные ИК-барьеры Smartec будут эффективны для защиты витрин магазинов, банков, музеев и др. Кроме того, они будут незаменимы для защиты помещений, в которых постоянно находятся домашние животные, из-за чего установка объемных датчиков не допустима. Наконец, эти ИК-барьеры могут заменить физическую охрану объекта, поскольку их можно использовать для регистрации вторжений через любые точки прохода, в том числе окна, двери и т.д. Благодаря этому, расходы на приобретение барьеров перекрывают исключением оплаты услуг охраны.

Новые активные ИК-барьеры ST-SA034BB-MC торговой марки Smartec уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы» по розничной цене 2 714 руб. Чтобы получить дополнительную информацию о ИК-барьерах и другом оборудовании Smartec для систем охранной сигнализации обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону 8 (800) 700-33-43 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», являющейся официальным поставщиком оборудования и ПО Smartec на территории России.