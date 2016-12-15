Линейку Smartec пополнил видеодомофон для частного дома с управлением двумя ...
Линейку Smartec пополнил видеодомофон для частного дома с управлением двумя панелями вызова
Новости участников портала \\ 16.01.2017 15:47 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Управление такой системой осуществляется с помощью четырех функциональных клавиш монитора, каждая из которых имеет свое назначение, что делает видеодомофон максимально простым в использовании для владельца частного дома.
Компания «АРМО-Системы» анонсировала бюджетные новинки Smartec для организации видеодомофонной связи: монитор ST-MS104-WT с цветным 4,3"дисплеем, который может работать одновременно с двумя вызывными панелями ST-DS104С-GR и ST-DS206С-BK, имеющими встроенные видеокамеры. Используя такой видеодомофон для частного дома можно обеспечить одностороннюю видеосвязь и двухстороннюю аудиосвязь, а также удаленное управление электронными и электромеханическими замками, например, у въездных ворот (калитки) и входа в дом. Важно отметить, что такой комплект Smartec очень удобен именно для частного дома, поскольку входящее в него оборудование полностью совместимо и не требует дополнительных затрат.
«Центром управления» новой системы видеодомофонной связи служит монитор Smartec ST-MS104-WT, который оснащен цветным дисплеем с диагональю 4,3 дюйма и разрешением 480х272 пикс., динамиком для прослушивания сигнала вызова и речи посетителя частного дома, а также микрофоном для трансляции звука на панель вызова. При этом один монитор может обслуживать одну или две вызывные панели одновременно, благодаря чему видеодомофон для частного дома обеспечит видео-/аудиосвязь сразу с двумя точками прохода. Для удобства пользователей видеодомофон предусматривает гибкую настройку параметров изображения, громкости голосовой связи и сигнала вызова.
Периферийные устройства видеодомофонной связи — вызывные панели ST-DS104С-GR и ST-DS206С-BK — имеют корпус из алюминиевого сплава с высоким уровнем защиты от механических и климатических воздействий и диапазон рабочих температур от -40 до +50°С, поэтому оптимально подходят для установки при входе на территорию частного дома. Наряду с аудиосвязью, новый видеодомофон для частного дома обеспечивает видеосвязь через микро-камеры, вмонтированные в вызывные панели. Благодаря использованию короткофокусного объектива, 1/4” CMOS-сенсора и 5-метрокой ИК-подсветки, эти камеры «видят» круглосуточно. При этом в вызывной панели видеодомофона ST-DS104С-GR установлена камера с разрешением 420 ТВЛ, а в ST-DS206С-BK — 600 ТВЛ.
Управление такой системой осуществляется с помощью четырех функциональных клавиш монитора, каждая из которых имеет свое назначение, что делает видеодомофон максимально простым в использовании для владельца частного дома. Так, для просмотра видео от камер панелей вызова предназначены специальные кнопки «Просмотр 1» и «Просмотр 2», для ответа на вызов либо завершения разговора используется кнопка «Ответ/Отбой», а для управления замком — кнопка «Открыть». Дополнительно видеодомофон для частного дома оснащен двумя светодиодными индикаторами, один из которых сообщает о наличии питания на устройстве, а второй отображает состояние подключенных панелей.
Связь монитора с вызывными панелями реализована по 4-проводной линии, а управление состоянием электрозамка входной двери частного дома через контакты ST-DS104С-GR и ST-DS206С-BK нормально-замкнутого (НЗ) и нормально-разомкнутого (НР) типа. Это означает, что если видеодомофон для частного дома должен управлять электрозамком, который открывается при подаче на него питания и закрывается при его отключении, то используется НР контакт, а если наоборот, — НЗ контакт. Следует отметить, что при подключении электрозамка к панели видеодомофона желательно использование защитного диода типа FR107 или IN4007.
Розничные цены на монитор ST-MS104-WT и вызывные панели ST-DS104С-GR и ST-DS206С-BK торговой марки Smartec составляют 37, 51 и 64 USD, соответственно. Для получения дополнительной информации на видеодомофон для частного дома торговой марки Smartec обращайтесь по электронной почте armosystems@armo.ru или по многоканальному телефону (495) 787-3342 отдела продаж компании «АРМО-Системы», официального российского поставщика оборудования Smartec, либо в региональные офисы «АРМО».
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