Линейку оборудования Computar пополнили 17-кратные объективы-трансфокаторы для 3 Мп ...

Новости участников портала \\ 02.11.2017 13:34 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Высокоточный сервопривод объектива-трансфокатора E17Z8816PDC-MP обеспечивает регулировку фокусного расстояния в диапазоне от 8,8 до 150 мм за 6,4 с и позволяет удаленно настраивать требуемый угол обзора и фокусировку.

Новый 17-кратный трансфокатор E17Z8816PDC-MP марки Computar рассчитан для работы с камерами видеонаблюдения на крупных объектах, где требуется детальное рассмотрение удаленных сцен и их элементов, таких как номера машин или лица людей. Данная модель может работать с камерами, снабженными матрицей формата до 1/1,8” с разрешением до 3 Мп, а сервопривод этого объектива-трансфокатора обеспечивает удаленное зуммирование и фокусировку в диапазоне фокусных расстояний 8,8-150 мм. Кроме того, E17Z8816PDC-MP имеет автоматически регулируемую диафрагму DC-Iris с высокой точностью настройки, spot-фильтр и поддерживает работу по пресетам, а также может быть дооснащен опциональным светофильтром.

Высокоточный сервопривод объектива-трансфокатора E17Z8816PDC-MP обеспечивает регулировку фокусного расстояния в диапазоне от 8,8 до 150 мм за 6,4 с и позволяет удаленно настраивать требуемый угол обзора и фокусировку. Немаловажно, что новинка формирует четкое изображение в том числе для объектов, расположенных на большом удалении. Например, данный объектив-трансфокатор позволяет распознать номерные знаки или лица людей, находящихся на расстоянии до 120 м от видеокамеры. Следует отметить, что для получения изображений с максимальным качеством E17Z8816PDC-MP рекомендуется устанавливать на камеры с 1/1,8-дюймовым сенсором и разрешением 3 Мп.

При необходимости постоянного видеоконтроля нескольких зон объекта, находящихся на разном удалении от камеры, новый трансфокатор E17Z8816PDC-MP поддерживает работу по заданным предустановкам зума и фокусировки, которые программируются пользователем. Таким образом, с помощью камеры, на которую установлен данный 17-кратный объектив-трансфокатор, можно контролировать общую сцену с максимальным углом обзора, а при обнаружении движения в определенном секторе, таком как калитка, въездные ворота и т.д., «увеличивать» его и фиксировать происходящее. При этом сервоприводы осуществляют высокоточную настройку оптики с помощью встроенных потенциометров, а приемник телеметрии сохраняет заданные пресеты.

Фиксировать все объекты при широком угле обзора или же снимать удаленные в «увеличенном масштабе» позволяет система тонкой настройки фокусного расстояния объектива. В то же время, угол обзора трансфокатора E17Z8816PDC-MP, как и других моторизированных объективов, зависит не только от коэффициента зуммирования, но и от формата сенсора видеокамеры. При использовании камеры с чувствительным элементом 1/1,8” горизонтальный угол обзора может варьироваться в пределах от 44,1° до 2,8°, а для камер с 1/3-дюймовым сенсором – в диапазоне 30,1° - 1,9°. Следует отметить, что минимальная дистанция, на которой может фокусироваться данный объектив-трансфокатор, равна 4 метрам.

Для быстрой адаптации к меняющимся условиям внешнего освещения новая модель Computar снабжена диафрагмой с автоматическим управлением от сигналов постоянного тока. Высокоточная настройка ее положения обеспечивается технологией DC-Iris, которая должна поддерживаться и видеокамерой, работающей с данным объективом Computar. Значение фокального числа варьируется в пределах от F1.6 до F500С, а spot-фильтр нейтральной плотности, которым снабжен объектив-трансфокатор, ограничивает световой поток при съемке особо ярких объектов и обеспечивает получение корректного изображения при любом уровне освещенности.

Для крепления E17Z8816PDC-MP на видеокамеры объектив имеет резьбу типа C, а для монтажа на кронштейн – резьбу 1/4”-20UNC, расположенную на его нижней грани. Данный 3 Мп объектив-трансфокатор может работать при температурах -10.. +50 °C, поэтому подойдет для видеоконтроля таких объектов, как спорткомплексы, вокзалы, торговые центры и т.д., а при размещении на открытых и уличных территориях видеокамеру можно поместить в погодозащищенный термокожух. Кроме того, в новом трансфокаторе имеется резьба M72x0,75 мм для светофильтров.

Новые объективы-трансфокаторы E17Z8816PDC-MP торговой марки Computar уже появились на российском рынке и доступны для заказа в компании «АРМО-Системы». Чтобы получить дополнительную информацию на эти и другие устройства Computar для систем охранного видеонаблюдения обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 в отдел продаж компании «АРМО-Системы» – официального дистрибьютора оборудования Computar.