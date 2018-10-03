Линейку камер GFC 4К марки Pelco пополнила 8 Мп IP-камера с IK10, H.265 и стартом при -40 °C
Линейку камер GFC 4К марки Pelco пополнила 8 Мп IP-камера с IK10, H.265 и стартом при -40 °C
Новости участников портала \\ 04.03.2019 15:53 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Работать в условиях резкой смены погоды, а также запускаться на морозе до -40 °C IP-камере позволяет встроенный обогреватель и функция «холодный старт».
«АРМО-Системы» представила 8 Мп камеру GFC IBP831-1ER торговой марки Pelco by Schneider Electric, которая рассчитана для видеомониторинга уличных территорий при температурах до -40 °C с возможностью безопасного запуска на морозе после длительного отключения. Цилиндрический корпус камеры обеспечивает защиту электроники по IP66 и IK10, а вариофокальный объектив позволяет осуществлять 2,8-кратное масштабирование и управляется по сети. Важно, что новая IP-камера с 8 Мп и фреймрейтом 30 к/с поддерживает 3 видеокодека: H.265, H.264 и MJPEG, а также фирменную технологию интеллектуального сжатия и может транслировать видео тремя потоками. При этом для локальной записи можно использовать карту памяти, а для управления и настройки камеры – ПО любых вендоров, которое соответствует ONVIF.
Работать в условиях резкой смены погоды, а также запускаться на морозе до -40 °C IP-камере позволяет встроенный обогреватель и функция «холодный старт». Она исключает риск выхода электроники из строя при первом включении камеры либо после длительного отсутствия питания, а также при внезапном снижении температуры, обеспечивая предварительный прогрев внутренних узлов. Кроме того, данная IP-камера с 8 Мп работоспособна и в жару при температурах до +60 °C (кратковременно – до +65 °C), за счет чего может устанавливаться на открытых территориях при прямом попадании солнечных лучей. Благодаря пыле-/влаго-/вандалозащищенному корпусу, который соответствует IP66 и IK10, новинка подходит для видеоконтроля любых уличных и неотапливаемых объектов.
Контроль «широких» сцен (до 107°) и удаленных зон обеспечивается моторизированным 3,5-10 мм объективом, который позволяет настраивать угол обзора по сети. Чтобы на матрицу попадало требуемое количество света при различных уровнях освещения, 8-мегапиксельный объектив снабжен быстродействующей автодиафрагмой P-Iris. Для видеосъемки при низкой освещенности новая 8 Мп IP-камера имеет встроенный ИК-прожектор с адаптивной мощностью излучения, который подсвечивает объекты на расстоянии до 30 м и не допускает их засветки. Немаловажно, что в IP-камере также реализована также функция WDR (100 дБ), выравнивающая яркость по кадру для сцен со значительной контрастностью освещения.
Высокая детализация формируемого изображения – 4K Ultra HD – обеспечивает возможность тщательного и эффективного мониторинга, а также дальнейшего анализа видео. Используя 1/2,5” КМОП-сенсор, новая IP-камера формирует картинку с разрешением до 8 Мп (3840х2160 пикс.) и фреймрейтом до 30 к/с, а для сжатия использует как современные форматы H.265 и H.264, так и традиционный MJPEG. Немаловажно, что снизить нагрузку на каналы связи до 65%, а также скорость заполнения хранилища позволяет фирменная технология интеллектуальной видеокомпрессии Pelco. С ее помощью 8 Мп IP-камера анализирует сцену, сохраняя важную информацию в высоком разрешении и подвергая наибольшему сжатию остальные участки кадра. При этом используется алгоритм динамической группировки изображений Dynamic GOP.
Удобство инсталляции камеры обеспечивает ее полная укомплектованность и 3 варианта питания: IBP831-1ER может запитываться от источника постоянного/переменного тока напрямую либо по технологии РоЕ+. Новинка не предъявляет специальных требований к месту установки, в штатной комплектации она готова для монтажа на стену, а при необходимости установки на штанге может быть приобретено опциональное крепление IBEPLMT-E. При этом выбор ракурса съемки осуществляется вручную, а оптический зум данная IP-камера с 8 Мп позволяет настроить с рабочего места оператора, причем фокусировка оптики выполняется автоматически. Для дополнительного удобства в работе с видеоинформацией можно использовать опциональную microSDHC/SDXC карту памяти (до 256 ГБ), на которую будет записываться видео при нарушении связи с системой.
Защиту IP-камеры от вандалов обеспечивает ее металлический корпус с классом IK10, а детектор движения и система обнаружения воздействий информируют оператора о тревогах. Кроме того, IP-камера 8 Мп позволяет подключить внешний охранный датчик и через реле – исполнительное устройство. Для удаленного мониторинга ситуации на объекте и управления как IBP831-1ER, так и другими камерами Pelco можно использовать фирменные платформы VideoXpert/Endura/Digital Sentry совместно с утилитами Device Utility и VX Toolbox либо web-браузер любого сетевого ПК, а также мобильное приложение Pelco Mobile. Наряду с перечисленным ПО, IP-камера поддерживает программные продукты других разработчиков, благодаря ее соответствию ONVIF.
Новая 8 Мп IP-камера видеонаблюдения GFC IBP831-1ER марки Pelco by Schneider Electric уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы» по розничной цене 2424 USD. Для получения дополнительной информации о данной модели, а также другом оборудовании производства Schneider Electric для CCTV-систем обращайтесь по адресу armosystems@armo.ru или по телефону 8 (800) 700-33-43 в отдел продаж «АРМО-Системы» – официального дистрибьютора продукции Pelco в России.
Новости участников портала
Линейку Smartec пополнили четырехлучевые ИК барьеры для работы в помещениях и на улице
Новости участников портала \\ 27.02.2019 13:55 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Простота установки и настройки ИК-барьеров Smartec ускоряет процесс их инсталляции.
Новая уличная камера высокого разрешения WISENET с 5 видеомодулями по 2/5 Мп и поддержкой H.265
Новости участников портала \\ 25.02.2019 14:36 \\ АРМО-Системы \\ Москва
В оригинальном корпусе WISENET PNM-9320VQP объединена мультисенсорная панорамная камера наблюдения с четырьмя сменными видеомодулями и скоростная PTZ-камера, суммарное разрешение которых достигает 22 Мп.
Новинка Bosch – 55” видеомонитор для вывода видео с разрешением 4K и голосовым сопровождением
Новости участников портала \\ 20.02.2019 16:10 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Сверхточная передача геометрических размеров и цветов с объекта видеонаблюдения не только обеспечивает комфорт для оператора при просмотре видео, но и, что более важно, позволяет однозначно интерпретировать детали сцены.
«Четырехглазая» новинка AXIS – наружная 4-сенсорная камера с 2x оптическим зумом и ИК-прожектором
Новости участников портала \\ 18.02.2019 14:25 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Четырехсенсорное устройство P3717-PLE является экономически выгодным решением и представляет собой 4 сетевые камеры с единым IP-адресом, объединенные в одном купольном корпусе диаметром 25 см.
Новинка рынка ОПС: пожарная сигнализация Smartec VESTA с децентрализованной структурой
Новости участников портала \\ 13.02.2019 15:36 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Быстродействующая неограниченно масштабируемая система пожарной сигнализации VESTA имеет децентрализованную архитектуру, когда каждый ее сегмент, по сути, автономен. За счет этого при выходе из строя отдельных участков система продолжит свою работу.
Новое предложение Bosch — интегрированная система безопасности на базе обновленного ПО BIS 4.6
Новости участников портала \\ 06.02.2019 14:36 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Функции контроля и управления доступом в рамках системы безопасности BIS реализуются через программный модуль Access Engine, который может обслуживать до 9 600 считывателей и до 400 000 идентификационных карт или меток.
Премьера Pelco – вандалозащищенная 4K камера с ИК-подсветкой до 30 м и пуском при -40 °C
Новости участников портала \\ 04.02.2019 13:59 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Камера GFC IMP831-1RS будет востребована для видеоконтроля на многих ответственных объектах.
Новая 2-мегапиксельная IP-камера с IP67 и технологией WDR 140 дБ производства Smartec
Новости участников портала \\ 30.01.2019 13:58 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Камера способна работать при повышенной влажности, в жару до +60 °С и холод до -40 °С, поэтому оптимально подходит для видеоконтроля территорий средней полосы России.
В ассортименте GANZ появилась панорамная IP-камера с 360°/1,2 мм объективом и сенсором 5 Мп
Новости участников портала \\ 28.01.2019 12:26 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Видеомониторинг всего помещения без «слепых» зон обеспечивается сверхширокоугольной 1,2 мм оптикой типа «рыбий глаз».
«АРМО-Системы» представила считыватель ST-VR041EM: биометрический доступ по венам пальца и RFID-картам
Новости участников портала \\ 23.01.2019 10:48 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Технология идентификации по рисунку вен пальцев не уступает по надежности сканированию радужной оболочки глаза и геометрии лица, но отличается более низкой стоимостью.
Другие новости
Линейку камер GFC 4К марки Pelco пополнила 8 Мп IP-камера с IK10, H.265 и стартом при -40 °C
АРМО-Системы \\ 04.03.2019 15:53
Линейку Smartec пополнили четырехлучевые ИК барьеры для работы в помещениях и на улице
АРМО-Системы \\ 27.02.2019 13:55
Новости
Octagram запустил серийное производство адресного модуля DMТ, который максимально упрощает монтаж СКУД двери.
События \\ 29.01.2019
Адресный модуль DMТ- принципиально новое изделие производителя, используется совместно с контроллерами Octagram серии A1DM, позволяющими управлять 32 дверями.
Группа компаний Ангарейон ввела в свой ассортимент оборудование бренда Qtech!
События \\ 14.12.2018
Группа компаний Ангарейон ввела в свой ассортимент оборудование бренда Qtech. Мы предлагаем со склада в Москве: IP-оборудование; Мультиформатное аналоговое оборудование; POE-оборудование; Wi-fi-оборудование; VoIP, аксессуары.
Компания Octagram выпустила обновление сетевых контроллеров СКУД серии A1DM.
События \\ 13.12.2018
Сетевые контроллеры СКУД Octagram серии A1DM позволяют подключать одновременно до 32-х дверей. При этом проход осуществляется по считывателю, а выход по кнопке.
Феодальный захват. В дачном поселке Свердловская области объявился сборщик дани
События \\ 03.10.2018
Сфера земельных отношений в загородной недвижимости по-прежнему сопряжена с различными правовыми злоупотреблениями и коррупционными схемами, остается местом притяжения различного рода нечистых на руку дельцов. Пользуясь дырами в законодательстве управляющие компании, связанные с девелоперами, развязывают ради наживы самые настоящие жилищно-коммунальные войны.
Статьи
Утилизация отходов в "Умном городе"
Наука и техника \\ Не каждый даже современный человек понимает, что представляет собой Умный город. Тем временем уже разработан комплекс мероприятий по организации программно-технических решений, которые создают стабильное социальное и экономическое развитие города. Такие программы затрагивают абсолютно все сферы жизни человека.
Адронный коллайдер
Наука и техника \\ Не каждый житель нашей планеты знает, для чего существует адронный коллайдер и что он из себя представляет. Для многих это просто исследования замудренных ученых, на которые были затрачены баснословные деньги, а у человечества они вызывают лишь высокое беспокойство. Ходят самые смелые предположения, что оборудование представляет собой некую машину времени, которая способна изменить не только прошлое, но и будущее человечества. Что бы ни говорили, достоверной информацией обладают лишь узкие специалисты, плотно занимающиеся этим изобретением.
Применение нейросетей на сегодняшний день
Наука и техника \\ В последнее время все чаще можно услышать о том, что всем известные нейронные сети в скором времени начнут применяться в машиностроении, строении роботов и прочих сферах. К примеру, алгоритмы многих популярных поисковых систем уже начали работать на нейросети. Чтобы лучше понимать о чем идет речь, стоит ознакомиться с тем, что представляют собой эти нейросети, где они используются и чем полезны для человечества.
Современные системы защиты конечных устройств
Программное обеспечение \\ Чтобы предохранить свои данные и инфраструктуру от все более сложных киберугроз, компании должны использовать многоуровневые эшелонированные решения. При разрешении этой задачи по-прежнему важную роль играют системы для защиты конечных точек.