Линейку камер GFC 4К марки Pelco пополнила 8 Мп IP-камера с IK10, H.265 и стартом при -40 °C

Новости участников портала \\ 04.03.2019 15:53 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Работать в условиях резкой смены погоды, а также запускаться на морозе до -40 °C IP-камере позволяет встроенный обогреватель и функция «холодный старт».

«АРМО-Системы» представила 8 Мп камеру GFC IBP831-1ER торговой марки Pelco by Schneider Electric, которая рассчитана для видеомониторинга уличных территорий при температурах до -40 °C с возможностью безопасного запуска на морозе после длительного отключения. Цилиндрический корпус камеры обеспечивает защиту электроники по IP66 и IK10, а вариофокальный объектив позволяет осуществлять 2,8-кратное масштабирование и управляется по сети. Важно, что новая IP-камера с 8 Мп и фреймрейтом 30 к/с поддерживает 3 видеокодека: H.265, H.264 и MJPEG, а также фирменную технологию интеллектуального сжатия и может транслировать видео тремя потоками. При этом для локальной записи можно использовать карту памяти, а для управления и настройки камеры – ПО любых вендоров, которое соответствует ONVIF.

Работать в условиях резкой смены погоды, а также запускаться на морозе до -40 °C IP-камере позволяет встроенный обогреватель и функция «холодный старт». Она исключает риск выхода электроники из строя при первом включении камеры либо после длительного отсутствия питания, а также при внезапном снижении температуры, обеспечивая предварительный прогрев внутренних узлов. Кроме того, данная IP-камера с 8 Мп работоспособна и в жару при температурах до +60 °C (кратковременно – до +65 °C), за счет чего может устанавливаться на открытых территориях при прямом попадании солнечных лучей. Благодаря пыле-/влаго-/вандалозащищенному корпусу, который соответствует IP66 и IK10, новинка подходит для видеоконтроля любых уличных и неотапливаемых объектов.

Контроль «широких» сцен (до 107°) и удаленных зон обеспечивается моторизированным 3,5-10 мм объективом, который позволяет настраивать угол обзора по сети. Чтобы на матрицу попадало требуемое количество света при различных уровнях освещения, 8-мегапиксельный объектив снабжен быстродействующей автодиафрагмой P-Iris. Для видеосъемки при низкой освещенности новая 8 Мп IP-камера имеет встроенный ИК-прожектор с адаптивной мощностью излучения, который подсвечивает объекты на расстоянии до 30 м и не допускает их засветки. Немаловажно, что в IP-камере также реализована также функция WDR (100 дБ), выравнивающая яркость по кадру для сцен со значительной контрастностью освещения.

Высокая детализация формируемого изображения – 4K Ultra HD – обеспечивает возможность тщательного и эффективного мониторинга, а также дальнейшего анализа видео. Используя 1/2,5” КМОП-сенсор, новая IP-камера формирует картинку с разрешением до 8 Мп (3840х2160 пикс.) и фреймрейтом до 30 к/с, а для сжатия использует как современные форматы H.265 и H.264, так и традиционный MJPEG. Немаловажно, что снизить нагрузку на каналы связи до 65%, а также скорость заполнения хранилища позволяет фирменная технология интеллектуальной видеокомпрессии Pelco. С ее помощью 8 Мп IP-камера анализирует сцену, сохраняя важную информацию в высоком разрешении и подвергая наибольшему сжатию остальные участки кадра. При этом используется алгоритм динамической группировки изображений Dynamic GOP.

Удобство инсталляции камеры обеспечивает ее полная укомплектованность и 3 варианта питания: IBP831-1ER может запитываться от источника постоянного/переменного тока напрямую либо по технологии РоЕ+. Новинка не предъявляет специальных требований к месту установки, в штатной комплектации она готова для монтажа на стену, а при необходимости установки на штанге может быть приобретено опциональное крепление IBEPLMT-E. При этом выбор ракурса съемки осуществляется вручную, а оптический зум данная IP-камера с 8 Мп позволяет настроить с рабочего места оператора, причем фокусировка оптики выполняется автоматически. Для дополнительного удобства в работе с видеоинформацией можно использовать опциональную microSDHC/SDXC карту памяти (до 256 ГБ), на которую будет записываться видео при нарушении связи с системой.

Защиту IP-камеры от вандалов обеспечивает ее металлический корпус с классом IK10, а детектор движения и система обнаружения воздействий информируют оператора о тревогах. Кроме того, IP-камера 8 Мп позволяет подключить внешний охранный датчик и через реле – исполнительное устройство. Для удаленного мониторинга ситуации на объекте и управления как IBP831-1ER, так и другими камерами Pelco можно использовать фирменные платформы VideoXpert/Endura/Digital Sentry совместно с утилитами Device Utility и VX Toolbox либо web-браузер любого сетевого ПК, а также мобильное приложение Pelco Mobile. Наряду с перечисленным ПО, IP-камера поддерживает программные продукты других разработчиков, благодаря ее соответствию ONVIF.

Новая 8 Мп IP-камера видеонаблюдения GFC IBP831-1ER марки Pelco by Schneider Electric уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы» по розничной цене 2424 USD. Для получения дополнительной информации о данной модели, а также другом оборудовании производства Schneider Electric для CCTV-систем обращайтесь по адресу armosystems@armo.ru или по телефону 8 (800) 700-33-43 в отдел продаж «АРМО-Системы» – официального дистрибьютора продукции Pelco в России.