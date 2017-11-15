ЛИНЕЙКА ДОМОФОНОВ AHD (1.3 Mp) С ПОДДЕРЖКОЙ HD РАЗРЕШЕНИЯ

Новости участников портала \\ 21.11.2017 13:30 \\ 3С ГРУПП \\ Москва

Для тех, кому важно увидеть!

Разрешение J2000 AHD 1,3 Mp в 2 раза превышает стандарты аналогового видеонаблюдения!

Поддержка автоматической видеозаписи по движению на домофон и полная совместимость с видеорегистратором CCTV

Все домофоны J2000 AHD обладают экраном высокого разрешения 1024х600!

Домофоны J2000AHD работают без задержек видеосигнала с громким и чистым звучанием аудиоканала

Для тех, кому важен бюджет, простота и максимум эффекта!

Домофоны J2000 AHD являются мультиформатными и поддерживают стандарты видео PAL и AHD до 1,3Mp. Это означает, что при построении системы у вас больше возможностей при выборе вызывных панелей и видеокамер.

Для передачи сигнала AHD требуется тот же кабель, что и для аналоговых систем, что позволяет избежать сложной и дорогостоящей процедуры замены кабеля с последующем ремонтом в помещениях!

Все это позволяет предложить Заказчику намного более высокий уровень качества, а стоимость оборудования и монтажа минимальны!

ЛИНЕЙКА ПРЕМИУМ ДОМОФОНОВ AHD (1.3 Mp) С ПОДДЕРЖКОЙ HD РАЗРЕШЕНИЯ

10" с сенсорными кнопками 10" с сенсорным экраном 7" с сенсорным экраном 14000 руб

J2000-DF-Анастасия AHD SD 16000 руб

J2000-DF-Арина AHD SD Touch 14000 руб

J2000-DF-Виолетта AHD SD Touch

ЛИНЕЙКА 7" ДОМОФОНОВ AHD (1.3 Mp) С ПОДДЕРЖКОЙ HD РАЗРЕШЕНИЯ

7" с сенсорными кнопками 7" с сенсорными кнопками 7" с сенсорными кнопками 7" с механическими кнопками 10500 руб J2000-DF-Валерия AHD SD 10500 руб J2000-DF-Валентина AHD SD 9200 руб J2000-DF-Варвара AHD SD 5900 руб J2000-DF-Карина AHD SD

Экран высокого разрешения HD 1024х600

Мультиформатная поддержка технологий AHD (максимум 1,3Mp) и PAL видеосигнала

Одновременная работа с разными форматами видео

Память фото или видео на карту SD до 32 Гб

Поддержка 2 вызывных панелей и 2 видеокамер любого формата

Поддержка подключения в сеть до 6 мониторов с поддержкой внутренней аудиосвязи между ними (адресный интерком)

Поддержка подключения к подъездному домофону через блок сопряжения или опционально

Полная совместимость между разными моделями с технологией AHD

Встроенная функция записи видео по детекции движения (DVR)

Громкий и чистый звук связи с вызывной панелью и между мониторами (разработка J2000)

Высокое качество исполнения корпуса с элементами хрома и алюминия

Встроенный блок питания для сети 220V и возможность питания от сети 12V

ЛИНЕЙКА ДОМОФОНОВ AHD (1.3 Mp) С ПОДДЕРЖКОЙ HD РАЗРЕШЕНИЯ

Вызывные панели с поддержкой технологии высокого разрешения AHD 1.3 Mp

3500 руб J2000-DF-Адмирал AHD 4500 руб J2000-DF-АГАТ AHD