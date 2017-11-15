ЛИНЕЙКА ДОМОФОНОВ AHD (1,3 Mp) С ПОДДЕРЖКОЙ HD РАЗРЕШЕНИЯ

ЛИНЕЙКА ДОМОФОНОВ AHD (1,3 Mp) С ПОДДЕРЖКОЙ HD РАЗРЕШЕНИЯ

Новости участников портала \\ 21.11.2017 13:30 \\ 3С ГРУПП \\ Москва

Для тех, кому важно увидеть!

 

Разрешение J2000 AHD 1,3 Mp в 2 раза превышает стандарты аналогового видеонаблюдения!

Поддержка автоматической видеозаписи по движению на домофон и полная совместимость с видеорегистратором CCTV

Все домофоны J2000 AHD обладают экраном высокого разрешения 1024х600!

Домофоны J2000AHD работают без задержек видеосигнала с громким и чистым звучанием аудиоканала

 

Для тех, кому важен бюджет, простота и максимум эффекта!

Домофоны J2000 AHD являются мультиформатными и поддерживают стандарты видео PAL и AHD до 1,3Mp. Это означает, что при построении системы у вас больше возможностей при выборе вызывных панелей и видеокамер.

Для передачи сигнала AHD требуется тот же кабель, что и для аналоговых систем, что позволяет избежать сложной и дорогостоящей процедуры замены кабеля с последующем ремонтом в помещениях!

Все это позволяет предложить Заказчику намного более высокий уровень качества, а стоимость оборудования и монтажа минимальны!

 

ЛИНЕЙКА ПРЕМИУМ ДОМОФОНОВ AHD (1.3 Mp) С ПОДДЕРЖКОЙ HD РАЗРЕШЕНИЯ

 

10" с сенсорными кнопками 10" с сенсорным экраном 7" с сенсорным экраном

14000 руб
J2000-DF-Анастасия AHD SD		 16000 руб
J2000-DF-Арина AHD SD Touch		 14000 руб
J2000-DF-Виолетта AHD SD Touch

 

ЛИНЕЙКА 7" ДОМОФОНОВ AHD (1.3 Mp) С ПОДДЕРЖКОЙ HD РАЗРЕШЕНИЯ
7" с сенсорными кнопками 7" с сенсорными кнопками 7" с сенсорными кнопками 7" с механическими кнопками

10500 руб

 J2000-DF-Валерия AHD SD

 10500 руб

J2000-DF-Валентина AHD SD

 9200 руб

J2000-DF-Варвара AHD SD

 5900 руб

J2000-DF-Карина AHD SD

 

  • Экран высокого разрешения HD 1024х600

  • Мультиформатная поддержка технологий AHD (максимум 1,3Mp) и PAL видеосигнала

  • Одновременная работа с разными форматами видео

  • Память фото или видео на карту SD до 32 Гб

  • Поддержка 2 вызывных панелей и 2 видеокамер любого формата

  • Поддержка подключения в сеть до 6 мониторов с поддержкой внутренней аудиосвязи между ними (адресный интерком)

  • Поддержка подключения к подъездному домофону через блок сопряжения или опционально

  • Полная совместимость между разными моделями с технологией AHD

  • Встроенная функция записи видео по детекции движения (DVR)

  • Громкий и чистый звук связи с вызывной панелью и между мониторами (разработка J2000)

  • Высокое качество исполнения корпуса с элементами хрома и алюминия

  • Встроенный блок питания для сети 220V и возможность питания от сети 12V

ЛИНЕЙКА ДОМОФОНОВ AHD (1.3 Mp) С ПОДДЕРЖКОЙ HD РАЗРЕШЕНИЯ

Вызывные панели с поддержкой технологии высокого разрешения AHD 1.3 Mp

 

3500 руб

 

J2000-DF-Адмирал AHD

4500 руб

J2000-DF-АГАТ AHD

 

  • Высокое разрешение AHD 1,3 Mp

  • Угол обзора 90 и 130 градусов соотвественно

  • Стабильная работа в суровые морозы и жару, днем и ночью (-40 +60, ИК подсветка)

  • Полная защищенность от осадков и конденсата (плата покрыта тройным слоем лака). Ip65

  • Громкий и чистый звук связи с монитором домофона (разработка J2000)

  • Антивандальное исполнение

  • Совместимость с любыми 4 проводными мониторами с поддержкой технологии AHD 1,3 Mp и выше

  • В комплектацию входит вызывная панель, поворотный уголок, козырек, крепежные элементы.

  • Козырек для защиты от осадков является опцией.

  • Питание от монитора домофона (12V)

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