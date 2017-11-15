ЛИНЕЙКА ДОМОФОНОВ AHD (1,3 Mp) С ПОДДЕРЖКОЙ HD РАЗРЕШЕНИЯ
ЛИНЕЙКА ДОМОФОНОВ AHD (1,3 Mp) С ПОДДЕРЖКОЙ HD РАЗРЕШЕНИЯ
Новости участников портала \\ 21.11.2017 13:30 \\ 3С ГРУПП \\ Москва
Для тех, кому важно увидеть!
Разрешение J2000 AHD 1,3 Mp в 2 раза превышает стандарты аналогового видеонаблюдения!
Поддержка автоматической видеозаписи по движению на домофон и полная совместимость с видеорегистратором CCTV
Все домофоны J2000 AHD обладают экраном высокого разрешения 1024х600!
Домофоны J2000AHD работают без задержек видеосигнала с громким и чистым звучанием аудиоканала
Для тех, кому важен бюджет, простота и максимум эффекта!
Домофоны J2000 AHD являются мультиформатными и поддерживают стандарты видео PAL и AHD до 1,3Mp. Это означает, что при построении системы у вас больше возможностей при выборе вызывных панелей и видеокамер.
Для передачи сигнала AHD требуется тот же кабель, что и для аналоговых систем, что позволяет избежать сложной и дорогостоящей процедуры замены кабеля с последующем ремонтом в помещениях!
Все это позволяет предложить Заказчику намного более высокий уровень качества, а стоимость оборудования и монтажа минимальны!
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ЛИНЕЙКА ПРЕМИУМ ДОМОФОНОВ AHD (1.3 Mp) С ПОДДЕРЖКОЙ HD РАЗРЕШЕНИЯ
|10" с сенсорными кнопками
|10" с сенсорным экраном
|7" с сенсорным экраном
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|14000 руб
J2000-DF-Анастасия AHD SD
|16000 руб
J2000-DF-Арина AHD SD Touch
|14000 руб
J2000-DF-Виолетта AHD SD Touch
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ЛИНЕЙКА 7" ДОМОФОНОВ AHD (1.3 Mp) С ПОДДЕРЖКОЙ HD РАЗРЕШЕНИЯ
|7" с сенсорными кнопками
|7" с сенсорными кнопками
|7" с сенсорными кнопками
|7" с механическими кнопками
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10500 руб
J2000-DF-Валерия AHD SD
|10500 руб
J2000-DF-Валентина AHD SD
|9200 руб
J2000-DF-Варвара AHD SD
|5900 руб
J2000-DF-Карина AHD SD
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Экран высокого разрешения HD 1024х600
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Мультиформатная поддержка технологий AHD (максимум 1,3Mp) и PAL видеосигнала
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Одновременная работа с разными форматами видео
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Память фото или видео на карту SD до 32 Гб
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Поддержка 2 вызывных панелей и 2 видеокамер любого формата
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Поддержка подключения в сеть до 6 мониторов с поддержкой внутренней аудиосвязи между ними (адресный интерком)
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Поддержка подключения к подъездному домофону через блок сопряжения или опционально
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Полная совместимость между разными моделями с технологией AHD
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Встроенная функция записи видео по детекции движения (DVR)
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Громкий и чистый звук связи с вызывной панелью и между мониторами (разработка J2000)
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Высокое качество исполнения корпуса с элементами хрома и алюминия
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Встроенный блок питания для сети 220V и возможность питания от сети 12V
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ЛИНЕЙКА ДОМОФОНОВ AHD (1.3 Mp) С ПОДДЕРЖКОЙ HD РАЗРЕШЕНИЯ
Вызывные панели с поддержкой технологии высокого разрешения AHD 1.3 Mp
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|3500 руб
J2000-DF-Адмирал AHD
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4500 руб
J2000-DF-АГАТ AHD
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Высокое разрешение AHD 1,3 Mp
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Угол обзора 90 и 130 градусов соотвественно
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Стабильная работа в суровые морозы и жару, днем и ночью (-40 +60, ИК подсветка)
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Полная защищенность от осадков и конденсата (плата покрыта тройным слоем лака). Ip65
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Громкий и чистый звук связи с монитором домофона (разработка J2000)
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Антивандальное исполнение
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Совместимость с любыми 4 проводными мониторами с поддержкой технологии AHD 1,3 Mp и выше
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В комплектацию входит вызывная панель, поворотный уголок, козырек, крепежные элементы.
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Козырек для защиты от осадков является опцией.
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Питание от монитора домофона (12V)
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