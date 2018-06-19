Lantech выпустила высокопроизводительный коммутатор с 24 PoE портами, 4 SFP слотами и ...

Новости участников портала \\ 05.09.2018 12:12 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Активная система энергосбережения Energy Efficient Ethernet, используемая коммутаторами LPGS-2424C-240W, позволит снизить энергозатраты, когда нет передачи данных по одному или нескольким PoE-совместимым портам.

Новый 24-портовый гигабитный коммутатор LPGS-2424C-240W компании Lantech относится к группе центрального сетевого оборудования. Он поддерживает PoE-питание оконечных устройств-потребителей, расширенный функционал управления по SNMP, новейшие решения по безопасности, включая SSHv2, RADIUS и TACACS+, списки ACL и IP Source Guard, и обеспечивает пропускную способность 56 Гбит/с. Наряду с 24 PoE портами 10/100/1000T, LPGS-2424C-240W имеет 4 SFP слота для подключения трансиверов. Благодаря этому, новый коммутатор с 24 PoE портами и 4 SFP слота станет оптимальным сетевым устройством для подсоединения IP-камер, VoIP-телефонов/маршрутизаторов и других устройств системы наблюдения и их питания по Ethernet-кабелю.

Достаточно высокая плотность портов и общая пропускная способность шины (56 Гбит/с) позволяют задействовать коммутатор LPGS-2424C-240W в составе крупных IP систем видеонаблюдения. Поставляется новый коммутатор с 24 PoE портами 10/100/1000T, по каждому из которых отображается статус подключения. Кроме того, он имеет на передней панели четыре слота Mini-GBIC/SFP1000T/100/1000M для подсоединения оптических трансиверов, в том числе и фирменных трансиверов Lantech серий 1000SX/LX/ZX/EZX, посредством которых может передавать данные на расстояния до 120 км. Для оптимизации производительности сети коммутатор с PoE использует функцию IGMP-snooping.

Прямая подача питания на периферийные IP-устройства реализована в Lantech LPGS-2424C-240W по всем 24 портам с использованием технологий PoE/PoE+ и встроенного источника питания 240 Вт для IEEE 802.3 af/at. Функционал коммутатора также предусматривает настройку распределения питания по активным потребителям, отключая «спящие» порты. Благодаря тому, что общий бюджет мощности LPGS-2424C-240W по питанию периферии составляет 240 Вт, коммутатор с 24 PoE-инжекторами способен выделять до 30 Вт на каждый порт. Для примера, 30 Вт — это максимальная мощность, требуемая для полноценной работы большинства мощных уличных PTZ-камер видеонаблюдения.

Активная система энергосбережения Energy Efficient Ethernet, используемая коммутаторами LPGS-2424C-240W, позволит снизить энергозатраты, когда нет передачи данных по одному или нескольким PoE-совместимым портам. В режиме пониженного энергопотребления коммутатор c 24 PoE портами может работать, например, в случае обнаружения обрыва соединения либо простоя потребителя, при этом, когда IP соединение восстановится, активный режим работы порта возобновляется без потери пакетов. Энергоэффективность коммутатора с большой плотностью портов является важным аргументом при выборе сетевого оборудования для ЦОДов крупных предприятий.

Безопасность передаваемых данных коммутатор обеспечивает по каждому из 24 PoE портов с помощью системы аутентификации TACACS+ и SSHv2, а также функции идентификации пользователей 802.1X/RADIUS и управления доступом Access Control List (ACL). Для повышения устойчивости сети к сбоям LPGS-2424C-240W использует протоколы резервирования STP и RSTP, и позволяет задавать приоритет трафика через механизм назначения уровней качества QoS. Наряду с этим, коммутатор с 24 PoE портами поддерживает IP Source Guard для защиты от подмены IP-адресов, функции VLAN, IPv6, QinQ и др.

Новые гигабитные коммутаторы с 24 PoE портами Lantech LPGS-2424C-240W уже поступили на российский рынок по розничной цене 1 150 USD. Дополнительную информацию на эти и другие Ethernet-коммутаторы уровня 2+ марки Lantech можно получить по эл. почте armosystems@armo.ru либо по многоканальному телефону 8 (800) 700-33-43 в отделе продаж компании «АРМО-Системы», являющейся официальным российским дистрибьютором продукции Lantech, или в региональных офисах «АРМО».