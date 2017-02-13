Новости участников портала \\ 21.02.2017 11:20 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Мультиформатная 2 Мп видеокамера IPTRONIC IPT-QHD1080DM(2,8-12), которая уже есть в продаже по низкой цене в компании «Видеоглаз», может вести видеонаблюдение как на улице, так и в помещении. Эта компактная модель в металлическом корпусе не боится ни пыли, ни дождя, ни морозов до -40 градусов, а среди ее функций – цифровой WDR, ИК подсветка на 20 метров и поддержка форматов видео AHD/CVI/TVI/CVBS.

Компания IPTRONIC пополнила ассортимент мультиформатных видеокамер недорогой купольной новинкой – 2 Мп AHD/CVI/TVI/CVBS камерой IPT-QHD1080DM(2,8-12). Эта модель выполнена в компактном корпусе из металла со степенью защиты IP66, а ее эксплуатационный диапазон температур составляет -40 .. 50 градусов. Таким образом, новую камеру можно рекомендовать как для комнатного, так и для уличного монтажа – в офисах, в административных и в жилых помещениях, в школах и в детских садах, на территориях дачных участков и частных домов, на парковках, у подъездов и в любых других аналогичных местах.

Камера IPT-QHD1080DM(2,8-12) поддерживает несколько форматов видео (AHD/CVI/TVI/CVBS), а ее 2 Мп изображение радует высокой четкостью при любых условиях съемки. Если в кадр попадают зоны с высокой контрастностью (глубокие тени и ярко освещенные участки) – контрастность будет стабилизирована с помощью функции «цифровой динамический диапазон», а засветку сзади скомпенсирует автоматическая опция «компенсация засветки». В дневном режиме съемки (переключение день-ночь осуществляется цифровым способом) за естественность цветопередачи «отвечает» функция «баланс белого» с автоматической подстройкой.

Видеокамера IPT-QHD1080DM(2,8-12) укомплектована объективом с переменным фокусом 2,8 – 12 мм, то есть фокусное расстояние и угол обзора гибко подстраиваются под особенности объекта наблюдения. Наличие в новинке блока из 21 светодиода обеспечивает ИК подсветку дальностью до 20 метров – а это означает, что камере IPT-QHD1080DM(2,8-12) для круглосуточного мониторинга не требуется искусственное освещение, и что на ночной подсветке можно прилично сэкономить.

Диаметр металлического белого купола камеры IPT-QHD1080DM(2,8-12) – менее 10 см. Ее эргономичный дизайн соответствует современным тенденциям, а крепить эту недорогую новинку можно как на стены, так и на потолки. Дополнительную информацию о купольной 2 Мп мультиформатной AHD/CVI/TVI/CVBS камере IPT-QHD1080DM(2,8-12) рекомендуется уточнять в компании «Видеоглаз».

Источник: www.videoglaz.ru