Новости участников портала \\ 06.02.2017 12:25 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

С помощью компактной новинки от IPTRONIC – сетевой 1 Мп камеры в металлическом корпусе IPT-IPL720DM(3,6)PA легко обеспечить видеонаблюдение как в помещении, так и на улице. Новинка, которую можно приобрести в компании «Видеоглаз» по удивительно низкой цене, оснащена ИК подсветкой и встроенным микрофоном, а съемка высококонтрастных сцен будет превосходной благодаря реализованной в камере IPT-IPL720DM(3,6)PA технологии WDR.

Компания IPTRONIC представила сетевую 1 Мп камеру IPT-IPL720DM(3,6)PA, в которой компактные размеры и неплохой функционал отлично дополняются минимальной ценой. Новинка практически универсальна в применении – ее можно устанавливать как внутри, так и вне помещений, поскольку степень защиты ее металлического корпуса соответствует IP66, а рабочий температурный диапазон – от -40 и до 50 градусов.

Универсальность камеры IPT-IPL720DM(3,6)PA проявляется и в ее оснащении – так, для круглосуточного видеонаблюдения имеется ИК подсветка на 20 метров, а мониторинг звуковой обстановки производится с помощью встроенного микрофона. Таким образом, эта недорогая новинка дает возможность контролировать помещение или участок местности 24 часа в сутки – причем как визуально, так и реагируя на превышение звукового фона.

Рассмотрим камеру IPT-IPL720DM(3,6)PA с точки зрения изображения. Четкая 1 Мп картинка передается в два потока. Такие параметры, как компенсация засветки и баланс белого, настраиваются автоматически, то есть вам не придется постоянно подстраивать эти характеристики под меняющееся освещение. Разработчики позаботились и о том, чтобы изображение было контрастным, без темных участков и засветок – они реализовали в камере IPT-IPL720DM(3,6)PA функцию «широкий динамический диапазон», или WDR.

Такую камеру можно установить в детской спальне, в офисе, на даче, в гараже или у подъезда – то есть практически где угодно, если ваша цель – круглосуточный мониторинг по минимальной стоимости в реальном времени с разрешением до 1 Мп. Поскольку корпус камеры IPT-IPL720DM(3,6)PA выполнен из металла, ее не так-то просто повредить. Питание к новой камере можно подвести обычным способом или по современной технологии PoE, а за более подробными сведениями обращайтесь в компанию «Видеоглаз».

Источник: www.videoglaz.ru