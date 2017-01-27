Купольная 1 Мп IP камера IPTRONIC IPT-IPL720DM(3,6)PA – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
Купольная 1 Мп IP камера IPTRONIC IPT-IPL720DM(3,6)PA – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
Новости участников портала \\ 06.02.2017 12:25 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
С помощью компактной новинки от IPTRONIC – сетевой 1 Мп камеры в металлическом корпусе IPT-IPL720DM(3,6)PA легко обеспечить видеонаблюдение как в помещении, так и на улице. Новинка, которую можно приобрести в компании «Видеоглаз» по удивительно низкой цене, оснащена ИК подсветкой и встроенным микрофоном, а съемка высококонтрастных сцен будет превосходной благодаря реализованной в камере IPT-IPL720DM(3,6)PA технологии WDR.
Компания IPTRONIC представила сетевую 1 Мп камеру IPT-IPL720DM(3,6)PA, в которой компактные размеры и неплохой функционал отлично дополняются минимальной ценой. Новинка практически универсальна в применении – ее можно устанавливать как внутри, так и вне помещений, поскольку степень защиты ее металлического корпуса соответствует IP66, а рабочий температурный диапазон – от -40 и до 50 градусов.
Универсальность камеры IPT-IPL720DM(3,6)PA проявляется и в ее оснащении – так, для круглосуточного видеонаблюдения имеется ИК подсветка на 20 метров, а мониторинг звуковой обстановки производится с помощью встроенного микрофона. Таким образом, эта недорогая новинка дает возможность контролировать помещение или участок местности 24 часа в сутки – причем как визуально, так и реагируя на превышение звукового фона.
Рассмотрим камеру IPT-IPL720DM(3,6)PA с точки зрения изображения. Четкая 1 Мп картинка передается в два потока. Такие параметры, как компенсация засветки и баланс белого, настраиваются автоматически, то есть вам не придется постоянно подстраивать эти характеристики под меняющееся освещение. Разработчики позаботились и о том, чтобы изображение было контрастным, без темных участков и засветок – они реализовали в камере IPT-IPL720DM(3,6)PA функцию «широкий динамический диапазон», или WDR.
Такую камеру можно установить в детской спальне, в офисе, на даче, в гараже или у подъезда – то есть практически где угодно, если ваша цель – круглосуточный мониторинг по минимальной стоимости в реальном времени с разрешением до 1 Мп. Поскольку корпус камеры IPT-IPL720DM(3,6)PA выполнен из металла, ее не так-то просто повредить. Питание к новой камере можно подвести обычным способом или по современной технологии PoE, а за более подробными сведениями обращайтесь в компанию «Видеоглаз».
Источник: www.videoglaz.ru
Новости участников портала
Новая IP-видеокамера HiWatch в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 06.02.2017 12:01 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры HiWatch DS-I122.
Новая модель видеодомофона Slinex SQ-07MT в «Globalconect.ru»
Новости участников портала \\ 03.02.2017 15:58 \\ «Globalconect.ru» \\ Москва
Для тех кому важны стильный внешний вид и многофункциональность, высокое качество и надежность оборудования, компания Slinex предлагает новое решение — новый видеодомофон Slinex SQ-07MT в эстетичном ультратонком корпусе в черном или белом цвете.
Прорыв на рынке систем безопасности!
Новости участников портала \\ 03.02.2017 14:53 \\ Консорциум "Интегра-С" \\ Самара
Российский Консорциум «Интегра-С» впервые в мире привязал видеоизображение к координатам пространства и времени (Изобретение№2602389), что координально меняет системы безопасности.
Более 400 брендов по безопасности – от «Волга Сейфити» по франшизе с «Видеоглазом»
Новости участников портала \\ 03.02.2017 12:54 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Компания из Чебоксар «Волга Сейфити» предлагает огромный ассортимент (более 30 000 наименований) видеонаблюдения и других средств безопасности. По условиям партнерского соглашения «Эксклюзивный дилер ВИДЕОГЛАЗ» на все товары действуют низкие цены без накруток, а на качество любой единицы продукции распространяются партнерские гарантии.
Новые мультиформатные видеокамеры Berger в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 03.02.2017 11:05 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых мультиформатных видеокамер Berger BVD-2036R-MF и BVC-1112ZWR-MF.
Вышел в свет №6-2016 журнала “Алгоритм безопасности”
Новости участников портала \\ 02.02.2017 15:03 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
Специальный номер “Алгоритма безопасности” посвящен новинкам технических средств и систем безопасности. Это ежегодное издание предоставляет возможность ознакомиться с техническими характеристиками нового оборудования, предлагаемого производителями и поставщиками в России
Последний снегопад скидок и подарков от компании «Дельта»
Новости участников портала \\ 02.02.2017 13:47 \\ «Дельта» \\ Москва
С16 по 28 февраля 2017 года оформите заявку на монтаж комплекта IT-охраны в компании «Дельта» и получите приятный бонус
Tantos и компания «Видеоглаз» представляют управляемый PoE коммутатор TSn-24P26M
Новости участников портала \\ 02.02.2017 11:19 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Управляемый гигабитный PoE коммутатор Tantos TSn-24P26M дает возможность построить видеонаблюдение с разграничением прав доступа и с удаленным управлением портами. Новинка, которую уже можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», имеет встроенный блок питания, есть 24 порта PoE с лимитом 30 Вт на порт и два комбинированных гигабитных порта Ethernet (SFP+RJ45).
Новая HD-AHD видеокамера IPEYE в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 02.02.2017 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры IPEYE-HB2-R-2.8-12-02.
«Бесплатный проект на Юнитроник 496М» продлен до конца февраля 2017
Новости участников портала \\ 01.02.2017 16:31 \\ ООО ТД ЮНИТЕСТ \\ Москва
Компания «ЮНИТЕСТ» объявляет о продлении акции – «Бесплатный проект на Юнитроник 496М в Новом году».
Другие новости
Купольная 1 Мп IP камера IPTRONIC IPT-IPL720DM(3,6)PA – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
ВИДЕОГЛАЗ \\ 06.02.2017 12:25
Новая IP-видеокамера HiWatch в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 06.02.2017 12:01
Новая модель видеодомофона Slinex SQ-07MT в «Globalconect.ru»
«Globalconect.ru» \\ 03.02.2017 15:58
Новости
ТБ Форум 2017: конференция SecuRetail собирет топ-менеджеров розничной индустрии
Выставки \\ 02.02.2017
В рамках ТБ Форума 2017 при поддержке журнала «МОЛЛ» и АНО ДПО «НИЦКБ» 8 февраля пройдет конференция "SecuRetail: Комплексная безопасность торговых центров и ритейла".
Российские города и промышленность готовы к переходу на «умную» энергетику
Выставки \\ 27.01.2017
30-31 марта 2017 года в Москве пройдет Smart Energy Summit, который объединит на площадке более 300 участников из нескольких стран мира. Основной темой саммита станет «умная» генерация и внедрение инновационных технологий для рационального использования энергетических ресурсов.
ТБ Форум 2017: в практикуме по транспортной безопасности метрополитенов выступит Андрей Кичигин (Московский метрополитен)
Выставки \\ 27.01.2017
В рамках конференции "Терроризм и безопасность на транспорте" на практикуме "Реализация требований по обеспечению транспортной безопасности метрополитенов.
Статьи
Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка
Видеонаблюдение \\ Межкамерный трекинг - сравнительно молодая функция видеоанализа, позволяющая построить траекторию перемещения человека по всем камерам видеосистемы с неперекрывающимися областями наблюдения. Сегодня она представлена в единственной реализации на российском рынке и в 2-3 решениях на мировом уровне.
Видеонаблюдение. Достижения и перспективы
Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.
AHD видеонаблюдение
Видеонаблюдение \\ AHD это технология передачи посредством обычного коаксиального кабеля отлично детализированной картинки.
Применение систем пожаротушения тонкорсапыленной водой для защиты гостиничных комплексов
Пожарная безопасность \\ В статье описаны основные особенности возникновения и развития пожаров в отелях, изложены преимущества применения установок ТРВ для защиты помещений такого рода, приведены некоторые типовые решения по защите системами пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления помещений гостиничного фонд