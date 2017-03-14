"КСБ" приглашает на выставку MIPS/Securika Moscow

Новости участников портала \\ 16.03.2017 18:32 \\ ГК "КСБ" \\ Санкт-Петербург

Проектно-монтажная группа "КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" приглашает Вас посетить стенд Торгового дома "КСБ" на 23-ой Международной выставке технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika/MIPS-2017, которая пройдет в Москве, ЦВК "Экспоцентр", с 21 по 24 марта 2017 г.

Проектно-монтажная группа "КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" приглашает Вас посетить стенд Торгового дома "КСБ" на 23-ой Международной выставке технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika/MIPS-2017, которая пройдет в Москве, ЦВК "Экспоцентр", с 21 по 24 марта 2017 г.

Выставочный стенд ГК "КСБ" расположен в павильоне №2, зал 2, стенд № B215.

Внимание! Вход на выставку платный. Вы можете получить бесплатный пригласительный билет, зарегистрировавшись на сайте выставки по промо-коду: sec17eTART

На стенде будут представлены основные бренды ГК "КСБ":



Современные технологии для решения задач видеонаблюдения Беспроводное оборудование охранной сигнализации Модернизация системы видеонаблюдения с минимальными затратами Профессиональная система беспроводной передачи данных

а также новинки оборудования:

Новые гибридные регистраторы "5 в 1" AHD/TVI/CVI/CVBS/IP с поддержкой разрешения 4Мп;

Новые мультиформатные AHD/TVI/CVI/CVBS видеокамеры;

Широкий ассортимент IP видеокамер и видеорегистраторов Amatek;

Сетевое оборудование Amatek c поддержкой PoE и IP аксессуары для построения сетей;

Перспективные видеодомофоные системы.

В рамках выставки запланированы встречи и обсуждения по организации взаимодействия при реализации программы по построению и развитию Аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в различных регионах РФ и представлены различные архитектурные и технические решения, а также организована раздача каталогов оборудования и сувениров.

Встретиться с руководителями и специалистами проектно-монтажной группы "КСБ", можно предварительно связавшись по телефонам: +7 (812) 702-52-53, +7 (921) 962-26-96

Приходите! Мы будем рады видеть Вас на нашем стенде!

Место проведения: г. Москва, ЦВК "Экспоцентр", павильон №2, зал 2, Стенд В 215

График работы выставки: 21-23 марта (вторник-пятница) c 10-00 до 18-00, 24 марта (пятница) c 10-00 до 16-00.