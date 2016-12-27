Круглосуточное панорамное видеонаблюдение на базе камер Bosch FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC с ...

Новости участников портала \\ 23.01.2017 11:53 \\ АРМО-Системы \\ Москва

В серию FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC входят четыре камеры, которые обеспечивают эффективное панорамное видеонаблюдение в помещениях большой площади.

«АРМО-Системы» представила новое поколение панорамных IP-камер FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC от Bosch Security Systems для видеоконтроля в помещениях. Новинки выделяются среди многих аналогов оригинальным плоским корпусом, рассчитанным на врезной монтаж заподлицо со стеной или потолком. Эффективное панорамное видеонаблюдение они обеспечивают за счет использования 12 МР сенсора и 1,6 или 2,1 мм широкоугольного объектива, поддерживая фреймрейт 30 к/с. Более того, некоторые модели серии реализуют уникальную технологию Intelligent Auto Exposure и полный пакет функций видеоанализа Bosch IVA. При этом все новые камеры видеонаблюдения имеют цифровые PTZ-функции и могут использовать опциональные карты памяти и облачные хранилища для записи видео и данных.

Уникальная низкопрофильная конструкция корпуса новой камеры делает ее практически незаметной, позволяя осуществлять полное панорамное видеонаблюдение на объекте. При этом камеры можно устанавливать врезным способом заподлицо с поверхностью потолка или стены, а их корпус легко перекрашивается в требуемый цвет для гармоничного сочетания с другими элементами интерьера. Простой и удобный пользовательский интерфейс новинок ускоряет и упрощает их настройку, а поддержка 9 настраиваемых режимов видеосъемки позволяет вести панорамное видеонаблюдение с различными параметрами в дневные и ночные часы. Наряду с этим, для уменьшения сетевого трафика и «веса» видеофайлов пользователь может задать индивидуальные параметры кодировки для 8 различных областей в кадре.

В серию FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC входят четыре камеры, которые обеспечивают эффективное панорамное видеонаблюдение в помещениях большой площади. При этом модели NFN-70122-F1/F1A имеют обзор 180° и поддерживают разрешение изображения до 8 МР, тогда как охват NFN-70122-F0/F0A составляет 360°, а разрешение — 7 МР. Электронные средства удаленного управления панорамированием, наклоном и масштабированием (E-PTZ) камер видеонаблюдения позволяют выбирать особо важные области на панорамном изображении, и выполнять навигацию по ним с использованием предустановок. Кроме того, новинки поддерживают различные варианты представления видео для его вывода на экран монитора.

К конкурентным преимуществам камер NFN-70122-F1А и NFN-70122-F0А относится наличие полного пакета функций видеоаналитики Bosch Intelligent Video Analysis (IVA), с которым панорамное видеонаблюдение становится более мощным инструментом контроля ситуации на объекте. Например, с помощью функций видеоанализа можно выявлять движение во всех участках панорамного изображения, вести подсчет людей и т.д., а для генерации тревожного сигнала — устанавливать свод правил. Более того, система IVA дополняет транслируемое видео метаданными, которые значительно упрощают поиск нужных фрагментов в видеоархиве. Также для видеонаблюдения будет полезна функция Intelligent Auto Exposure, автоматически компенсирующая засветку и расширяющая динамический диапазон с 92 до 108 дБ.

Эффективно управлять работой новых панорамных IP-камер и вести панорамное видеонаблюдение рекомендуется с помощью специализированных программных продуктов марки Bosch: Video Management System, Recording System и Video Client. Для ограничения доступа к настройкам и видео по сети в камерах используется трехуровневая парольная защита, шифрование видеосигнала, передовые системы управления сертификатами и др. При этом получить доступ к панорамному видео можно и с мобильных устройств через приложение Video Security iPad App, которое позволяет реализовать функции динамического транскодирования и воспроизводить видеопотоки даже при «узких» сетевых каналах системы видеонаблюдения.

Запись полного панорамного изображения может осуществляться с максимальным разрешением, даже если для просмотра в реальном времени выбрана лишь его определенная область. Благодаря этому, можно в любой момент произвести анализ всей зоны обзора, где осуществляется панорамное видеонаблюдение, выполнить ретроспективное устранение искажений, а затем увеличить объект интереса. Для локальной видеозаписи панорамного видео FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC имеет в корпусе слот для карты памяти и поддерживает карты емкостью до 2 ТБ. Вместе с тем, эти камеры способны отправлять видео и данные по тревоге или по расписанию на 4 разные учетные записи, которые могут быть привязаны к FTP-серверам или облачным хранилищам.

Новые IP-камеры для панорамного видеонаблюдения Bosch FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC уже поступили на российский рынок. Для получения дополнительной информации на эти IP-камеры и другие модели производства Bosch Security Systems для систем охранного видеонаблюдения обращайтесь по электронной почте armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-3342 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального российского дистрибьютора оборудования марки Bosch.