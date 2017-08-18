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Дата: 30.08.2017 Ведущий: Стрек Юрий Михайлович, руководитель проекта АСКУЭ НВП «БОЛИД» Время проведения: с 11:00 до 14:00 Место проведения: г. Новосибирск, Вокзальная Магистраль, д. 1, «Маринс Парк Отель Новосибирск», конференц-зал «Нижний Новгород», 2-ой этаж.

Корпорация «Грумант и НВП Болид приглашает Вас принять участие в семинаре АСКУЭ Ресурс в Новосибирске!

Корпорация «Грумант и НВП Болид приглашает Вас принять участие в семинаре АСКУЭ Ресурс в Новосибирске!