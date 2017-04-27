Новости участников портала \\ 03.05.2017 11:46 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

АО "ГЛОНАСС" представил "Цифрового полицейского"

25 апреля в рамках выставки «Навитех» 2017 на стенде АО «Глонасс», компания «Элеста» совместно с компанией «Евромобайл» представили правительственной делегации во главе с министром промышленности и торговли РФ(МИНПРОМТОРГ) Александром Морозовым свои новые разработки из состава охранного комплекса «Цифровой полицейский» .

В состав комплекса вошли все самые новые продукты, интегрированные с сервером «ЭРА - ГЛОНАСС»:

ПАВР Юпитер – персональный аудио-видеорегистратор предназначенный для фиксации обстановки при несении службы с автоматической привязкой к местности, передачи и архивации полученных данных на базу «ПАВР Юпитер» и на сервер «ЭРА-ГЛОНАСС».

УМКА Юпитер – охранный браслет с тревожной кнопкой, предназначенный для обеспечения адресной безопасности и контроля службы сотрудников силовых ведомств, промышленных предприятий, транспортных служб, лесных хозяйств путём мониторинга координат(ГЛОНАСС) и передачи данных на АРМ ДПУ и на единый сервер «ЭРА-ГЛОНАСС».

Новые услуги АО «ГЛОНАСС» из охранного комплекса «Цифровой полицейский» позволяют в автоматическом режиме решать следующие задачи:

Фиксировать правонарушения;

Собирать, обрабатывать и архивировать доказательную базу (звук,фото,видео);

Контролировать передвижение;

Получать и обрабатывать тревожные вызовы(SOS);

Отслеживать разрешенные зоны входа/выхода.

Данный комплекс позволяет автоматизировать и обезопасить рабочие процессы сотрудников различных ведомств, таких как МВД, Росгвардия, лесные хозяйства, РЖД, банки, инкассаторы, социальные службы, образовательные учреждения.

Устройства с интегрированной системой «ЭРА-ГЛОНАСС» уже вызвали большой интерес со стороны Росгвардии и других правительственных структур. Возможно, в скором времени новые продукты станут частью единой системы «ЭРА-ГЛОНАСС», которая позволит в режиме реального времени обеспечивать контроль и комплексную безопасность на всех уровнях.