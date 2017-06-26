Контроль доступа для промышленных предприятий. Новые возможности
Контроль доступа для промышленных предприятий. Новые возможности
Новости участников портала \\ 29.06.2017 15:08 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
Технологические достижения последний лет представили множество новых возможностей для СКУД.
Как воспользоваться этими инструментами, модернизировать существующие и часто устаревшие методы контроля доступа, защитить производственные процессы, данные и активы предприятий, по новому организовать систему пропуска на предприятие, говорится в статье Бориса Труша “Новые технологии видеонаблюдения и СКУД для крупных предприятий”.
В продолжение рассмотрения вопроса обеспечения безопасности пунктов пропуска, быстрого и безопасного прохода на предприятие сотрудников и гостей, производственная компаний “ЭВС” предлагает электронные сейфы, которые могут работать автономно, под внешним управлением компьютера или в качестве компонента системы контроля доступа. Предназначены сейфы для организованного хранения/сдачи ключей, в конце смены, для хранения мелких предметов, не разрешенных для проноса на территорию предприятия. Включение сейфа с состав СКД позволяет реализовать функцию автоматической постановки помещения под охрану при сдаче ключа. ПОСТАВЬТЕ ЗАДАЧУ – Алгоритм уже есть
Новости участников портала
Новинка! Гибридный многоквартирный SIP домофон DKS15120
Новости участников портала \\ 29.06.2017 12:57 \\ Beward \\ Москва
Гибридный домофон Многоабонентский SIP-домофон DKS15120 предназначен для организации системы IP-домофонии в уже существующей локальной IP-сети без использования дополнительных приложений, кабелей и оборудования. Он может быть легко внедрен как в сеть Ethernet, так и в координатно-матричную аналоговую сеть
Новые мультиформатные видеокамеры Infinity в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 29.06.2017 11:11 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых мультиформатных видеокамер Infinity SRD-HD2000AN 2.8 и SRX-HD2000AN 2.8.
Новинка от Beward и компании «Видеоглаз» - уличная 1 Мп камера CD630-4G CamDrive
Новости участников портала \\ 29.06.2017 09:12 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Всепогодной камере Beward CD630-4G CamDrive с 4G модулем для работы нужно только электропитание и сим-карта любого оператора связи. Архив видеонаблюдения будет храниться на облаке CamDrive (карта регистрации – в комплекте), а данные на облако будут передаваться по 4G / 3G / 2G сетям. Камера CD630-4G, которую можно купить в компании «Видеоглаз» по низкой цене, поставляется со сменным объективом по выбору покупателя.
Новые 2 Мп уличные видеокамеры марки GANZ с адаптивной ИК-подсветкой, WDR 120 дБ и PoE
Новости участников портала \\ 28.06.2017 13:49 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Технологии двух- и трехмерного цифрового шумоподавления (2D/3D DNR), которые поддерживают новые уличные видеокамеры GANZ, «очищают» изображение от шумов, повышая его четкость, и снижают «вес» видео
Новые IP-видеокамеры ActiveCam в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 28.06.2017 11:06 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер ActiveCam AC-D8121IR2W и AC-D2123WDZIR6.
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют AHD/CVI/TVI/CVBS камеру IPT-QHD720DP(2,8)
Новости участников портала \\ 28.06.2017 10:59 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новая 1 Мп мультиформатная камера IPTRONIC IPT-QHD720DP(2,8) комплектуется объективом 2,8 мм – а это значит, что она обеспечивает видеонаблюдение с углом обзора более 90 градусов. Среди особенностей этой компактной купольной новинки, которую можно купить в компании «Видеоглаз» по низкой цене - ИК подсветка на 20 метров, подавление шума, компенсация засветки и баланс белого.
Новинки AXIS – 20 Мп камеры с качеством DSLR для IP видеонаблюдения за трибунами стадионов
Новости участников портала \\ 27.06.2017 13:37 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Оборудованная матрицей APS-C и фирменной оптикой Canon новая камера IP видеонаблюдения, подобно цифровому зеркальному фотоаппарату (DSLR), формирует 20-мегапиксельное видео с высокой степенью детализации, контрастности и цветопередачи и низким уровнем шумов.
Новый видеодомофон Kenwei в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 27.06.2017 11:04 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового видеодомофона Kenwei KW-E706FC-W200 Vizit.
Smartec и компания «Видеоглаз» представляют электромеханическую защелку ST-SL151NC
Новости участников портала \\ 27.06.2017 10:42 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Энергосберегающая электро-защелка Smartec ST-SL151NC является нормально-закрытой, то есть при перебоях с питанием дверь будет находиться в запертом состоянии. Новинка, которая уже поступила в продажу по низкой цене в компании «Видеоглаз», устанавливается вместо ответной части механического замка, превращая его в электромеханический с управлением от СКУД.
Morpho выпустила считыватели 3D Face Reader для идентификации по лицу
Новости участников портала \\ 26.06.2017 14:47 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Биометрическая идентификация персонала в считывателях Morpho 3D Face Reader реализована на запатентованной ИК технологии формирования трехмерной модели лица человека с помощью встроенной камеры и прожектора, работающих в инфракрасном диапазоне.
Другие новости
Новинка! Гибридный многоквартирный SIP домофон DKS15120
Beward \\ 29.06.2017 12:57
Новые мультиформатные видеокамеры Infinity в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 29.06.2017 11:11
Новости
ТБ Форум 2018: как получить доступ к крупным потребителям и побороться за крупные контракты
Выставки \\ 29.06.2017
Сегодня ТБ Форум - это VIP-событие по всем вопросам национальной безопасности. Это единственное открытое мероприятие отрасли безопасности для заказчиков высокого уровня - государственных и крупнейших корпораций. Именно на площадке ТБ Форума ежегодно проходят встречи с высокопоставленными руководителями и прямые переговоры о крупных контрактах
Крым в безопасности
Выставки \\ 29.06.2017
Подходящий к концу июнь запомнился нам не только краснодарской жарой, но и присоединением Крыма - к территории проведения конференций “Код информационной безопасности”. На полуостров высадилась вся команда под предводительством Кота ИБ (#КотНаш).
Роман Чаплыгин, PwC, одержал победу во втором сезоне «Кибербаталий» — совместного проекта ГК InfoWatch, Фонда Сколково и ассоциации BISA
Выставки \\ 28.06.2017
Москва, 28 июня 2017 года. — В финале второго сезона проекта «Кибербаталии» встретились Роман Чаплыгин, директор отдела анализа и контроля рисков PwC, и Фарит Музипов, руководитель проекта по информационной безопасности Российского экспортного центра, эксперт ассоциации BISA. Эксперты обсудили трансформацию подходов к обеспечению информационной безопасности в контексте цифровизации государства, бизнеса и общества.
Статьи
Тенденции развития систем видеонаблюдения
Видеонаблюдение \\ В современном мире технологии не стоят на месте, и системы видеонаблюдения не являются исключением. Это связано в первую очередь с тем, что системы видеонаблюдения являются одной из ключевых составляющих комплексных систем безопасности, а помимо этого - все больше начинают использоваться во всех сферах жизнедеятельности человека. На данный момент системы видеонаблюдения активно применяются для контроля в научных экспериментах, они осуществляют контроль на промышленных предприятиях технологического производства, обеспечивают безопасность, при проведении разнообразных политических и общественных мероприятий осуществляют их прозрачность и честность, а так же используется во многих других местах.
На пути к простоте: как сложно она дается разработчикам
Видеонаблюдение \\ Удивительно, но сделать продукт простым для пользователя очень сложно.
Повышение точности подсчета посетителей с использованием 3D-технологий
Видеонаблюдение \\ Абсолютной популярностью пользуется модуль подсчета посетителей. Разработчики применяют новые алгоритмы, которые позволяют добиться точности подсчета до 99%.
Установка пожарной сигнализации Simplex в VIP-терминале аэропорта Астаны
Пожарная безопасность \\ В мае 2017 г. специалистами "ИСБ-Инжиниринг" была завершена установка пожарной сигнализации в VIP-терминале аэропорта Астаны. Этот терминал является частью нового аэропортового комплекса Астаны, строительство которого было законечено в 2017 году.