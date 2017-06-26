Контроль доступа для промышленных предприятий. Новые возможности

Как воспользоваться этими инструментами, модернизировать существующие и часто устаревшие методы контроля доступа, защитить производственные процессы, данные и активы предприятий, по новому организовать систему пропуска на предприятие, говорится в статье Бориса Труша “ Новые технологии видеонаблюдения и СКУД для крупных предприятий ”. В продолжение рассмотрения вопроса обеспечения безопасности пунктов пропуска, быстрого и безопасного прохода на предприятие сотрудников и гостей, производственная компаний “ЭВС” предлагает электронные сейфы , которые могут работать автономно, под внешним управлением компьютера или в качестве компонента системы контроля доступа. Предназначены сейфы для организованного хранения/сдачи ключей, в конце смены, для хранения мелких предметов, не разрешенных для проноса на территорию предприятия. Включение сейфа с состав СКД позволяет реализовать функцию автоматической постановки помещения под охрану при сдаче ключа. ПОСТАВЬТЕ ЗАДАЧУ – Алгоритм уже есть

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