Консорциум «Интегра-С» участник «Инфофорума-2017»

Новости участников портала \\ 07.02.2017 11:13 \\ Консорциум "Интегра-С" \\ Самара

В режиме онлайн специалисты Консорциума «Интегра-С» представили работу интеграционной платформы «Интегра-Планета-4D».

2-3 февраля 2016 года в Москве состоялся 19-й Национальный форум информационной безопасности «Инфофорум-2017». Это крупнейшее мероприятие в сфере информационной безопасности и информационных технологий в Российской Федерации, которое ежегодно собирает специалистов из России и зарубежных стран для обсуждения актуальных задач обеспечения информационной безопасности.

Наша компания приняла участие в форуме и продемонстрировала новейшие разработки. В режиме онлайн специалисты Консорциума «Интегра-С» представили работу интеграционной платформы «Интегра-Планета-4D».

«Интегра-Планета-4D» представляет собой геоинформационную систему высокого уровня – это единственная в мире система, в которой все объекты, датчики, устройства и даже видеоизображение привязаны к географическим координатам и времени. Таким образом, мы получаем виртуальный 3D мир с объективной реальностью!

Площадка Инфофорума высоко ценится профессионалами, представляющими как органы государственной власти, так и ИТ-сообщество. Вопросы, затрагиваемые на форуме, направлены на обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.