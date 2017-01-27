Консорциум «Интегра-С» участник «Инфофорума-2017»
Консорциум «Интегра-С» участник «Инфофорума-2017»
Новости участников портала \\ 07.02.2017 11:13 \\ Консорциум "Интегра-С" \\ Самара
В режиме онлайн специалисты Консорциума «Интегра-С» представили работу интеграционной платформы «Интегра-Планета-4D».
2-3 февраля 2016 года в Москве состоялся 19-й Национальный форум информационной безопасности «Инфофорум-2017». Это крупнейшее мероприятие в сфере информационной безопасности и информационных технологий в Российской Федерации, которое ежегодно собирает специалистов из России и зарубежных стран для обсуждения актуальных задач обеспечения информационной безопасности.
Наша компания приняла участие в форуме и продемонстрировала новейшие разработки. В режиме онлайн специалисты Консорциума «Интегра-С» представили работу интеграционной платформы «Интегра-Планета-4D».
«Интегра-Планета-4D» представляет собой геоинформационную систему высокого уровня – это единственная в мире система, в которой все объекты, датчики, устройства и даже видеоизображение привязаны к географическим координатам и времени. Таким образом, мы получаем виртуальный 3D мир с объективной реальностью!
Площадка Инфофорума высоко ценится профессионалами, представляющими как органы государственной власти, так и ИТ-сообщество. Вопросы, затрагиваемые на форуме, направлены на обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.
Новости участников портала
Новые IP-видеокамеры HikVision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 07.02.2017 11:54 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер HikVision DS-2CD2022WD-I и DS-2CD2T22WD-I5.
Новая усовершенствованная 3G/4G камера Точка Зрения Вьюга HD в «Globalconect.ru»
Новости участников портала \\ 06.02.2017 17:58 \\ «Globalconect.ru» \\ Москва
Российский производитель «Точка Зрения» представил обновленнуюуличную 3G/4G IP-видеокамеру "Вьюга HD".
Купольная 1 Мп IP камера IPTRONIC IPT-IPL720DM(3,6)PA – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
Новости участников портала \\ 06.02.2017 12:25 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
С помощью компактной новинки от IPTRONIC – сетевой 1 Мп камеры в металлическом корпусе IPT-IPL720DM(3,6)PA легко обеспечить видеонаблюдение как в помещении, так и на улице. Новинка, которую можно приобрести в компании «Видеоглаз» по удивительно низкой цене, оснащена ИК подсветкой и встроенным микрофоном, а съемка высококонтрастных сцен будет превосходной благодаря реализованной в камере IPT-IPL720DM(3,6)PA технологии WDR.
Новая IP-видеокамера HiWatch в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 06.02.2017 12:01 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры HiWatch DS-I122.
Новая модель видеодомофона Slinex SQ-07MT в «Globalconect.ru»
Новости участников портала \\ 03.02.2017 15:58 \\ «Globalconect.ru» \\ Москва
Для тех кому важны стильный внешний вид и многофункциональность, высокое качество и надежность оборудования, компания Slinex предлагает новое решение — новый видеодомофон Slinex SQ-07MT в эстетичном ультратонком корпусе в черном или белом цвете.
Прорыв на рынке систем безопасности!
Новости участников портала \\ 03.02.2017 14:53 \\ Консорциум "Интегра-С" \\ Самара
Российский Консорциум «Интегра-С» впервые в мире привязал видеоизображение к координатам пространства и времени (Изобретение№2602389), что координально меняет системы безопасности.
Более 400 брендов по безопасности – от «Волга Сейфити» по франшизе с «Видеоглазом»
Новости участников портала \\ 03.02.2017 12:54 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Компания из Чебоксар «Волга Сейфити» предлагает огромный ассортимент (более 30 000 наименований) видеонаблюдения и других средств безопасности. По условиям партнерского соглашения «Эксклюзивный дилер ВИДЕОГЛАЗ» на все товары действуют низкие цены без накруток, а на качество любой единицы продукции распространяются партнерские гарантии.
Новые мультиформатные видеокамеры Berger в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 03.02.2017 11:05 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых мультиформатных видеокамер Berger BVD-2036R-MF и BVC-1112ZWR-MF.
Вышел в свет №6-2016 журнала “Алгоритм безопасности”
Новости участников портала \\ 02.02.2017 15:03 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
Специальный номер “Алгоритма безопасности” посвящен новинкам технических средств и систем безопасности. Это ежегодное издание предоставляет возможность ознакомиться с техническими характеристиками нового оборудования, предлагаемого производителями и поставщиками в России
Последний снегопад скидок и подарков от компании «Дельта»
Новости участников портала \\ 02.02.2017 13:47 \\ «Дельта» \\ Москва
С16 по 28 февраля 2017 года оформите заявку на монтаж комплекта IT-охраны в компании «Дельта» и получите приятный бонус
Другие новости
Консорциум «Интегра-С» участник «Инфофорума-2017»
Консорциум "Интегра-С" \\ 07.02.2017 11:13
Новая усовершенствованная 3G/4G камера Точка Зрения Вьюга HD в «Globalconect.ru»
«Globalconect.ru» \\ 06.02.2017 17:58
Новости
ТБ Форум 2017: 7 февраля стартует конгрессно-выставочное мероприятие VIP-уровня
Выставки \\ 07.02.2017
C 7 по 9 февраля 2017 г. в Москве в Крокус Конгресс Холле пройдет самое авторитетное конгресс-но-выставочное мероприятие по всему спектру вопросов обеспечения безопасности - XXII Между-народный форум "Технологии безопасности".
ТБ Форум 2017: конференция SecuRetail собирет топ-менеджеров розничной индустрии
Выставки \\ 02.02.2017
В рамках ТБ Форума 2017 при поддержке журнала «МОЛЛ» и АНО ДПО «НИЦКБ» 8 февраля пройдет конференция "SecuRetail: Комплексная безопасность торговых центров и ритейла".
Российские города и промышленность готовы к переходу на «умную» энергетику
Выставки \\ 27.01.2017
30-31 марта 2017 года в Москве пройдет Smart Energy Summit, который объединит на площадке более 300 участников из нескольких стран мира. Основной темой саммита станет «умная» генерация и внедрение инновационных технологий для рационального использования энергетических ресурсов.
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