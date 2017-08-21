Новости участников портала \\ 31.10.2017 13:49 \\ Видеомакс, ООО \\ Москва

PROIPvideo2018 – первая конференция для проектировщиков, где темы докладов выбираешь ты! 60 человек уже проголосовали. Определены темы-фавориты!

PROIPvideo2018 – первая конференция для проектировщиков видеонаблюдения, где темы докладов будут определены по результатам голосования!

За 10 дней уже проголосовало 60 человек. Определены темы-фавориты. Но! Конференцию PROIPvideo2017 посетило около 100 человек, а нам важно, чтобы на PROIPvideo2018 были учтены интересы всех участников. В связи с этим объявляем, что голосование продлевается до 13 ноября.

Вот топ5 выбранных тем:

ПО для проектирования видеонаблюдения Инструменты эскизного проектирования Подводные камни бюджетных камер видеонаблюдения Большой видеоархив. Какие решения использовать? Распознавание номеров: выбор камеры, место установки, освещение, автоматизация

Общее количество тем-кандидатов - 33.

Не согласен с выбором коллег? Другое мнение? Дайте нам знать. Выберите темы, которые волнуют тебя.

Подробнее о конференции, призах и партнерах – смотрите на сайте конференции.