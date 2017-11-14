Конференция PROIPvideo2018 - итоги голосования подведены
Конференция PROIPvideo2018 - итоги голосования подведены
Новости участников портала \\ 20.11.2017 14:09 \\ Видеомакс, ООО \\ Москва
Голосование за выбор тем-докладов –завершено! Определены темы-фавориты.
PROIPvideo2018 – первая конференция для проектировщиков видеонаблюдения, где темы докладов определяют участники. Итоги голосования уже подведены. Выявлены темы-фавориты.
За время голосования картина результатов менялась многократно. Предлагаем ознакомиться со списком топ15 тем:
- Методика расчета ЛВС для видеонаблюдения
- Подводные камни бюджетных камер видеонаблюдения
- ПО для проектирования видеонаблюдения
- Решения для видеонаблюдения с многопользовательским доступом (детский сад, школа, жилой дом и т.п.)
- Грозозащита для оборудования на периметре
- Решения для удаленных труднодоступных объектов
- Информационная безопасность в проектах видеонаблюдения
- До камеры больше 100м. Что делать?
- Инструменты эскизного проектирования
- Передача видео по радиоканалу
- Нормативная документация для проектирования видеонаблюдения
- Задачи, решаемые интеграцией видео с ОПС и СКУД
- Методы удаленного контроля серверов видеонаблюдения
- Распознавание лиц: области применения на практике, ограничения
- Большой видеоархив. Какие решения использовать?
Спасибо всем участникам голосования! До встречи на PROIPvideo2018!
Регистрация на конференцию уже открыта. Можно зарегистрироваться прямо сейчас.
Интересно, как прошла конференция PROIPvideo2017? Предлагаем посмотреть отчетный видеоролик.
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Новости участников портала \\ 20.11.2017 10:50 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
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Новости участников портала \\ 17.11.2017 20:40 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва
Компания TerraLink, официальный дистрибьютор оборудования HID Global, FARGO, Entrust Datacard, Suprema, Secugen и One-Q приглашает посетить 10-й форум по безопасности All-over-IP 2017.
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Компания Sigur примет участие в IP-форуме, который пройдет в рамках форума All-Over-IP в Москве
Новости участников портала \\ 16.11.2017 19:00 \\ Sigur - Управление доступом \\ Нижний Новгород
Ведущий инженер Константин Малеев расскажет об основных преимуществах Sigur, возможностях интеграции и новых функциях.
«Юпитер» охраняет: Администрацию Выборгского района
Новости участников портала \\ 16.11.2017 11:16 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Охранные приборы «Юпитер» помогают обеспечить безопасность сотрудников Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.
Новые HD-CVI видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 16.11.2017 11:02 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-CVI видеокамер Dahua DH-HAC-HDBW2231RP-Z и DH-HAC-HDW2231RP-Z.
Новинка Smartec – видеокамера наружного наблюдения с Full HD, ИК-подсветкой и WDR 140 дБ
Новости участников портала \\ 15.11.2017 14:43 \\ АРМО-Системы \\ Москва
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Новые HD-CVI видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 15.11.2017 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-CVI видеокамеры Dahua DH-HAC-HFW1220SLP-0360B и DH-HAC-HFW1400RP-0280B.
Новые модули в системе пожарной сигнализации Z-Line.
Новости участников портала \\ 14.11.2017 15:40 \\ Z-Line \\ Санкт-Петербург
В линейке модулей пожарной сигнализации Z-Line произошло пополнение. Теперь приемно-контрольные приборы могут отправлять SMS сообщения и появилась возможность объединять приемно-контрольные приборы по волоконно-оптической линии связи.
Обучающий семинар СКУД Gate 21 ноября в Санкт-Петербурге
Новости участников портала \\ 14.11.2017 12:42 \\ Ravelin Ltd \\ Санкт-Петербург
21 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге на базе кафедры «Защищенные системы связи» СПбГУТ им. проф. М.А.Бонч-Бруевича проводится обучающий семинар СКУД Gate с выдачей именных сертификатов.
Другие новости
Конференция PROIPvideo2018 - итоги голосования подведены
Видеомакс, ООО \\ 20.11.2017 14:09
Новый Тестер Dahua в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 20.11.2017 10:50
Новости
Virus Bulletin: ESET NOD32 защищает от вредоносных программ на 100%
Информационная безопасность \\ 17.11.2017
Антивирусный продукт ESET NOD32 Internet Security успешно прошел тестирование в независимой лаборатории Virus Bulletin.
Конференция "Интегрированные системы безопасности" на форуме All-over-IP 2017. Регистрируйтесь онлайн и приходите 22–24 ноября
Выставки \\ 17.11.2017
22 ноября главные специалисты по интегрированным системам безопасности встречаются на 10-м форуме All-over-IP 2017 в Москве. Под управлением немецкого концерна dormakaba и при участии фабрики ФЕРЕРРО РУССИЯ, ITV | AxxonSoft, Pelco by Schneider Electric, Recfaces, ААМ Системз, АРМО-Системы, Интегра-С и ПСЦ Электроника проходит конференция "ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
«Помощь на дороге»: совместный проект «Хендэ Мотор СНГ» и АО «ГЛОНАСС»
Выставки \\ 17.11.2017
Компания «Хендэ Мотор СНГ» совместно с АО «ГЛОНАСС» разработали сервис «Помощь на дороге» и представят его 21 ноября на Connected Car Summit.
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IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта
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Найден способ блокировки Bad Rabbit
Защита информации \\ Эксперты нашли способ заблокировать активность нашумевшего шифровальщика Bad Rabbit, терроризирующего СМИ России и Украины.
Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика
Защита информации \\ В 2017 году уже было зафиксировано две крупнейших эпидемии шифровальщиков — мы говорим про здорово нашумевшие WannaCry и ExPetr (он же Petya и одновременно NotPetya) — а теперь, похоже, начинается третья. На этот раз шифровальщика зовут Bad Rabbit — по крайней мере такое имя написано на странице в даркнете, на которую его создатели отправляют за выяснением деталей.