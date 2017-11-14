Компания «Хендэ Мотор СНГ» совместно с АО «ГЛОНАСС» разработали сервис «Помощь на дороге» и представят его 21 ноября на Connected Car Summit.

22 ноября главные специалисты по интегрированным системам безопасности встречаются на 10-м форуме All-over-IP 2017 в Москве. Под управлением немецкого концерна dormakaba и при участии фабрики ФЕРЕРРО РУССИЯ, ITV | AxxonSoft, Pelco by Schneider Electric, Recfaces, ААМ Системз, АРМО-Системы, Интегра-С и ПСЦ Электроника проходит конференция "ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

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Найден способ блокировки Bad Rabbit Защита информации \\ Эксперты нашли способ заблокировать активность нашумевшего шифровальщика Bad Rabbit, терроризирующего СМИ России и Украины.