Конференция «Комплексные системы безопасности» пройдет в Челябинске с участием ...
Конференция «Комплексные системы безопасности» пройдет в Челябинске с участием компании Sigur
Новости участников портала \\ 10.11.2017 17:35 \\ Sigur - Управление доступом \\ Нижний Новгород
На конференции разработчики представят свои продукты, рассмотрят вопросы выбора и интеграции компонентов контура физической безопасности объектов.
Компания Sigur примет участие в конференции по комплексным системам безопасности предприятий, коммерческих и бюджетных организаций, которая пройдет 15 ноября 2017 года в Челябинске.
На конференции разработчики представят свои продукты, рассмотрят вопросы выбора и интеграции компонентов контура физической безопасности объектов. Все представленные решения посетители смогут протестировать в демо-зоне.
Компания Sigur покажет на своем стенде новинки: алкотестирование, встроенную систему распознавания лиц, мобильный NFC-терминал и другие разработки.
Ведущий инженер компании Константин Малеев в своем выступлении расскажет о возможностях системы управления доступом Sigur и интеграции с видеонаблюдением, информационными системами, биометрическими считывателями и другими устройствами.
Также в рамках конференции пройдет секция «Критическая безопасность информационной инфраструктуры промышленных предприятий», на которой прозвучат выступления экспертов в области кибербезопасности информационной инфраструктуры промышленных предприятий в части правового регулирования, теории и практики выявления и устранения уязвимостей. Секция состоится при поддержке ведущих разработчиков ИТ-решений – компаний «Лаборатория Касперского» и «Positive Technologies», а так же при поддержке Управления ФСТЭК России по Уральскому федеральному округу.
Дата и место проведения: 15 ноября 2017г., отель Смолино Парк (ул. Чапаева, 114, зал «Х.О»). Начало регистрации в 09.30.
Участи бесплатное. Предварительная регистрация по ссылке: lanitural.ru/press-center/events/
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