Комплект для помещений IPTRONIC Базовый AHDV 720P mini – уже в продаже в компании ...
Комплект для помещений IPTRONIC Базовый AHDV 720P mini – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
Новости участников портала \\ 18.01.2017 14:58 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новый готовый комплект для видеонаблюдения внутри помещений IPTRONIC Базовый AHDV 720P mini имеет в составе четыре 1 Мп камеры с ИК подсветкой и варио-объективом 2,8 – 12 мм. Новинка, которую уже можно купить в компании «Видеоглаз» по низкой цене, очень проста в установке и в работе.
Новая разработка компании IPTRONIC – комплект видеонаблюдения «в коробке» Базовый AHDV 720P mini предназначен для видеонаблюдения в жилых, торговых, офисных и в любых других помещениях, температура в которых не опускается ниже -10 градусов. Новый комплект построен по технологии высокой четкости AHD, одной из особенностей которой является передача изображения на расстояние до полукилометра, и именно поэтому в комплекте нет кабелей для подключения видеокамер.
Перед покупкой комплекта Базовый AHDV 720P mini рекомендуется заранее определиться с местами установки камер, замерив расстояние от каждой камеры до будущего расположения видеорегистратора, а в магазине сразу приобрести четыре отрезка кабеля требуемой длины. Еще одно преимущество комплекта IPTRONIC Базовый AHDV 720P mini – наличие отсека под жесткий диск до 6 Тб, то есть у покупателя есть возможность купить HDD нужной ему емкости, не оплачивая излишние терабайты.
Как и другие готовые комплекты IPTRONIC, новинка под названием Базовый AHDV 720P mini элементарно устанавливается и очень проста в работе, а поддержка бесплатного облачного сервиса означает, что просматривать видео и управлять регистратором (настраивать его, перезагружать и т.п.) можно по любым каналам связи, в том числе и с планшетов и смартфонов. То есть если у вас собой устройство под управлением iOS или Android – вы сможете наблюдать за происходящим в любой момент времени и из любого места на планете.
Комплект IPTRONIC Базовый AHDV 720P mini состоит из четырех 1 Мп камер стандарта AHD и 4х канального видеорегистратора, также в коробке вы найдете крепежные элементы, блок питания и пошаговую инструкцию на русском языке. Поскольку камеры оснащены ИК подсветкой на 20 метров, то видеонаблюдение будет гарантированно круглосуточным. Фокусное расстояние входящих в комплект видеокамер меняется от 2,8 мм до 12 мм, то есть угол обзора каждой камеры подстраивается в довольно широком диапазоне. Технические характеристики видеорегистратора из комплекта IPTRONIC Базовый AHDV 720P mini вы можете уточнить в компании «Видеоглаз» перед покупкой.
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