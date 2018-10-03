Комплексные системы безопасности

Новости участников портала \\ 15.01.2019 13:08

ООО ГК "Урал" Город: Екатеринбург Адрес: ул. Шейнкмана, 111 Телефон: (343) 287-19-75 Доп. телефоны: 287-19-65

Системы Безопасности

ОПТОМ





Все охранно-пожарные технологии в одном месте!

Это очень просто!

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Мы профессионалы в сфере обслуживания объектов

различного масштаба и назначения.

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Мы успешно работаем на рынке безопасности с 2002 года.

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За 16 лет существования на рынке безопасности

специалистами ГК "Урал" было обслужено свыше 1000 объектов.

Мы предлагаем Вам:

Средства и системы охранно-пожарной сигнализации

Системы видеонаблюдения

Системы оповещения о пожаре и музыкальной трансляции

Системы контроля и управления доступом

Источники питания и аккумуляторы

Продажа и техобслуживание огнетушителей

Кабельная продукция

Проектирование, монтаж и обслуживание систем безопасности

Обслуживание сетей и компьютерной техники



Преимущества компании:





Профессионально

У нас специалисты "Старой школы", с большим опытом, которые умеют выслушать, понять и посоветовать самое выгодное предложение

Надежно

16-летний опыт в сфере систем безопасности, а также наличие крупных клиентов и партнеров, подтверждает наш Авторитет и Стабильность

Выгодно

Продажа продукции только напрямую от производителя, минуя цепь посредников. Советуем лучшее, а не продаем самое завалящее и дорогое.

Удобно

Различные способы и виды оплаты

У Нас есть все что Вам нужно

Вы не уйдете от нас без покупки

Специально для Вас мы сделаем очень выгодную скидку!

Контакты: Телефон: +7 (343) 287-19-65 Email: info@ural.company