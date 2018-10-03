Комплексные системы безопасности
Комплексные системы безопасности
Новости участников портала \\ 15.01.2019 13:08
ООО ГК "Урал" Город: Екатеринбург Адрес: ул. Шейнкмана, 111 Телефон: (343) 287-19-75 Доп. телефоны: 287-19-65
Системы Безопасности
ОПТОМ
Все охранно-пожарные технологии в одном месте!
Это очень просто!
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Мы профессионалы в сфере обслуживания объектов
различного масштаба и назначения.
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Мы успешно работаем на рынке безопасности с 2002 года.
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За 16 лет существования на рынке безопасности
специалистами ГК "Урал" было обслужено свыше 1000 объектов.
Мы предлагаем Вам:
- Средства и системы охранно-пожарной сигнализации
- Системы видеонаблюдения
- Системы оповещения о пожаре и музыкальной трансляции
- Системы контроля и управления доступом
- Источники питания и аккумуляторы
- Продажа и техобслуживание огнетушителей
- Кабельная продукция
- Проектирование, монтаж и обслуживание систем безопасности
- Обслуживание сетей и компьютерной техники
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Преимущества компании:
Профессионально
У нас специалисты "Старой школы", с большим опытом, которые умеют выслушать, понять и посоветовать самое выгодное предложение
Надежно
16-летний опыт в сфере систем безопасности, а также наличие крупных клиентов и партнеров, подтверждает наш Авторитет и Стабильность
Выгодно
Продажа продукции только напрямую от производителя, минуя цепь посредников. Советуем лучшее, а не продаем самое завалящее и дорогое.
Удобно
Различные способы и виды оплаты
У Нас есть все что Вам нужно
Вы не уйдете от нас без покупки
Специально для Вас мы сделаем очень выгодную скидку!
Контакты: Телефон: +7 (343) 287-19-65 Email: info@ural.company
Новости участников портала
ЧОО "Интер-Урал"
Новости участников портала \\ 15.01.2019 12:00 \\ Обсудить ()
ЧОО "Интер-Урал" Город: Екатеринбург Адрес: ул. Шейнкмана, 111 Телефон: (343) 287-70-00 Доп. телефоны: 287-38-51 Сайт: http://inter-ural.com
Итоги 2018 года и новогоднее настроение от RusGuard
Новости участников портала \\ 27.12.2018 19:08 \\ АО "РусГард" \\ Москва
Конец декабря - отличное время, чтобы подводить итоги года и строить планы на будущее. Специально для этого мы подготовили для вас праздничный ролик.
С НОВЫМ ГОДОМ!
Новости участников портала \\ 24.12.2018 22:27 \\ ООО «МАРТ ГРУПП» \\ г. Москва
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым Годом! Пускай в 2019 году сбудутся все ваши мечты и желания. Пускай дома будут наполнены любовью и уютом, а жизнь радует счастливыми моментами! Если вы ещё не приготовили новогодние подарки своим близким, напоминаем, что...
Новая купольная уличная PTZ камера марки Pelco с разрешением до Full HD при 60 к/с, DIS и IP66
Новости участников портала \\ 24.12.2018 16:15 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Трансляция Full HD видео с фреймрейтом до 60 к/с выполняется при минимальной нагрузке на сеть видеосистемы за счет применения комбинации аппаратно-программных средств.
EZVIZ представляет новую революционную беспроводную камеру Mini Trooper
Новости участников портала \\ 19.12.2018 20:19 \\ EZVIZ \\ Москва
Компания EZVIZ представила общественности свою революционную камеру, которая получила коммерческое имя Mini Trooper
Новая 2 Мп уличная цилиндрическая камера компании AXIS с аналитикой Guard Suite и 32х оптикой
Новости участников портала \\ 19.12.2018 13:30 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Изображение с естественными цветами при сложном и слабом уличном освещении вплоть до 0,16 лк новинка создает с помощью высокочувствительного КМОП-сенсора и технологии AXIS Lightfinder.
CBC Group выпустила уличные камеры IPN6702SV с Full HD при 30 к/с для работы и при -40°
Новости участников портала \\ 17.12.2018 13:47 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Созданные для эксплуатации в наружных условиях, камеры IPN6702SV обеспечивают круглосуточный видеоконтроль и позволяют удаленно выбирать угол обзора моторизированной оптики для настройки ракурса съемки.
Прямой диалог с ВНИИПО: итоги конференции
Новости участников портала \\ 14.12.2018 14:57 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
Действующий СП 5.13130.2009 в будущей редакции будет разбит на несколько документов.
Новые 3-лучевые ИК-датчики охраны периметра Smartec с настройкой времени прерывания луча 50 – 800 мс
Новости участников портала \\ 12.12.2018 16:44 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Новые извещатели универсальны: они совместимы с любыми системами охранной сигнализации, имеют два варианта крепления и возможность регулировки их положения в пространстве.
IP-камера от "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ": вандалозащищенность в компактном корпусе
Новости участников портала \\ 12.12.2018 14:10 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва
КМОП-матрица SonyStarvis™ IMX307 и объектив с фокусным расстоянием 2.8 мм в новой малогабаритной IP-Камере STC-IPM3407A/4 2.8 мм Estima. Благодаря высокому классу климатической защиты и вандалозащищенному корпусу может быть использована для уличной установки в условиях ограниченного пространства
Другие новости
Комплексные системы безопасности
\\ 15.01.2019 13:08
ЧОО "Интер-Урал"
\\ 15.01.2019 12:00
Новости
Группа компаний Ангарейон ввела в свой ассортимент оборудование бренда Qtech!
События \\ 14.12.2018
Группа компаний Ангарейон ввела в свой ассортимент оборудование бренда Qtech. Мы предлагаем со склада в Москве: IP-оборудование; Мультиформатное аналоговое оборудование; POE-оборудование; Wi-fi-оборудование; VoIP, аксессуары.
Компания Octagram выпустила обновление сетевых контроллеров СКУД серии A1DM.
События \\ 13.12.2018
Сетевые контроллеры СКУД Octagram серии A1DM позволяют подключать одновременно до 32-х дверей. При этом проход осуществляется по считывателю, а выход по кнопке.
Феодальный захват. В дачном поселке Свердловская области объявился сборщик дани
События \\ 03.10.2018
Сфера земельных отношений в загородной недвижимости по-прежнему сопряжена с различными правовыми злоупотреблениями и коррупционными схемами, остается местом притяжения различного рода нечистых на руку дельцов. Пользуясь дырами в законодательстве управляющие компании, связанные с девелоперами, развязывают ради наживы самые настоящие жилищно-коммунальные войны.
Статьи
Утилизация отходов в "Умном городе"
Наука и техника \\ Не каждый даже современный человек понимает, что представляет собой Умный город. Тем временем уже разработан комплекс мероприятий по организации программно-технических решений, которые создают стабильное социальное и экономическое развитие города. Такие программы затрагивают абсолютно все сферы жизни человека.
Адронный коллайдер
Наука и техника \\ Не каждый житель нашей планеты знает, для чего существует адронный коллайдер и что он из себя представляет. Для многих это просто исследования замудренных ученых, на которые были затрачены баснословные деньги, а у человечества они вызывают лишь высокое беспокойство. Ходят самые смелые предположения, что оборудование представляет собой некую машину времени, которая способна изменить не только прошлое, но и будущее человечества. Что бы ни говорили, достоверной информацией обладают лишь узкие специалисты, плотно занимающиеся этим изобретением.
Применение нейросетей на сегодняшний день
Наука и техника \\ В последнее время все чаще можно услышать о том, что всем известные нейронные сети в скором времени начнут применяться в машиностроении, строении роботов и прочих сферах. К примеру, алгоритмы многих популярных поисковых систем уже начали работать на нейросети. Чтобы лучше понимать о чем идет речь, стоит ознакомиться с тем, что представляют собой эти нейросети, где они используются и чем полезны для человечества.
Современные системы защиты конечных устройств
Программное обеспечение \\ Чтобы предохранить свои данные и инфраструктуру от все более сложных киберугроз, компании должны использовать многоуровневые эшелонированные решения. При разрешении этой задачи по-прежнему важную роль играют системы для защиты конечных точек.