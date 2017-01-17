Новости участников портала \\ 24.01.2017 14:10 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

По условиям партнерского соглашения «Эксклюзивный дилер ВИДЕОГЛАЗ» компания из Ульяновска «Видеоглаз-Поволжье» предлагает обширный ассортимент товаров безопасности, ознакомиться с которым можно на корпоративном сайте. «Видеоглаз-Поволжье» - это минимальные цены на товары и услуги по проектированию.

Каталог ульяновской компании «Видеоглаз-Поволжье» включает более 400 торговых марок и более 30 000 наименований товаров безопасности, причем все эти позиции – гарантированно высокого качества и по минимальным ценам. По условиям партнерского соглашения «Эксклюзивный дилер ВИДЕОГЛАЗ» поволжский партнер получает товары без посреднических накруток, а низкие цены поставок обусловлены тем, что «Видеоглаз» является официальным дилером всех поставляемых по франшизе брендов.

В рамках франшизы для компании «Видеоглаз-Поволжье» был создан сайт с современным функционалом, на котором размещен дилерский каталог с ценами, с подробными описаниями товаров и с возможностью удобного подбора по параметрам. Для удобства покупателей история заказов автоматически сохраняется в личном кабинете, а прямо на сайте (онлайн) можно рассчитать стоимость работ и даже составить коммерческое предложение.

Помощь в выборе оборудования под конкретную задачу готовы оказать сертифицированные сотрудники компании «Видеоглаз-Поволжье», которые в рамках франшизы прошли обучение по представленным в дилерском каталоге торговым маркам и превосходно разбираются в их преимуществах. Они помогут подобрать товары от российских и зарубежных производителей с оптимальным соотношением качества и цены для видеонаблюдения, для охраны периметра, для контроля доступа или для интегрированной системы под управлением из единого центра.

Специалисты компании «Видеоглаз-Поволжье» предлагают комплексный подход к безопасности – они готовы выполнить любые виды работ: от проектирования систем безопасности до монтажа, пуско-наладки и сервисного обслуживания. На объектах будут устанавливаться только качественные устройства, так как вся поставляемая по партнерскому соглашению «Эксклюзивный дилер ВИДЕОГЛАЗ» продукция прошла проверку на реальных объектах на всей территории России, в том числе и в Поволжском регионе.

Источник: videoglaz.ru