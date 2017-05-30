Комплексный подход к безопасности городских предприятий

Новости участников портала \\ 01.06.2017 14:39 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург

Выложены в открытый доступ первые 2 материала тематического №2-2017.

Актуальность статьи Алексея Красова, группа “Астерос” “Безопасность критически важных объектов” обеспечивают приведенные нормативные документы по безопасности и антитеррористической защищенности для критически важных городских объектов, анализ уязвимости объектов, некоторые особенности построения систем безопасности для стратегически важных объектов и выбора технических решений , а также вопросы интеграции СМИК и СМИС с общегородскими комплексами безопасности. В продолжение темы, будет интересна статья Сергея Долженкова, ЗАО “ЦеСИС НИКИРЕТ” “Противотаранная техника” и приведенная в ней классификация ПТУ и рекомендации по выбору оборудования.

Приглашаем к полезному прочтению. Следите за новостями и анонсами статей. В ближайшее время будут выложены статьи по охране периметра.

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