Комплексный подход к безопасности городских предприятий

Комплексный подход к безопасности городских предприятий

Комплексный подход к безопасности городских предприятий

Новости участников портала \\ 01.06.2017 14:39 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург

Выложены в открытый доступ первые 2 материала тематического №2-2017.

Актуальность статьи  Алексея Красова, группа “Астерос”  “Безопасность критически важных объектов” обеспечивают приведенные нормативные документы по безопасности и антитеррористической защищенности для критически важных городских объектов, анализ уязвимости объектов, некоторые особенности  построения систем безопасности для стратегически важных объектов и выбора технических решений , а также  вопросы интеграции СМИК и СМИС с общегородскими комплексами безопасности. В продолжение темы,  будет интересна статья Сергея Долженкова, ЗАО “ЦеСИС НИКИРЕТ” “Противотаранная техника” и приведенная в ней классификация ПТУ и рекомендации по выбору оборудования.

Приглашаем к полезному прочтению. Следите за новостями и анонсами статей. В ближайшее время будут выложены статьи по охране периметра.
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Новости участников портала

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Новые IP-видеокамеры RVi в ТД «Лидер-СБ»

Новые IP-видеокамеры RVi в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 01.06.2017 11:52 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер RVi-IPC62Z25-A1 и RVi-IPC48 (4) с поддержкой функций видеоаналитики.

Macroscop получил рекомендацию авторитетного британского журнала Benchmark

Macroscop получил рекомендацию авторитетного британского журнала Benchmark

Новости участников портала \\ 01.06.2017 11:40 \\ Macroscop \\ Пермь

Авторитетный британский журнал Benchmark Magazine выделил Macroscop как удобный в установке и настройке программный продукт для видеонаблюдения.

IPTRONIC и компания «Видеоглаз» сообщают об интеграции оборудования с ПО Линия

IPTRONIC и компания «Видеоглаз» сообщают об интеграции оборудования с ПО Линия

Новости участников портала \\ 01.06.2017 10:31 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Профессиональное программное обеспечение Линия – это удобное администрирование, широкий спектр реакций на тревоги, использование до 8 мониторов с одним видеосервером и многое другое. Интеграция ПО Линия и продукции IPTRONIC, которую можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», означает новые возможности для видеонаблюдения, с которыми можно ознакомиться, скачав демо-версию ПО Линия.

Новые HD-AHD видеокамеры Polyvision в ТД «Лидер-СБ»

Новые HD-AHD видеокамеры Polyvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 31.05.2017 12:19 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер Polyvision PS-A2-Z37 v.3.6.4 и PS-A2-Z10 v.3.6.1.

Новые гибридные видеорегистраторы Polyvision в ТД «Лидер-СБ»

Новые гибридные видеорегистраторы Polyvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 31.05.2017 11:20 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых гибридных видеорегистраторов Polyvision PVDR-A4-08M2 v.3.4.1 и PVDR-A4-16M2 v.1.4.1.

IP видеодомофоны Hikvision – уже в продаже в компании «Видеоглаз»

IP видеодомофоны Hikvision – уже в продаже в компании «Видеоглаз»

Новости участников портала \\ 31.05.2017 10:35 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Буквально на днях в компании «Видеоглаз» начались продажи IP домофонии Hikvision, которую можно купить по довольно низкой цене. На склад поступили индивидуальные и многоабонентские вызывные панели, мониторы (в том числе беспроводные) и дополнительное оборудование (коммутаторы, пульты консьержа и т.п.). Оборудованием можно управлять онлайн, в том числе и с мобильных устройств.

IР-видеорегистратор RVi с поддержкой разрешения 4K

IР-видеорегистратор RVi с поддержкой разрешения 4K

Новости участников портала \\ 30.05.2017 16:30 \\ Премьер СБ \\ г.Москва,

«Премьер-СБ» сообщает о расширении линейки IР-видеорегистраторов RVi с поддержкой разрешения 4K .

Премьера Smartec – 32 канальный видеорегистратор с поддержкой H.265 и записью видео с разрешением 4K

Премьера Smartec – 32 канальный видеорегистратор с поддержкой H.265 и записью видео с разрешением 4K

Новости участников портала \\ 30.05.2017 14:34 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Поддержка формата видеокодирования H.265 позволяет новому 32 канальному видеорегистратору Smartec осуществлять высокоэффективную компрессию видео, оптимизируя нагрузку на канал связи и снижая размер видеозаписей.

«Цифровой полицейский» - контроль службы и личная безопасность

«Цифровой полицейский» - контроль службы и личная безопасность

Новости участников портала \\ 30.05.2017 12:23 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

ГЛОНАСС комплекс «Цифровой Полицейский» был представлен на первом научно-техническом форуме «День передовых технологий правоохранительных органов», проходившем с 25 по 27 мая в Красноармейске на полигоне НИИ Геодезия.

Новый монитор-тестер Tezter в ТД «Лидер-СБ»

Новый монитор-тестер Tezter в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 30.05.2017 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового монитора-тестера Tezter TIP-H-T.

Другие новости

Комплексный подход к безопасности городских предприятий

ООО "Алгоритм безопасности" \\ 01.06.2017 14:39

Новые IP-видеокамеры RVi в ТД «Лидер-СБ»

ТД «Лидер-СБ» \\ 01.06.2017 11:52

Macroscop получил рекомендацию авторитетного британского журнала Benchmark

Macroscop \\ 01.06.2017 11:40

Новости

Новая карта Mastercard - теперь БИОМЕТРИЧЕСКАЯ

Новая карта Mastercard - теперь БИОМЕТРИЧЕСКАЯ

Технические новинки \\ 31.05.2017

Mastercard* представила биометрическую банковскую карту нового поколения.

Краснодар готовится принять самое масштабное событие в сфере информационной безопасности

Краснодар готовится принять самое масштабное событие в сфере информационной безопасности

Выставки \\ 01.06.2017

Первый день лета ознаменуется для Краснодара главным профессиональным событием в сфере кибербезопасности с участием именитых экспертов.

В финале проекта по информационной безопасности «Кибербаталии» встретятся Роман Чаплыгин, PwC, и Фарит Музипов, эксперт ассоциации BISA

Выставки \\ 31.05.2017

Москва, 31 мая 2017 года.— Роман Чаплыгин, директор отдела анализа и контроля рисков PwC, стал вторым финалистом образовательного онлайн-проекта в области информационной безопасности (ИБ) «Кибербаталии», организованного группой компаний InfoWatch совместно с Фондом «Сколково» и Ассоциацией по вопросам защиты информации (BISA).

Статьи

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Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Сравнение существующих технологий

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Новая пожарная сигнализация Болид в Ramada Plaza Astana

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Пожарная безопасность \\ В апреле 2017 года компания "ИСБ-Инжиниринг" сдала в эксплуатацию новую систему пожарной сигнализации, систему пожаротушения и СОУЭ в отеле Ramada Plaza Astana. Работы велись в рамках реновации гостиницы, и для новых систем было использовано оборудование марок "Болид", Roxton и Rotarex.

СИЛА И ВЫГОДА «ВИРТУАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ». Как воспользоваться преимуществами новой серии видеорегистраторов Smartec

СИЛА И ВЫГОДА «ВИРТУАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ». Как воспользоваться преимуществами новой серии видеорегистраторов Smartec

Видеонаблюдение \\ Приверженцы standalone-решений, сталкиваются с тем, что удалённые рабочие места принято формировать на базе ПК. Однако в мировой отрасли стали появляться альтернативные решения, позволяющие исключить ПК из состава клиентских рабочих мест. На российскjм рынке такой продукт представлен брендом Smartec

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