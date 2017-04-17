Компания «Видеоглаз» стала дистрибьютором СКУД «Сфинкс»
Компания «Видеоглаз» стала дистрибьютором СКУД «Сфинкс»
Новости участников портала \\ 21.04.2017 11:23 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Системы контроля и управления доступом «Сфинкс», которые с 18 апреля этого года получили новое название SIGUR, можно приобрести по низкой цене в компании «Видеоглаз». Вступившее в силу дистрибьюторское соглашение означает, что теперь гибко настраиваемые и легко интегрируемые с видеонаблюдением СКУД SIGUR для объектов любого типа (от одной точки прохода до распределенного объекта) есть в каталоге компании «Видеоглаз».
СКУД «Сфинкс», которые на днях получили новое название SIGUR – системы доступа с действительно широкими возможностями, среди которых: любые способы идентификации, различные схемы и правила доступа, управление подключенными исполнительными механизмами, учет рабочего времени, организация платежей, интеграция с другими системами и многое другое. Можно сказать, что SIGUR – это системы контроля не только настоящего, но и будущего, и теперь они будут представлены по дистрибьюторскому соглашению в компании «Видеоглаз».
Поскольку «Видеоглаз» стал дистрибьютором СКУД SIGUR, при приобретении этих систем доступа покупателям гарантированы не только минимальные цены, но полная техническая и сервисная поддержка, а также официальная гарантия в пять лет. СКУД SIGUR будет одинаково эффективно работать как на небольшом объекте с одной дверью или другой точкой прохода, так и на промышленных предприятиях, в бизнес-центрах и на территориально-распределенных объектах.
Коротко рассмотрим основные возможности СКУД SIGUR: в них можно программировать сложные схемы прохода с разграничением по времени, по точкам доступа и т.п., задавать запреты повторных проходов, разрешать проходы «в сопровождении», проводить идентификацию по нескольким признакам, ограничивать число лиц в зоне и пр. Сам проход может осуществляться по бесконтактным картам, по защищенным идентификаторам Mirafe, по биометрии (отпечаток пальца, радужка глаза и др.), по штрих-коду, по телефону и некоторыми другими способами, включая идентификацию автотранспорта.
СКУД SIGUR можно использовать для учета рабочего времени, для автоматизации платежей (например, в корпоративных столовых), для работы с посетителями, для информирования о событиях, для организации рабочих мест и для многого другого. Столь же широки возможности SIGUR в плане интеграции, которая может быть реализована практически с любыми системами – от 1С до видеонаблюдения, охранно-пожарных систем и устройств проверки на алкоголь. Также на базе SIGUR можно реализовать платный доступ (фитнес-клубы, парковки и пр.).
Источник: www.videoglaz.ru
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