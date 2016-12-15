Новости участников портала \\ 12.01.2017 12:00 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Видеонаблюдение на автозаправочных станциях «Роснефть» и «Лукойл» легко совместить с контролем кассовых операций с помощью прибора событийного видеоконтроля ЧЕКТВ III HD. Этот прибор, который можно приобрести по низкой цене в компании «Видеоглаз», интегрируется с программным обеспечением АЗС, благодаря чему удается обеспечить надежный контроль операций с купюрами в кассовых точках.

Компания ЧЕКТВ разработала эффективное решение по контролю кассовых операций на автозаправочных станциях «Лукойл» и «Роснефть». Контроль операций с купюрами осуществляется с помощью прибора событийного видеоконтроля ЧЕКТВ III HD, который интегрируется с установленным на этих заправках специальным программным обеспечением. Благодаря такой интеграции (при минимальных финансовых вложениях) руководство АЗС получает отличную доказательную базу, которую можно использовать для выявления махинаций.

Прибор событийного видеоконтроля ЧЕКТВ III после интеграции с профильным программным обеспечением АЗС контролирует происходящее в кассовых зонах, используя для этого любые аналоговые камеры высокой четкости (HD или Full HD). Проще говоря, если в установленную на АЗС «Роснефть» или «Лукойл» систему видеонаблюдения «встроить» прибор событийного видеоконтроля ЧЕКТВ III HD, то работа кассиров станет максимально «прозрачной», а любые недочеты в их работе будут иметь надежное видео-подтверждение.

При использовании прибора видеоконтроля ЧЕКТВ III HD существенно снижаются потери АЗС из-за ошибок или махинаций кассиров, причем документальные видео-подтверждения можно при необходимости даже предъявить в суде. Служебные расследования становятся намного эффективнее, атмосфера в коллективе – спокойнее и доброжелательнее, так как благодаря полученным с помощью прибора ЧЕКТВ III HD видео-подтверждениям полностью исключаются любые необоснованные обвинения (в мошенничестве или в халатности).

Прибор событийного видеоконтроля ЧЕКТВ III HD совместим практически с любыми камерами любого ценового сегмента и с большинством кассовых систем (точный перечень совместимого оборудования рекомендуем уточнять при покупке в компании «Видеоглаз»). К его бесспорным достоинствам можно отнести простую установку и работу (не требуется специального обучения), а окупается прибор событийного видеоконтроля ЧЕКТВ III HD буквально за несколько недель. Этот прибор отлично себя зарекомендовал в банковской сфере и в розничной торговле, а теперь – благодаря интеграции с программным обеспечением АЗС «Лукойл» и «Роснефть» - кассовые операции на этих автозаправках также можно держать под надежным контролем.

Источник: www.videoglaz.ru