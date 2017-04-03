Компания «Видеоглаз» сообщает: ПО FireSес-3 от «Рубеж» интегрировано с ПК ...

Новости участников портала \\ 06.04.2017 11:16 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Интеграция ПО FireSес-3 в программный комплекс «Интеллект» означает поддержку новых приборов дымоудаления, пожаротушения и пожарной сигнализации, с полным перечнем которых можно ознакомиться в компании «Видеоглаз». В результате интеграции мониторинг поддерживаемых устройств и подсистем ОПС «Рубеж» доступен через интерфейс ПК «Интеллект» (с получением данных о состоянии и о событиях).

Компании ITV и «Рубеж» сообщили о завершении очередного этапа интеграции программного комплекса «Интеллект» и программного обеспечения FireSес, результатом которого стала поддержка нескольких новых приборов из серии «Водолей», «отвечающих» за пожарную безопасность. По вопросам покупки интегрированного пожарного оборудования обращайтесь в компанию «Видеоглаз». В результате интеграции была обеспечена совместимость ПО FireSес-3 с ПК «Интеллект» по так называемому протоколу R3, а о завершении интеграции по протоколам R1 и R2 было объявлено ранее.

Результатом совместной работы компаний ITV и «Рубеж» стала поддержка в «Интеллекте» адресных систем пожаротушения, дымоудаления и пожарной сигнализации с возможностью создания распределенных систем пожарной безопасности, состоящих из десятков приборов. Фактически теперь мониторинг охранно-пожарной сигнализации «Рубеж» можно вести прямо через интерфейс программного комплекса «Интеллект»: получать данные о событиях, о текущем состоянии системы, управлять исполнительными устройствами в ручном или в автоматическом режиме через макрокоманды (включать или выключать приборы).

Через интерфейс «Интеллекта» стало возможным управление охранными и пожарными зонами (ставить на охрану / снимать с охраны, ставить на обход / снимать с обхода и т.п.). После завершения интеграции появилась возможность работать через «Интеллект» по сценариям: запускать, блокировать / разблокировать, останавливать систему и т.п.

В интегрированных в программный комплекс «Интеллект» пожарных устройствах серии «Водолей» можно отметить такие функции, как прием сигналов по адресным линиям, их символьную индикацию, звуковую сигнализацию режимов работы, проверку исправности цепей и адресных приборов, управление подсистемами пожарной безопасности (пожаротушения, удаления дыма, сигнализации о пожаре и т.п.). Конфигурирование ОПС производится через управляющее программное обеспечение, а для получения модуля интеграции нужно обращаться в компанию «Рубеж».

Источник: www.videoglaz.ru