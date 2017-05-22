Компания «Видеоглаз» сообщает: линейка IP-камер RVi с поддержкой облака SpaceCam стала ...

Новости участников портала \\ 26.05.2017 10:20 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Еще несколько IP камер торговой марки RVi получили поддержку облачного сервиса SpaceCam, то есть теперь их владельцы могут хранить видео прямо на облаке и просматривать его (онлайн или из архива) в любом месте и в любой момент времени. «Облачными» стали 1 Мп и 2 Мп камеры RVi-IPC41S V.2, RVi-IPC42S V.2 и RVi-IPC31VB, представленные в компании «Видеоглаз» по низкой цене и рассчитанные на уличное видеонаблюдение.

Компания RVi сообщила об интеграции еще нескольких популярных IP-камер с облачным сервисом SpaceCam. «Облачными» стали цилиндрические видеокамеры RVi-IPC41S V.2 и RVi-IPC42S V.2, а также купольная камера RVi-IPC31VB. Теперь все эти модели можно зарегистрировать в личном кабинете на сайте SpaceCam, чтобы иметь возможность просматривать видео в режиме онлайн или из архива (который удобно хранить прямо на облаке).

IP-камеры RVi-IPC41S V.2, RVi-IPC42S V.2 и RVi-IPC31VB, интегрированные с облачным сервисом SpaceCam, являются уличными, хотя их можно устанавливать и в помещениях. Все они имеют защиту IP67 от воды и пыли, а их нижняя температурная граница составляет -30 ... -40 градусов. Все эти компактные бюджетные модели оснащены ИК подсветкой на 30 метров, а их функционал включает цифровой динамический диапазон DWDR, подавление шумов и другие улучшающие качество картинки опции. Для подачи питания можно использовать технологию PoE, а для обработки видео во всех этих камерах применяются кодеки H.264 и H.264+.

Камеры RVi-IPC41S V.2 и RVi-IPC42S V.2 являются цилиндрическими и весят менее 400 граммов, а вес купольной видеокамеры RVi-IPC31VB равен всего 250 граммам. Модель RVi-IPC41S V.2 является 1 Мп и поставляется в двух вариациях: с объективом 2,8 мм и 4 мм. Камера RVi-IPC42S V.2 построена на 2 Мп матрице, а среди ее преимуществ можно отметить выделение зон интереса ROI. Купольная 1 Мп камера RVi-IPC31VB также выпускается с объективами 2,8 и 4 мм, она выполнена в металлическом корпусе и поддерживает «коридорный» формат.

Если на вашем объекте уже установлена любая из этих моделей – зарегистрируйте ее в личном кабинете (это делается через веб-интерфейс камеры). Обратите внимание, что для корректной работы в облаке камеры должны иметь прошивку «не старше» 05.04.2017, то есть при более старых версиях прошивку нужно будет обновить. С подробной инструкцией по подключению IP камер RVi-IPC41S V.2, RVi-IPC42S V.2 и RVi-IPC31VB к облаку можно ознакомиться на сайте SpaceCam, а полный перечень совместимых с этим сервисом камер уточняйте в компании «Видеоглаз».