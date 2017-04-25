Новости участников портала \\ 28.04.2017 11:12 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Новое конструктивное исполнение корпусов ручных извещателей ИП АСБ Рубикон торговой марки Сигма-ИС – это более тонкие корпуса, более удобные элементы крепления и улучшенный дизайн. Новыми корпусами «обзавелись» извещатели ИР-П (надпись ПОЖАР), ИР-охрана (надпись ОХРАНА) и ИР-пуск (надпись ПУСК), а приобрести обновленные приборы можно уже сегодня в компании «Видеоглаз» по низкой цене.

Компания Сигма-ИС сообщила о начале продаж ручных извещателей ИП АСБ Рубикон в новых, более тонких и эргономичных корпусах. Были доработаны элементы крепления, которые стали удобнее и надежнее, а сам корпус приобрел современный вид. Все эти устройства предназначены для ручного формирования соответствующих оповещений при нажатии кнопки с передачей адресного оповещения на контроллер охранно-пожарной системы Рубикон, а по вопросам их приобретения обращайтесь в компанию «Видеоглаз».

Поскольку система Рубикон является адресной, каждый такой извещатель передает не только сам сигнал, но и данные о своем местоположении, то есть контроллер мгновенно определит, где именно была нажата кнопка. Так, извещатель ИР-П выполнен в модернизированном корпусе ярко красного цвета с надписью ПОЖАР, и при нажатии кнопки он передает адресное извещение о пожаре. Это устройство находится в постоянном дежурном режиме, то есть передать сообщение о пожаре можно в любой момент.

Обновленный извещатель ИР-охрана выпускается в корпусе белого или зеленого цвета с надписью ОХРАНА, а при нажатии на соответствующую кнопку он передает сигнал тревоги. Этот извещатель используется для оповещения о тревоге при нарушении периметра и других нештатных ситуациях. Еще один модернизированный извещатель ИР-пуск производится в ярко-желтом корпусе, он предназначен для ручного запуска системы пожаротушения.

Все обновленные ручные извещатели используются в непрерывном режиме, и проработать без отключения они могут не менее 10 лет. Степень защиты их оболочки соответствует IP41, диапазон рабочих температур начинается от -10 градусов. Весят эти устройства не более 150 граммов, а инерционность их срабатывания не превышает 2 секунд. Таким образом, извещатели в модернизированных корпусах, которые используются в составе систем Рубикон, помогут предупредить о пожаре, запустить вручную системы тушения пожара и подать сигнал тревоги при любой непредвиденной и / или тревожной ситуации.

Источник: www.videoglaz.ru